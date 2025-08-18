Ultima ora
Adevărul despre prețurile mari din Grecia. Un român care merge de 5 ani în Thassos, dezamăgit de ce a găsit acolo în 2025: „Cred că vor să primească și ei același mesaj ca litoralul românesc"
18 aug. 2025
de Daoud Andra

Grecia a fost, pentru mulți români, destinația preferată de vară în ultimul deceniu. Insula Thassos, în special, a atras valuri de turiști dornici de plaje curate, ape turcoaz și prețuri mai bune decât pe litoralul românesc. Însă, în vara lui 2025, mulți dintre cei care revin acolo după mai mulți ani de vacanțe observă o schimbare radicală: costurile au crescut vizibil, iar experiența nu mai seamănă cu cea din trecut.

Experiența unui român în Thassos

Grupurile de Facebook dedicate vacanțelor în Grecia, în special cele axate pe Thassos, sunt pline în această perioadă de comentarii și recenzii mixte. Dacă unii turiști încă își exprimă încântarea pentru frumusețea insulei, alții spun că raportul calitate-preț nu mai este același.

Un român care a mers în Thassos timp de cinci ani la rând a relatat recent experiența sa din 2025, spunând că a rămas dezamăgit. Nu doar prețurile l-au surprins, ci și felul în care s-a simțit tratat.

„Ieri am ajuns în Thassos, într-un sfârșit. De ce zic astfel? Întrucât fix înainte de ferry, un grec care a virat stânga, pe un drum de țară între două lanuri de porumb, nesemnalizat în niciun fel, fără să se asigure, ne-a lovit, mașina ieșind mult în decor și aterizând într-un șanț plin de mărăcini de muri. Grecul, 70+ de ani, nevorbitor de limba engleză, sfidător până la Dumnezeu, în condițiile în care noi aveam și un copil de 7 ani în mașină, iar el doar râdea și se amuza”, a povestit turistul pe grupul Forum Thassos.

Acesta a descris cum polițiștii greci s-au arătat părtinitori și au chemat familia șoferului vinovat la locul accidentului, în loc să trateze cazul imparțial. „Le-am solicitat să vorbească în engleză, să înțelegem și noi, dar au fost foarte deranjați de acest lucru”, a adăugat românul. După două ore petrecute în soare, cu copilul alături și mașina serios avariată, familia a reușit cu greu să-și continue drumul.

„Prețurile la taverne au crescut simțitor”

Dincolo de acest incident neplăcut, turistul a remarcat și schimbările privind costurile unei vacanțe:

„Mâncarea nu mai e la fel de accesibilă ca înainte, prețurile la taverne au crescut simțitor, iar cazările au ajuns aproape de nivelul din stațiunile românești. Cred că vor să primească și ei același mesaj ca litoralul românesc: turiștii nu mai acceptă orice, la orice preț”, a mai transmis el.

Cei care frecventează de ani buni insula fac inevitabil comparații. Dacă în urmă cu cinci-șase ani o masă la o tavernă tradițională era considerată un lux ieftin, acum mulți simt că plătesc prea mult pentru porții mai mici și servicii mai grăbite. În același timp, unitățile de cazare au devenit mai scumpe, fără să se ridice întotdeauna la nivelul pretențiilor actuale ale turiștilor.

Experiențele diferă însă de la caz la caz. Pentru cei care ajung pentru prima dată în Thassos, insula încă pare un colț de paradis. Pentru veterani, însă, diferențele față de anii trecuți devin vizibile și greu de ignorat.

Pentru mulți turiști, Grecia, în special Thassos, rămâne o destinație frumoasă, dar nu mai este ieftină. Dacă în trecut comparația cu litoralul românesc era mereu în favoarea ei, în 2025, diferențele s-au estompat, iar unii români încep să caute alternative mai prietenoase la buget.

