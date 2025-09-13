Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
13 sept. 2025 | 18:31
de Diana Dumitrache

Vacanțe și turism
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
România, superbă toamna (Foto: Profimedia)

Toamna este anotimpul în care România se îmbracă în culori calde, iar peisajele par desprinse dintr-o pictură. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii transformă multe regiuni în destinații ideale pentru o escapadă. Iată câteva dintre cele mai frumoase locuri pe care merită să le vizitezi în sezonul toamnei.

Cele mai frumoase locuri de vizitat toamna, în România

Transfăgărășanul și Munții Făgăraș. Considerat unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din lume, Transfăgărășanul oferă priveliști uimitoare în lunile de toamnă. Culmile Făgărașului îmbrăcate în nuanțe de roșu, galben și portocaliu creează un contrast superb cu lacurile glaciare precum Bălea.

Maramureșul tradițional. Casele din lemn, bisericile vechi și dealurile împodobite cu livezi fac din Maramureș o destinație aparte. Toamna, când merele și prunele sunt coapte, iar fânul e strâns în clăi, atmosfera devine de basm. Este locul ideal pentru cei care vor să îmbine tradiția cu frumusețea naturii.

Maramureșul tradițional toamna (Foto: Profimedia)



Bucovina și mănăstirile pictate. În Bucovina, toamna adaugă un farmec aparte mănăstirilor cu fresce renumite. Drumurile șerpuite prin sate pitorești, pădurile în culori aprinse și aerul de munte creează un cadru perfect pentru relaxare și reculegere.

Cheile Bicazului și Lacul Roșu

Toamna transformă stâncile impunătoare ale Cheilor Bicazului și apele liniștite ale Lacului Roșu într-un spectacol cromatic impresionant. Este una dintre cele mai fotografiate destinații din România în acest anotimp.

Zona Cheilor Bicazului, spectaculoasă toamna (Foto: Profimedia)



Delta Dunării. Chiar dacă este mai cunoscută pentru vacanțele de vară, Delta Dunării are un farmec aparte toamna. Păsările migratoare pot fi observate în drum spre sud, iar vegetația ia nuanțe arămii, oferind o experiență mai liniștită, departe de aglomerație.

Apuseni. Munții Apuseni sunt renumiți pentru peșteri, sate izolate și păduri întinse. Toamna, peisajele capătă o frumusețe aparte, iar drumețiile prin pădurile colorate sunt o adevărată încântare pentru suflet.

