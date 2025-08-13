Taxă pentru coletele comandate de români de pe platforme de comerț online precum SheIn sau Temu. Alte măsuri pentru reducerea deficitului anunţate de ministrul Finanţelor

Românii care comandă de pe platforme de comerț online din afara Uniunii Europene, precum SheIn, Temu, AliExpress sau Trendyol, vor plăti în curând o nouă taxă. Măsura a fost anunțată miercuri de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul unui pachet mai amplu de inițiative fiscale menite să reducă deficitul bugetar și să pregătească economia pentru eventuale șocuri externe.

Taxă fixă pentru coletele non-UE

În ceea ce privește comerțul electronic, Ministerul Finanțelor propune o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet cu valoare de peste 150 de euro provenit din afara Uniunii Europene. Măsura, realizată în colaborare cu firmele de curierat, vizează reducerea pierderilor fiscale și echilibrarea competiției între retailerii locali și platformele internaționale.

Un studiu al Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO), realizat de economistul Iancu Guda, arată că aceste platforme ar putea provoca pierderi fiscale de 10,86 miliarde lei în următorii doi ani, echivalentul a 2,12 miliarde euro. Numai în 2025, efectul negativ ar fi de 5,4 miliarde lei (circa 1,06 miliarde euro), iar până în 2027 pierderile s-ar putea dubla, dacă ritmul actual de creștere se menține.

Analiza estimează că în 2025 vor intra în România circa 78 de milioane de colete non-UE sub pragul de 150 de euro, cu o valoare medie de 50 de euro fiecare, segment scutit în prezent de taxe vamale. Într-un scenariu de dublare a volumelor, valoarea anuală a importurilor directe ar putea ajunge la aproape 40 de miliarde de lei (7,8 miliarde euro), adică 28,8% din piața locală de retail – dublu față de ponderea estimată pentru finele anului 2025.

O nouă abordare în taxarea multinaționalelor

„Da, există riscul unei recesiuni. Este o chestiune normală de care trebuie să luăm act. Este un risc real”, a avertizat Nazare, explicând că Guvernul trebuie să ia măsuri preventive pentru a proteja stabilitatea financiară a țării. „Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune și să anticipăm acest lucru”, a subliniat acesta.

Pe lângă modificările pentru comerțul online, ministerul vizează și schimbarea modului de impozitare a companiilor multinaționale. „Vom schimba paradigma în privința modului în care tratăm companiile multinaționale”, a declarat Nazare, menționând că „nu am găsit nici măcar o evidență clară a sumelor transferate către afiliați” în documentele ANAF.

Potrivit ministrului, există patru categorii principale de cheltuieli ale multinaționalelor în relația cu entități afiliate: cheltuieli de administrare, cheltuieli pentru proprietate intelectuală, dobânzi intra-grup și cheltuieli de consultanță. Noile reglementări vor stabili un plafon de deductibilitate de 3% pentru aceste cheltuieli, iar tot ce depășește acest procent va fi impozitat cu 16%. „Permitem niște cheltuieli deductibile la un nivel minimal de 3%. Tot ce depășește acest 3% este taxat cu 16%”, a precizat Nazare.

Acest nou impozit, inspirat din modelul american, va fi implementat în 2026, folosind ca bază datele din anul 2024. El va înlocui actualul impozit pe cifra de afaceri aplicat companiilor cu venituri de peste 50 de milioane de euro.

Aceste măsuri fiscale, deși controversate pentru unii consumatori, sunt văzute de Guvern ca fiind necesare pentru consolidarea veniturilor bugetare și protejarea economiei românești într-un context internațional incert.