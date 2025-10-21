Premieră mondială: primul test 6G terahertz atinge viteza record de 145 Gbps

Emiratele Arabe Unite confirmă încă o dată poziția sa de lider în inovație tehnologică, odată cu reușita unui test care redefinește viitorul conectivității. Compania e& UAE, în parteneriat cu Universitatea New York (NYU) Abu Dhabi, a realizat primul test 6G terahertz (THz) din Orientul Mijlociu, atingând o viteză record de 145 Gbps – o performanță fără precedent la nivel global. Această realizare deschide o nouă eră în comunicațiile wireless, promițând conexiuni ultra-rapide, cu latență aproape inexistentă și aplicații care păreau până acum de domeniul științifico-fantasticului.

O colaborare între industrie și mediul academic care modelează viitorul 6G

Testul realizat de e& UAE și NYU Abu Dhabi, citat de Times of India, nu este doar o demonstrație tehnologică, ci un simbol al colaborării dintre mediul universitar și cel corporativ, ambele direcționate spre același scop: construirea infrastructurii pentru lumea digitală a viitorului.

Potrivit lui Marwan Bin Shaker, director interimar pentru tehnologie și informații în cadrul e& UAE, atingerea pragului de 145 Gbps reprezintă „un moment de cotitură pentru industrie și pentru Emirate”. El a subliniat că această reușită arată capacitatea țării de a pune în practică tehnologii aflate la limita inovației, explorând potențialul transformator al 6G – o tehnologie care promite să redefinească modul în care oamenii, companiile și orașele comunică și interacționează.

De partea cealaltă, Sehamuddin Galadari, directorul executiv al Institutului de Cercetare NYU Abu Dhabi, a evidențiat importanța colaborării interdisciplinare. „Acest proiect este un pas major pentru întreaga regiune, demonstrând cum parteneriatele între mediul academic și operatorii de tehnologie pot deschide noi orizonturi în domeniul comunicațiilor fără fir. Împreună, contribuim la crearea erei 6G, în care conectivitatea devine un element de bază al societății moderne”, a declarat acesta.

La rândul său, profesorul Murat Uysal, fondatorul Centrului Wireless din cadrul NYUAD, a explicat că banda terahertz va fi una dintre pietrele de temelie ale rețelelor 6G. Ea oferă o capacitate uriașă de transmisie, dar și provocări tehnice semnificative – de la limitările hardware până la nevoia de noi arhitecturi de procesare. Prin această colaborare, cercetătorii și inginerii din Emirate dezvoltă expertiză locală și infrastructuri de testare, contribuind activ la standardizarea globală a 6G.

Tehnologia terahertz și potențialul ei revoluționar

Testul 6G terahertz marchează o etapă critică în evoluția comunicațiilor wireless, confirmând viabilitatea undelor THz – frecvențe extrem de înalte, situate între 0,3 și 10 terahertzi. Acestea pot transporta volume uriașe de date, de peste o sută de ori mai mari decât în rețelele 5G actuale.

Performanța obținută de 145 Gbps deschide drumul pentru aplicații revoluționare precum teleprezența holografică, realitatea extinsă (XR), rețelele de tip digital twin și infrastructuri de backhaul cu capacități terabit. Practic, această tehnologie promite o integrare totală între lumea fizică și cea digitală, făcând posibile experiențe imersive și comunicații în timp real la un nivel fără precedent.

Proiectul vine în completarea unui acord de colaborare semnat anterior între e& UAE și NYU Abu Dhabi, prin care s-au stabilit direcțiile comune de cercetare, dezvoltare și testare a tehnologiilor 6G, în parteneriat cu organisme internaționale de standardizare. Totodată, cele două entități au lansat lucrarea științifică „Building the Fabric of 6G: Spectrum Frontiers and Enabling Technologies”, care detaliază rolul evoluției spectrului – de la sub-7 GHz la terahertz – și explică modul în care tehnologiile emergente, precum rețelele bazate pe inteligență artificială (AI-native networks), suprafețele inteligente reconfigurabile (RIS) și integrarea senzorială cu comunicațiile (ISAC), vor modela era 6G.

6G, motorul viitorului inteligent și sustenabil

Pentru Emiratele Arabe Unite, acest proiect nu reprezintă doar o realizare tehnologică, ci și un angajament strategic pentru viitorul conectivității globale. Țara își consolidează poziția de pionier nu doar în adoptarea timpurie a noilor tehnologii, ci și în contribuția activă la definirea standardelor internaționale ale rețelelor 6G.

Prin această demonstrație, UAE se alătură grupului restrâns de state care contribuie direct la construirea infrastructurii comunicațiilor viitorului. Scopul nu este doar atingerea unor viteze record, ci crearea unei platforme durabile și inteligente, capabile să susțină orașele de mâine, economia digitală și serviciile conectate la scară globală.

Într-o lume care se pregătește pentru o transformare digitală totală, colaborarea dintre e& UAE și NYU Abu Dhabi arată cum inovația, știința și viziunea pot transforma un experiment de laborator într-un pas concret spre viitor. Iar acel viitor – în care vitezele de transfer depășesc orice imaginație, iar conexiunile devin invizibile, dar omniprezente – pare mai aproape ca oricând.