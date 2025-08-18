Prețul biletului la feribotul din Keramoti sau Kavala, în august 2025. Ore de plecare

Insula Thassos rămâne una dintre cele mai căutate destinații de vacanță ale românilor și nu numai. Situată în nordul Mării Egee, aproape de porturile continentale din Keramoti și Kavala, Thassos atrage anual zeci de mii de turiști datorită plajelor întinse, apelor limpezi și peisajelor montane spectaculoase. Însă, pentru a ajunge aici, cei mai mulți vizitatori trebuie să ia feribotul. De aceea, este esențial să cunoști din timp care sunt prețurile și programul curselor din vara anului 2025.

Cât costă biletele de feribot în august 2025

Tarifele pentru traversarea spre Thassos sunt accesibile, iar diferențele depind în principal de portul de plecare și de tipul de vehicul transportat.

Pe ruta Keramoti – Limenas, una dintre cele mai folosite variante, prețul unui bilet pentru un adult este de 5 euro, în timp ce copiii între 5 și 10 ani plătesc 3 euro. Cei cu vârsta sub 5 ani călătoresc gratuit, iar grupurile organizate, de minimum 10 persoane care sosesc cu autocarul, au un tarif redus de 3 euro per pasager.

Pentru autoturisme, tariful este de 20 de euro pentru mașinile cu lungimea de până la 4,25 metri și de 25 de euro pentru cele mai mari. Motocicliștii plătesc între 5 și 6 euro, în funcție de capacitatea motorului, iar un ATV se taxează cu 10 euro. Bicicletele au cel mai mic tarif, de doar 3 euro. În cazul camioanelor, rulotelor și autobuzelor, prețurile variază în funcție de dimensiune, putând ajunge până la 50 de euro pentru vehiculele mai mari de 12 metri.

Pe ruta Kavala – Prinos, prețurile sunt ceva mai ridicate. Un adult plătește 6,5 euro, iar copiii între 5 și 10 ani – 4 euro. Grupurile organizate beneficiază de reducere, prețul fiind de 4 euro per pasager. Autoturismele au aceleași tarife ca la Keramoti, însă motocicletele și bicicletele sunt mai scumpe, iar camioanele sau remorcile se taxează la metru liniar, începând de la 5 euro.

Programul feriboturilor în sezonul de vară

Unul dintre marile avantaje ale rutei Keramoti – Limenas este frecvența ridicată a curselor. În plin sezon estival, adică în luna august, plecările sunt programate din jumătate în jumătate de oră. Primele curse pornesc chiar de la ora 05:00 dimineața, iar traversările continuă pe tot parcursul zilei, până târziu în noapte, în jurul orei 21:45 – 23:00. Durata călătoriei este de 35-45 de minute, ceea ce face ca această variantă să fie preferată de majoritatea turiștilor.

Pe de altă parte, ruta Kavala – Prinos are un program mai restrâns. Zilnic sunt disponibile doar trei sau patru curse, iar durata călătoriei este mai mare, de aproximativ 1 oră și 15 minute. Totuși, pentru cei care aleg să se cazeze în apropierea portului Kavala sau pentru cei care vor să evite aglomerația din Keramoti, această variantă poate fi mai potrivită.

De ce aleg turiștii în special ruta Keramoti – Limenas

Pe lângă faptul că este mai ieftină și mai rapidă, ruta din Keramoti este considerată și cea mai comodă. Portul se află foarte aproape de aeroportul din Kavala și oferă legături frecvente către Limenas, capitala insulei Thassos. Astfel, turiștii își pot planifica mai ușor vacanța și nu riscă să piardă timp prețios așteptând următorul feribot.

În schimb, ruta din Kavala poate fi aleasă de cei care locuiesc în oraș sau își doresc o călătorie mai liniștită, fără graba impusă de plecările dese din Keramoti.

În august 2025, turiștii care plănuiesc o vacanță pe insula Thassos au la dispoziție două variante pentru a ajunge cu feribotul: fie din Keramoti spre Limenas, fie din Kavala spre Prinos. Cu prețuri accesibile și plecări frecvente, Keramoti rămâne opțiunea preferată, însă și Kavala are avantajele sale pentru cei care vor un traseu diferit. Indiferent de alegere, traversarea spre Thassos este începutul unei vacanțe de neuitat pe una dintre cele mai îndrăgite insule grecești.