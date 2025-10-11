Ultima ora
Cu cât se scumpește factura finală la curent. Hidroelectrica, mesaj către clienți
11 oct. 2025 | 15:03
de Cristian Cojocaru

Premieră națională: România va avea prima „AI Factory”. Ce înseamnă și de ce contează pentru capacitățile digitale și de cercetare

TEHNLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Premieră națională: România va avea prima „AI Factory”. Ce înseamnă și de ce contează pentru capacitățile digitale și de cercetare
RO AI Factory - imagine reprezentativă de ilustrație.

România a fost selectată printre cele șase țări europene care vor găzdui centre AI în cadrul inițiativei EuroHPC – AI Factories. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul PSD Victor Negrescu, care spune că Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) Bucureşti și Universitatea Politehnica din București vor construi prima infrastructură națională dedicată inteligenței artificiale: RO AI Factory. Potrivit acestuia, proiectul marchează o premieră pentru țara noastră și un pas important către consolidarea capacităților digitale și de cercetare.

Negrescu afirmă că a susținut constant obiectivul încă de la „Romanian Digital Day”, eveniment organizat la Parlamentul European pentru a coagula expertiza instituțiilor și decidenților europeni în jurul ideii ca România să devină un actor relevant în transformarea digitală a continentului, notează News.ro.

Cum a fost posibil: o platformă de cooperare între mediul academic, industrie și administrație

Europarlamentarul arată că, în urma unor încercări anterioare nereușite, a inițiat din luna mai o serie de întâlniri naționale de lucru pentru a crea o platformă solidă de cooperare. În jurul mesei au stat Politehnica București (Mihnea Costoiu), ICI București (Victor Vevera), Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii – IMM România (Florin Jianu), Transilvania DIH (Bianca Muntean) și UEFISCDI (Adrian Curaj), cu sprijinul Ministerului Economiei (Bogdan Ivan).

Negrescu notează că demersul a fost inspirat de intervențiile publice pe tema AI și de energia unor lideri din educație și cercetare, subliniind că acest efort comun a condus la rezultatul anunțat: includerea României în rețeaua europeană de AI Factories și validarea unei direcții strategice asumate împreună.

Ce este RO AI Factory și cui se adresează

Conform informațiilor comunicate, RO AI Factory va pune la dispoziția mediului academic, a startup-urilor și a instituțiilor publice o infrastructură de ultimă generație dedicată aplicațiilor de inteligență artificială. Componenta centrală menționată este un supercomputer orientat spre sarcini AI, alături de acces la infrastructuri, seturi de date, instrumente software și programe de formare.

Beneficiarii vizați includ universitățile care dezvoltă proiecte de cercetare, companiile la început de drum ce au nevoie de putere de calcul și de resurse pentru a prototipa soluții, dar și instituțiile publice interesate să modernizeze servicii cu tehnologii avansate, în condiții controlate și etice.

Domeniile prioritare anunțate

Negrescu indică cinci zone prioritare pentru direcționarea eforturilor: industrie, securitate cibernetică, sănătate, servicii publice digitale și sisteme autonome. Aceste arii acoperă atât nevoile economiei reale, cât și obiectivul de a crește calitatea serviciilor adresate cetățenilor, în acord cu standardele europene.

Selecția domeniilor țintește proiecte cu impact practic, în care accesul la resurse de calcul, la date și la instruire poate accelera dezvoltarea, testarea și adoptarea soluțiilor, într-un cadru coordonat la nivel național și aliniat la rețeaua EuroHPC.

România, parte activă în eurohpc – AI factories

Prin includerea în rețeaua EuroHPC – AI Factories, România își propune să își consolideze rolul în dezvoltarea etică și competitivă a inteligenței artificiale în Europa. Negrescu subliniază colaborarea „excelentă” dintre echipe și trecerea peste „obstacole greu de bănuit”, argumentând că rezultatul confirmă capacitatea țării de a se poziționa în prima linie a inovației atunci când actorii relevanți lucrează împreună.

Mesajul său combină recunoașterea efortului comun cu un apel implicit la continuitate: parteneriatul dintre mediul academic, cercetare, industrie și administrație este cheia pentru valorificarea oportunității create prin RO AI Factory și pentru transformarea ei în proiecte și servicii cu utilitate directă.

În acest moment, comunicarea publică se concentrează pe selecția României în rețea, pe partenerii instituționali implicați și pe descrierea la nivel înalt a infrastructurii și a domeniilor țintă. Pașii operaționali, calendarul detaliat și specificațiile tehnice vor fi stabilite și comunicate de instituțiile responsabile, pe măsură ce proiectul avansează.

Până atunci, anunțul marchează o premieră națională și fixează un obiectiv clar: crearea unei platforme care să ofere resurse, date, software și formare pentru AI, într-un cadru european ce mizează pe cooperare și standarde comune. Negrescu își felicită public partenerii și reiterează ideea că România poate obține rezultate notabile când își aliniază energiile către aceeași direcție.

Un nou val de aer polar traversează România: de la 22°C la temperaturi negative în doar câteva zile
Recomandări
Estonia anunță închiderea unui punct de frontieră cu Rusia, invocând activități suspecte
Estonia anunță închiderea unui punct de frontieră cu Rusia, invocând activități suspecte
Cel mai lung tunel subacvatic din lume se sapă la 400 de metri sub mare, pe 27 de kilometri. De ce fac această lucrare norvegienii
Cel mai lung tunel subacvatic din lume se sapă la 400 de metri sub mare, pe 27 de kilometri. De ce fac această lucrare norvegienii
Ce trebuie să faci dacă terenul de sub casă nu este pe numele tău – pași legali și costuri în 2025
Ce trebuie să faci dacă terenul de sub casă nu este pe numele tău – pași legali și costuri în 2025
Cele mai frumoase 10 sate din lume, cu peisaje idilice, iar primele 8 se află în Europa
Cele mai frumoase 10 sate din lume, cu peisaje idilice, iar primele 8 se află în Europa
Cum să înmulțești trandafirii pentru a te bucura de o grădină plină de flori spectaculoase: momentul ideal din an pentru rezultate sigure
Cum să înmulțești trandafirii pentru a te bucura de o grădină plină de flori spectaculoase: momentul ideal din an pentru rezultate sigure
Cât de înalt poți ridica gardul față de vecin. Ce spune legea și ce amenzi riști
Cât de înalt poți ridica gardul față de vecin. Ce spune legea și ce amenzi riști
Poliția Română, ironizată după capturarea unor bancnote de recuzită: „Cei care le-au comandat nu plănuiau să joace într-un film”
Poliția Română, ironizată după capturarea unor bancnote de recuzită: „Cei care le-au comandat nu plănuiau să joace într-un film”
Un tunel secret folosit odinioară de împărați se deschide sub Colosseum
Un tunel secret folosit odinioară de împărați se deschide sub Colosseum
Revista presei
Adevarul
Latura întunecată a celui mai faimos geniu al secolului XX. Amănuntele șocante despre cum se comporta cu femeile din viața sa
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile cu mare noroc financiar în săptămâna 13-19 octombrie 2025. Banii vin din toate direcţiile
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 11 octombrie 2025. Iniţiativa este cuvântul momentului pentru nativii Berbec
Playtech Știri
O nouă gafă făcută de Emmanuel Macron faţă de o prinţesă. Brigitte a fost lăsată în urmă şi şi-a arătat nemulţumirea. Foto
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...