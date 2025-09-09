Premieră în justiția din România: o femeie din Cluj a primit interdicția de a mai intra în mall-uri timp de 3 ani. De ce a primit această pedeapsă

Pentru prima dată în România, o instanță a dispus ca o persoană să fie interzisă să intre în mai multe centre comerciale. Judecătoria Cluj a aplicat, pe lângă pedeapsa principală, o măsură complementară fără precedent: inculpata nu are voie să pătrundă în mall-urile VIVO Florești, Iulius Mall Cluj-Napoca și Aushopping Iris timp de trei ani. Decizia vine după o serie de furturi repetate documentate de procurori.

O femeie din Cluj, obligată să evite mall-urile timp de trei ani

Pe data de 6 septembrie 2024, în jurul orei 13:48, inculpata a profitat de neatenția unei persoane dintr-un magazin și i-a sustras telefonul mobil Samsung A14, prejudiciul fiind de 1.500 de lei.

Trei zile mai târziu, pe data de 9 septembrie, femeia, împreună cu o complice, a pătruns în magazinul Auchan de pe Bulevardul Muncii din Clij-Napoca și a furat trei telefoane de ultimă generație.

Este vorba despre un Samsung S23+ (4.499 lei), un Samsung S24+ (4.549 lei) și un Samsung S24 (3.499 lei), prejudiciul total fiind de 12.547 lei, dar recuperat ulterior, relatează foaiatransilvana.ro.

Inculpata nu s-a oprit: telefoane de lux sustrase în doar patru minute

A doua zi, pe data de 10 septembrie 2024, scenariul s-a repetat într-un alt complex comercial din Cluj-Napoca. În doar patru minute, între 15:46 și 15:50, inculpata, sprijinită moral și logistic de două complice, a furat nu mai puțin de patru telefoane monile.

Este vorba despre un MOTOROLA Razr40 Ultra (3.499,90 lei), un Honor Magic6 Pro (4.825,83 lei), un Honor 200 (3.199,90 lei) și un Honor 200 Pro (3.999,90 lei). Prejudiciul total a fost de 15.525,53 lei și a fost recuperat.

Ce condamnare a primit

Judecătoria Cluj a considerat că natura repetată și organizată a furturilor justifică o măsură specială de prevenție. Astfel, Balika Florina a fost condamnată la un an și șase luni de închisoare și obligată să achite prejudiciile magazinelor afectate.

În premieră, instanța a aplicat o interdicție de a intra în marile centre comerciale din Cluj timp de trei ani, menită să prevină repetarea unor fapte similare.

Această decizie marchează o premieră în justiția clujeană și demonstrează dorința autorităților de a proteja spațiile comerciale și siguranța publicului.

Prin combinarea pedepsei cu măsuri complementare, instanța urmărește să descurajeze recidiva și să creeze un precedent în cazurile de furt repetat în centre comerciale.