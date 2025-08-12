Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 13:56
de Vieriu Ionut

Mugur Isărescu, lămuriri în scandalul pensiilor: „Nu se confiscă nimic”. Cum poate România să evite recesiunea

Actualitate
Mugur Isărescu, lămuriri în scandalul pensiilor: „Nu se confiscă nimic”. Cum poate România să evite recesiunea
Mugur Isărescu clarifică scandalul pensiilor

Odată cu creșterea incertitudinii economice, discuțiile din spațiul public despre stabilitatea financiară a României s-au intensificat. Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, a intervenit pentru a oferi o serie de clarificări importante, vizând două subiecte majore: viitoarele schimbări ale sistemului de pensii private și perspectivele economice ale țării. Declarațiile sale vin ca un răspuns la îngrijorările cetățenilor și la speculațiile din ultimele luni, oferind o viziune detaliată asupra mecanismelor economice și a direcției în care se îndreaptă România.

Clarificări în privința pensiilor private: „Nu se confiscă nimic”

Guvernatorul Mugur Isărescu a abordat ferm acuzațiile privind o presupusă „confiscare” a banilor din fondurile de pensii private, subliniind că acest lucru nu se va întâmpla. Declarațiile sale vin în contextul unui proiect de lege care a stârnit nemulțumiri, deoarece ar elimina posibilitatea de a retrage integral fondurile la momentul pensionării.

Isărescu a ținut să precizeze că sistemul de pensii nu funcționează ca un depozit bancar și că aceste discuții sunt nefondate și „vechi, de pe vremea anilor 2000”. El a adăugat că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ar trebui să explice mai bine cum funcționează pensiile private pentru a evita confuzia.

În plus, șeful BNR a menționat că Ministerul de Finanțe oferă dobânzi mai bune decât cele ale băncilor pentru aceste fonduri, ceea ce indică o gestionare atentă a resurselor. Această precizare vine ca o contracarare a zvonurilor și ca o încercare de a restabili încrederea publicului în sistem.

Prognoza de inflație revizuită în sus și riscul de recesiune

Pe lângă subiectul pensiilor, Guvernatorul Isărescu a prezentat, într-o conferință de presă, și noul raport trimestrial asupra inflației. Conform BNR, prognoza de inflație pentru anul 2025 a fost revizuită în sus, de la 4,6% la 8,8%.

Cu toate acestea, există și o notă de optimism pe termen lung, deoarece estimarea pentru decembrie 2026 a fost revizuită în jos, de la 3,4% la 3%. Această îmbunătățire se datorează, potrivit lui Isărescu, politicilor fiscale care „își vor face datoria” prin reducerea cererii, mai ales a cererii de consum, ceea ce va duce la o „resorbire puternică” a presiunilor inflaționiste.

Guvernatorul a subliniat că inflația a fost influențată și de alți factori, precum fenomenele meteo extreme din trimestrul doi, care au dus la creșterea prețurilor la legume și fructe, dar și de presiunile din piața muncii. Deficitul contului curent continuă, de asemenea, să se adâncească, dar Isărescu a menționat că stabilitatea cursului de schimb a fost folosită ca o „ancoră” pentru stabilitatea economică.

Soluția pentru a evita recesiunea: Fondurile europene

Într-o analiză a perspectivelor economice, Mugur Isărescu a atras atenția asupra unei premiere în România: un deficit de cerere agregată, cu așteptări de adâncire. Pentru a evita o eventuală recesiune, soluția este clară: o creștere a absorbției fondurilor europene.

Guvernatorul a afirmat că „este esenţial, dacă vrem să evităm recesiunea, o accelerare, o creştere a absorbţiei fondurilor europene”. O astfel de măsură ar stimula investițiile, ar duce la o creștere economică sănătoasă, ar reduce presiunile inflaționiste și ar asigura o finanțare corespunzătoare a balanței de plăți.

De asemenea, el a precizat că BNR nu intenționează să modifice dobânda-cheie în acest an, sperând că nu va fi necesar să ia „asemenea măsuri”, având în vedere că deciziile fiscale luate deja au fost „dureroase”.

