Premieră națională: România va avea prima „AI Factory”. Ce înseamnă și de ce contează pentru capacitățile digitale și de cercetare

România a fost selectată printre cele șase țări europene care vor găzdui centre AI în cadrul inițiativei EuroHPC – AI Factories. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul PSD Victor Negrescu, care spune că Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) Bucureşti și Universitatea Politehnica din București vor construi prima infrastructură națională dedicată inteligenței artificiale: RO AI Factory. Potrivit acestuia, proiectul marchează o premieră pentru țara noastră și un pas important către consolidarea capacităților digitale și de cercetare.

Negrescu afirmă că a susținut constant obiectivul încă de la „Romanian Digital Day”, eveniment organizat la Parlamentul European pentru a coagula expertiza instituțiilor și decidenților europeni în jurul ideii ca România să devină un actor relevant în transformarea digitală a continentului, notează News.ro.

Cum a fost posibil: o platformă de cooperare între mediul academic, industrie și administrație

Europarlamentarul arată că, în urma unor încercări anterioare nereușite, a inițiat din luna mai o serie de întâlniri naționale de lucru pentru a crea o platformă solidă de cooperare. În jurul mesei au stat Politehnica București (Mihnea Costoiu), ICI București (Victor Vevera), Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii – IMM România (Florin Jianu), Transilvania DIH (Bianca Muntean) și UEFISCDI (Adrian Curaj), cu sprijinul Ministerului Economiei (Bogdan Ivan).

Negrescu notează că demersul a fost inspirat de intervențiile publice pe tema AI și de energia unor lideri din educație și cercetare, subliniind că acest efort comun a condus la rezultatul anunțat: includerea României în rețeaua europeană de AI Factories și validarea unei direcții strategice asumate împreună.

Ce este RO AI Factory și cui se adresează

Conform informațiilor comunicate, RO AI Factory va pune la dispoziția mediului academic, a startup-urilor și a instituțiilor publice o infrastructură de ultimă generație dedicată aplicațiilor de inteligență artificială. Componenta centrală menționată este un supercomputer orientat spre sarcini AI, alături de acces la infrastructuri, seturi de date, instrumente software și programe de formare.

Beneficiarii vizați includ universitățile care dezvoltă proiecte de cercetare, companiile la început de drum ce au nevoie de putere de calcul și de resurse pentru a prototipa soluții, dar și instituțiile publice interesate să modernizeze servicii cu tehnologii avansate, în condiții controlate și etice.

Domeniile prioritare anunțate

Negrescu indică cinci zone prioritare pentru direcționarea eforturilor: industrie, securitate cibernetică, sănătate, servicii publice digitale și sisteme autonome. Aceste arii acoperă atât nevoile economiei reale, cât și obiectivul de a crește calitatea serviciilor adresate cetățenilor, în acord cu standardele europene.

Selecția domeniilor țintește proiecte cu impact practic, în care accesul la resurse de calcul, la date și la instruire poate accelera dezvoltarea, testarea și adoptarea soluțiilor, într-un cadru coordonat la nivel național și aliniat la rețeaua EuroHPC.

România, parte activă în eurohpc – AI factories

Prin includerea în rețeaua EuroHPC – AI Factories, România își propune să își consolideze rolul în dezvoltarea etică și competitivă a inteligenței artificiale în Europa. Negrescu subliniază colaborarea „excelentă” dintre echipe și trecerea peste „obstacole greu de bănuit”, argumentând că rezultatul confirmă capacitatea țării de a se poziționa în prima linie a inovației atunci când actorii relevanți lucrează împreună.

Mesajul său combină recunoașterea efortului comun cu un apel implicit la continuitate: parteneriatul dintre mediul academic, cercetare, industrie și administrație este cheia pentru valorificarea oportunității create prin RO AI Factory și pentru transformarea ei în proiecte și servicii cu utilitate directă.

În acest moment, comunicarea publică se concentrează pe selecția României în rețea, pe partenerii instituționali implicați și pe descrierea la nivel înalt a infrastructurii și a domeniilor țintă. Pașii operaționali, calendarul detaliat și specificațiile tehnice vor fi stabilite și comunicate de instituțiile responsabile, pe măsură ce proiectul avansează.

Până atunci, anunțul marchează o premieră națională și fixează un obiectiv clar: crearea unei platforme care să ofere resurse, date, software și formare pentru AI, într-un cadru european ce mizează pe cooperare și standarde comune. Negrescu își felicită public partenerii și reiterează ideea că România poate obține rezultate notabile când își aliniază energiile către aceeași direcție.