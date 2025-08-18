Ultima ora
Zelenski, întâlnire crucială cu Trump la Casa Albă. Negocieri importante privind concesii teritoriale şi garanţii de securitate
18 aug. 2025 | 11:50
de Mădălina Bahrim

Premierul nostru Bolojan e catalogat drept un „reformist dur” și „simbol al austerității” în presa internațională. Acesta dezvăluie într-un interviu Bloomberg că fără celebrele pachete de măsuri „am fi avut un colaps total”

ECONOMIE
Premierul nostru Bolojan e catalogat drept un
Planul de reducere a deficitului bugetar al României a ajuns să fie dezbătut în presa internațională

Noul prim-ministru al României, Ilie Bolojan, a transmis printr-un interviu acordat Bloomberg un mesaj care a stârnit atât îngrijorare, cât și dezbateri aprinse: țara riscă să intre în incapacitate de plată dacă guvernul nu taie cheltuielile excesive acumulate în ultimii ani. „Riscul este foarte mare după ani de deficite mari. Dacă nu intrăm pe o traiectorie stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte negativ”, a spus premierul, catalogat de presa internațională drept „simbol al austerității”.

Urmează șase luni decisive pentru noi

Bolojan vede următoarea jumătate de an ca fiind crucială pentru impunerea unor măsuri radicale, deși populația resimte deja efectele și partidele din coaliția de guvernare par mai divizate ca oricând. „Trebuie să adoptăm toate aceste reforme în succesiune rapidă. Dacă prima serie de măsuri nu va fi urmată de corective suplimentare, ne vom întoarce de unde am plecat”, a declarat premierul.

Pentru România, primul test major va fi în octombrie, când Uniunea Europeană va analiza planul de reducere a deficitului, aflat acum la peste 9% din PIB – cel mai mare din Uniunea Europeană.

Vezi și:
Efectele adverse ale pachetului fiscal asumat de Guvernul Bolojan se vor simți din toamnă – scumpiri grele pentru buzunarele românilor. „Răul necesar” ne poate aduce o scădere a puterii de cumpărare în următoarele săptămâni
3 zile până la haos fiscal: TVA-ul se modifică, dar firmele se plâng că normele lipsesc cu desăvârșire, sunt multe „mistere” în noul Cod fiscal

„Stingem incendii în fiecare zi”

Premierul recunoaște că provocările zilnice sunt multiple: presiunea străzii, instabilitatea politică și negocierile dure din interiorul coaliției. Social-democrații au amenințat deja că vor boicota ședințele guvernului dacă nu se renunță la tăieri considerate „sensibile”, cum ar fi programele speciale de pensii sau fondurile pentru infrastructură.

Cu toate acestea, Bolojan insistă că eficiența este singura cale: „Nu putem arunca bani pe proiecte fără finalitate. Trebuie să alocăm fonduri acolo unde șansele de finalizare sunt reale. E greu să vorbim de dezvoltare când stingem incendii diferite în fiecare zi.”

Riscul „junk” planează asupra României

Agențiile de rating internaționale privesc cu atenție situația României. S&P a confirmat deja cel mai scăzut nivel de investiții, dar cu perspectivă negativă, iar Fitch și Moody’s urmează să își anunțe verdictul în următoarele luni. O eventuală retrogradare la categoria „junk” ar afecta dramatic investițiile și accesul la finanțare.

De aceea, guvernul a decis majorarea TVA-ului și tăierea unor fonduri de consum. „Da, vom avea o încetinire a economiei. Dar dacă nu am fi luat aceste măsuri, nu vorbeam doar de încetinire, ci de un colaps total”, avertizează premierul.

Planuri pe termen lung, sacrificii pe termen scurt

În paralel, cabinetul Bolojan încearcă să pregătească terenul pentru modernizarea companiilor de stat, inclusiv prin listarea pe bursă a unor pachete minoritare la Aeroporturile București și furnizori de energie, măsuri ce ar putea aduce capital proaspăt începând cu 2026.

Până atunci, însă, mesajul premierului rămâne unul rece și direct: „Românii trebuie să strângă cureaua. Aceste reforme au fost amânate zeci de ani, iar acum plătim nota. Eu sunt hotărât să le fac, indiferent de costurile personale și politice.”

În timp ce presa internațională îl prezintă ca pe un „reformist dur”, Ilie Bolojan încearcă să țină România pe linia de plutire, balansând între austeritatea necesară pentru stabilitate financiară și presiunea socială a unei populații tot mai nemulțumite. Pariul său este clar: să se facă sacrificii acum pentru a evita un scenariu de „prăbușire totală” în viitor.

Ploi torențiale, vijelii și grindină. ANM a emis mai multe avertizări de vreme rea, inclusiv pentru Bucureşti
Recomandări
România devine tigrul economic al Europei de Est – un fel de „Germania din Balcani”. Avem date surprinzătoare care atestă că economia noastră are cea mai puternică creștere din UE în trimestrul doi din 2025
România devine tigrul economic al Europei de Est – un fel de „Germania din Balcani”. Avem date surprinzătoare care atestă că economia noastră are cea mai puternică creștere din UE în trimestrul doi din 2025
Dr. Ramona Spulber, MedLife: „Medicina nu este doar o profesie, ci un scop în sine”
Dr. Ramona Spulber, MedLife: „Medicina nu este doar o profesie, ci un scop în sine”
Robotul umanoid Figure 02 a demonstrat că poate împături rufe: Cât de aproape suntem de viitorul gospodăriilor automatizate VIDEO
Robotul umanoid Figure 02 a demonstrat că poate împături rufe: Cât de aproape suntem de viitorul gospodăriilor automatizate VIDEO
Umbrărescu investeşte masiv în Adjud. De ce construieşte „Regele şoselelor” locuințe, școli, parcuri și o zonă industrială acolo
Umbrărescu investeşte masiv în Adjud. De ce construieşte „Regele şoselelor” locuințe, școli, parcuri și o zonă industrială acolo
Vor supraviețui doar câțiva constructori auto? De ce această teorie nu convinge pe toată lumea
Vor supraviețui doar câțiva constructori auto? De ce această teorie nu convinge pe toată lumea
Dacia Jogger „de Capri”, o raritate pe şosele. Ar fi fost produse doar trei astfel de maşini, ce au special: ”Încearcă să omologhezi asta la RAR”
Dacia Jogger „de Capri”, o raritate pe şosele. Ar fi fost produse doar trei astfel de maşini, ce au special: ”Încearcă să omologhezi asta la RAR”
Dacă folosești Opera pe iPhone, așa scapi rapid de reclamele enervante fără aplicații în plus
Dacă folosești Opera pe iPhone, așa scapi rapid de reclamele enervante fără aplicații în plus
Țara în care din salariul minim nu ți-ai putea cumpără mai mult de două pâini în România. Așa vezi cât de bine o ducem noi, de fapt
Țara în care din salariul minim nu ți-ai putea cumpără mai mult de două pâini în România. Așa vezi cât de bine o ducem noi, de fapt
Revista presei
Adevarul
Arma inedită folosită de forțele ucrainene pentru a alunga soldații infiltrați pe frontul din Pokrovsk
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Fina lui Carmen de la Sălciua, dezvăluiri incendiare din culise: „Am fost înjurată și jignită în direct!”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Nuntă secretă în showbiz-ul din România. S-au căsătorit după 10 ani de relaţie păstrată departe de ochii presei. „Fericirea nu este o destinaţie”
Playtech Știri
Gesturi nemaivăzute între preşedinte şi partenera sa până acum. Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru, imagine rară în timpul liber
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou