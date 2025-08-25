PPC Energie introduce un cod de bare suplimentar pe facturi. La ce va fi folosit

PPC Energie anunță clienții că, începând cu luna august 2025, facturile de energie electrică și gaze naturale vor include un cod de bare suplimentar. Acesta va permite efectuarea plății la oficiile poștale pentru persoanele aflate în situația de sărăcie energetică, conform legislației în vigoare. Modificarea vine în contextul actualizării sistemelor informatice ale companiei, care integrează și recentele modificări legislative privind majorarea cotei TVA la 21%. Facturile aferente consumului din luna iulie vor fi emise etapizat, începând cu 21 august, iar clienții vor avea la dispoziție același număr de zile pentru plata facturii, conform contractului, pentru a nu pune presiune suplimentară asupra acestora.

Codul de bare suplimentar și scopul său

Noul cod de bare introdus pe facturi are rolul de a facilita plata pentru consumatorii vulnerabili, care nu pot achita integral factura de energie. Persoanele care întâmpină dificultăți pot solicita eșalonarea facturii prin call-center, contul myPPC, formularul de contact online sau în magazinele companiei. Această măsură face parte dintr-un pachet mai larg de sprijin pentru consumatorii vulnerabili și este aliniată la prevederile legislative actuale.

Potrivit profit.ro, PPC Energie a anunțat că actualizează sistemele informatice pentru a integra modificările legislative privind TVA și noile tarife. Facturile emise începând cu luna august vor include atât cota de TVA modificată, cât și tarifele din contractul de furnizare al fiecărui client, vizibile în contul myPPC, pe pagina „Produse și servicii” sau prin notificările primite pe e-mail.

Energie mai ieftină în anumite intervale

Compania a lansat recent și oferta PPC Ore Smart, prima ofertă de energie electrică în România care permite clienților casnici să plătească mai puțin pentru consumul din intervale orare specifice. Oferta este valabilă între martie și octombrie, iar consumul între orele 11:00 și 14:59 este tarifat cu 59% mai puțin decât în restul intervalelor.

„Lansăm astăzi prima ofertă post-plafonare cu tarife flexibile în funcție de intervale orare din România, astfel încât și clienții noștri să beneficieze de un produs adaptabil stilului lor de viață, așa cum se întâmplă și pe piețele din Europa de Vest. Am creat PPC Ore Smart pentru a le oferi clienților casnici posibilitatea de a-și eficientiza costurile cu energia electrică prin planificarea consumului de energie electrică. Aceștia vor avea prețuri mult mai mici, începând cu 0,89 lei/kWh, cu toate taxele incluse, în intervalul de timp în care producția de energie electrică din surse solare este foarte ridicată”, a declarat Ionuț Dună, Director General PPC Energie.

Oferta este disponibilă pentru clienții care au contoare inteligente care permit măsurarea consumului în mod segmentat. Prețul energiei active în intervalul 11:00-14:59 este de 0,313 lei/kWh, cu 59% mai mic decât prețul standard. Pentru un consumator rezidențial din București, prețul final cu toate taxele incluse este de 0,89 lei/kWh.

Eliminarea plafonării și modul de verificare a prețului

PPC Energie reamintește clienților că, începând cu 1 iulie 2025, schema de sprijin prin OUG nr. 6/2025 încetează, iar prețul energiei electrice nu va mai fi plafonat. Astfel, consumatorii vor plăti prețul stabilit în contractul de furnizare sau prețul actualizat conform condițiilor economice.

Pentru a verifica prețul per kWh aplicabil, clienții pot folosi contul myPPC, formularul de contact online, apel telefonic la 021.9977, vizita în magazinele PPC cu programare prealabilă sau solicitarea scrisă la adresa companiei.

Alte oferte disponibile

PPC a creat pentru clienții noi oferta PPC Energie Verde, care garantează energie provenită 100% din surse regenerabile, la prețuri între 1,36 și 1,44 lei/kWh, valabilă până pe 30 iunie 2025. În plus, portofoliul companiei include mai multe produse de energie electrică, pentru clienții care doresc să schimbe furnizorul sau să aleagă un alt tip de ofertă adaptată nevoilor lor.