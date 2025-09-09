Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
09 sept. 2025 | 11:53
de Badea Violeta

Premieră în justiția din România: o femeie din Cluj a primit interdicția de a mai intra în mall-uri timp de 3 ani. De ce a primit această pedeapsă

Actualitate
Premieră în justiția din România: o femeie din Cluj a primit interdicția de a mai intra în mall-uri timp de 3 ani. De ce a primit această pedeapsă
Iulius Mall Cluj-Napoca. Sursa foto: cluj.com

Pentru prima dată în România, o instanță a dispus ca o persoană să fie interzisă să intre în mai multe centre comerciale. Judecătoria Cluj a aplicat, pe lângă pedeapsa principală, o măsură complementară fără precedent: inculpata nu are voie să pătrundă în mall-urile VIVO Florești, Iulius Mall Cluj-Napoca și Aushopping Iris timp de trei ani. Decizia vine după o serie de furturi repetate documentate de procurori.

O femeie din Cluj, obligată să evite mall-urile timp de trei ani

Pe data de 6 septembrie 2024, în jurul orei 13:48, inculpata a profitat de neatenția unei persoane dintr-un magazin și i-a sustras telefonul mobil Samsung A14, prejudiciul fiind de 1.500 de lei.

Trei zile mai târziu, pe data de 9 septembrie, femeia, împreună cu o complice, a pătruns în magazinul Auchan de pe Bulevardul Muncii din Clij-Napoca și a furat trei telefoane de ultimă generație.

Vezi și:
Orașul din România cu cele mai multe credite ipotecare. Românii cu Brașov sau București sunt mai precauți la investiții imobiliare
Noapte de neuitat pentru un șofer din Cluj Napoca. O femeie s-a urcat pe capota mașinii în plin trafic

Este vorba despre un Samsung S23+ (4.499 lei), un Samsung S24+ (4.549 lei) și un Samsung S24 (3.499 lei), prejudiciul total fiind de 12.547 lei, dar recuperat ulterior, relatează foaiatransilvana.ro.

Inculpata nu s-a oprit: telefoane de lux sustrase în doar patru minute

A doua zi, pe data de 10 septembrie 2024, scenariul s-a repetat într-un alt complex comercial din Cluj-Napoca. În doar patru minute, între 15:46 și 15:50, inculpata, sprijinită moral și logistic de două complice, a furat nu mai puțin de patru telefoane monile.

Este vorba despre un MOTOROLA Razr40 Ultra (3.499,90 lei), un Honor Magic6 Pro (4.825,83 lei), un Honor 200 (3.199,90 lei) și un Honor 200 Pro (3.999,90 lei). Prejudiciul total a fost de 15.525,53 lei și a fost recuperat.

Ce condamnare a primit

Judecătoria Cluj a considerat că natura repetată și organizată a furturilor justifică o măsură specială de prevenție. Astfel, Balika Florina a fost condamnată la un an și șase luni de închisoare și obligată să achite prejudiciile magazinelor afectate.

În premieră, instanța a aplicat o interdicție de a intra în marile centre comerciale din Cluj timp de trei ani, menită să prevină repetarea unor fapte similare.

Această decizie marchează o premieră în justiția clujeană și demonstrează dorința autorităților de a proteja spațiile comerciale și siguranța publicului.

Prin combinarea pedepsei cu măsuri complementare, instanța urmărește să descurajeze recidiva și să creeze un precedent în cazurile de furt repetat în centre comerciale.

Urmează o lună septembrie cum n-a mai fost de ani buni. Prognoza meteo pentru toată țara, anunțată de ANM
Recomandări
Cum lucrezi în colaborare pe iPad cu Freeform, Pages, Numbers și Keynote
Cum lucrezi în colaborare pe iPad cu Freeform, Pages, Numbers și Keynote
Când intră bursele elevilor pe card în noul an școlar. Data până la care se trimit listele de beneficiari
Când intră bursele elevilor pe card în noul an școlar. Data până la care se trimit listele de beneficiari
BMW, Mercedes și Volkswagen lansează o ofensivă electrică pentru a recâștiga piața europeană
BMW, Mercedes și Volkswagen lansează o ofensivă electrică pentru a recâștiga piața europeană
Un malware sofisticat folosește Google Ads și GitHub fals pentru a ataca firmele IT. Pericolele care pândesc din umbră
Un malware sofisticat folosește Google Ads și GitHub fals pentru a ataca firmele IT. Pericolele care pândesc din umbră
Ghid de weekend în București: ce evenimente merită atenția ta în perioada 12–14 septembrie 2025
Ghid de weekend în București: ce evenimente merită atenția ta în perioada 12–14 septembrie 2025
INTERVIU cu actorii din filmul românesc „Dinți de lapte”, regizat de Mihai Mincan, care cucerește Veneția și Toronto
SPECIAL
INTERVIU cu actorii din filmul românesc „Dinți de lapte”, regizat de Mihai Mincan, care cucerește Veneția și Toronto
Google extinde AI Mode dincolo de limba engleză: primele piețe vizate
Google extinde AI Mode dincolo de limba engleză: primele piețe vizate
Cu câți bani rămâne în mână un pensionar din Germania dacă pensia brută e 1.800 de euro. Cât reține statul
Cu câți bani rămâne în mână un pensionar din Germania dacă pensia brută e 1.800 de euro. Cât reține statul
Revista presei
Adevarul
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
De ce alimente nu se mai aproprie Oana Roman de când a ajuns la silueta dorită. Vedeta este cât se poate de hotărâtă: „Nu am pofte”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Rugăciune puternică de Sfinţii Ioachim şi Ana. Ruga face minuni pentru cei care cer ajutorul divin în această zi
Playtech Știri
Lavinia Pîrva şi Ştefan Bănică Jr, mândri de Alexandru în prima zi de şcoală. Cum au fost filmaţi cei doi?
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...