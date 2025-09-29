Povestea unei românce care și-a găsit marea dragoste în Spania, dar s-a întors să își facă o afacere în România. „De la mine din curte se poate ajunge la Piatra Craiului”. EXCLUSIV

Viața ne poartă uneori pe cărări neașteptate, iar planurile pe care ni le facem nu se potrivesc întotdeauna cu realitatea „din teren”. Cristina a locuit ani buni în Spania, unde și-a cunoscut și soțul. Împreună au ales să se întoarcă în țară și să pună bazele unei afaceri de succes. Astăzi dețin o pensiune în Peștera, Moeciu, dar dacă ajungi la ei, vei descoperi rapid că nu e doar un loc de cazare: de la prima interacțiune, te fac să te simți parte din familie. Iar în această perioadă, când pădurile se aprind în culori de toamnă, peisajele sunt pur și simplu uimitoare. Cristina ne-a spus ce locuri nu trebuie să ratezi dacă ajungi în zonă și cum să te bucuri cu adevărat de frumusețea muntelui.

De ce toamna e cel mai frumos anotimp la Moeciu. Cristina, românca întoarsă din Spania, ne spune ce nu trebuie ratat

Chiar dacă vara este cea mai aglomerată perioadă a anului, dacă vorbim despre concedii, peisajele pe care le găsim toamna la munte sunt de-a dreptul uimitoare. În perioada aceasta încep deja să apară primele frunze galbene, un spectacol lent pe care vrei să-l privești de pe terasă cu o ceașcă de cafea caldă în mână.

Iubitorii muntelui cunosc senzația, dar adevărul este că nu toți ne bucurăm de asta în fiecare dimineață, mulțumindu-ne cu câteva zile din când în când. Cristina se numără printre norocoșii care au muntele la picioare, dar nu a păstrat acest „privilegiu” doar pentru ea.

După ani întregi în care și-a construit o viață în Spania, a decis să investească tot în România. Nu s-a întors singură, ci alături de Sid, bărbatul cu care s-a cunoscut lângă Gibraltar și cu care formează acum o echipă perfectă.

De la soarele Spaniei, la răcoarea din Peștera, Moeciu a fost doar un pas. Au muncit împreună pentru a construi o pensiune în vârf de munte, deși nu a fost deloc ușor. Au făcut sacrificii, financiare, dar și fizice, iar acum sute de turiști din toată țara le calcă pragul.

Tot ce vezi la The Mountain View este îngrijit de ei. Iar cei care ajung întâmplător aici, se întorc cu drag. Căci nu pășești într-un hotel rece, ci într-o casă primitoare, ca și cum ți-ai vizita familia.

Te întâmpină mai întâi cățeii, deloc fioroși – deși ei sunt cei care apară pensiunea de urși și însoțesc turiștii pe trasee. Iar când pășești în interior, ai parte de iubirea a două pisicuțe pregătite să toarcă în brațele tale. De pe terasă sau din camere, priveliștea este pur și simplu uimitoare. Oricât de mult ți-ar plăcea să o admiri, nu poți „scăpa” de o cafea autentică pregătită chiar de Cristina și tot ea poate găti pentru oaspeți, cu care stă cu plăcere de vorbă, mese delicioase.

Octombrie, când muntele prinde viață: „Chiar vin turiști, e populată zona”

Am stat de vorbă cu Cristina și am aflat că, la început de toamnă, pensiunea sa este deja plină. În cazul său, rezervările se pot face direct la telefon, iar o noapte de cazare costă 300 de lei. Dacă alegi varianta Booking, prețul crește cu 50 de lei.

„De obicei, octombrie este frumos, este cu soare, se văd toate culorile pădurii. Și întotdeauna octombrie este bun ca și lună pentru business. Și septembrie și octombrie. Deci sunt turiști, chiar vin, e populată zona”, ne-a dezvăluit Cristina.

Direct din curtea pensiunii, turiștii pot porni pe mai multe trasee turistice. Unele sunt mai lungi, însă cei care nu se încumetă pot face opriri în câteva puncte de interes, la fel de frumoase precum destinația finală.

„Sunt foarte multe trasee de mers pe munte. De exemplu, de la mine, din curte, se poate ajunge în patru ore sus la Om, pe vârful Piatra Craiului. Și, bineînțeles, că sunt mai multe puncte în drum: Șaua Joaca, La Table. Dacă vă uitați pe hartă, sunt multe puncte unde puteți să vă opriți, dacă nu puteți să faceți tot traseul de patru ore. Plus că, de la noi, din Peștera, puteți să ajungeți și în Prăpăstiile Zărneștiului, unde e o zonă foarte frumoasă, și la Cabana Curmătura, la care se poate ajunge și din Zărnești, de la Fântâna lui Botorog, de acolo, din Zărnești. Deci se fac foarte multe trasee de la noi. Ajungi foarte ușor la Măgura, în Șirnea, în Fundata”, ne-a explicat Cristina.

Traseele ascunse de la Moeciu și întâlnirile neașteptate din natură

Există și locuri și trasee mai puțin cunoscute, dar la fel de spectaculoase. Cristina ne-a povestit însă că, pornind pe un astfel de drum mai puțin circulat, a dat nas în nas cu un urs. Pe mulți i-ar speria o astfel de întâlnire, dar ea spune, senin, că nu s-a simțit în pericol.

„Dacă vrei să faci traseul de aici, din Peștera, până la cabana Curmătura, e un traseu despre care nu prea se știe, nici nu prea e umblat de turiști. Noi am fost acolo și ne-am întâlnit cu ursul față în față. Adică e un traseu mai ascuns, pe care turiștii nu-l folosesc. Urșii noștri sunt foarte singuratici și foarte independenți. Nu vor să dea ochii cu oamenii. Cred că a fost un accident când ne-am întâlnit noi atunci cu el, având în vedere că era luna mai și nu prea erau turiști. Am mers și pe cărarea pe unde nu prea merge nimeni. În rest, eu n-am auzit pe nimeni să se întâlnească cu ursul. Noi îl mai vedem noaptea. Eu, de exemplu, l-am văzut la 1 noaptea pe drumul principal aici la noi. Dar așa, ziua, ei se feresc. Nu sunt ca urșii din Făgăraș, care stau la cerșit. Ăștia se feresc de oameni”, a povestit Cristina despre traseele din Moeciu.

Cum este vremea la Moeciu în octombrie

Cei care nu sunt fani ai aglomerației trebuie să știe că toamna este momentul potrivit pentru a vizita Moeciu. Vremea e perfectă pentru a urca pe munte fără să simți că te sufoci de căldură. Iar aerul răcoros aduce o liniște aparte. Cristina spune însă că, pentru a te bucura cu adevărat de experiență, ai nevoie de cel puțin o săptămână. În acest timp, poți descoperi trasee care te poartă prin păduri aurii, poieni ascunse și cărări pe care turiștii obișnuiți nici nu le bănuiesc.