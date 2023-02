A muncit în străinătate, s-a întors cu 50.000 de euro în buzunar și vrea să investească în România. Ce i s-a spus că ar fi bine să facă

Un bărbat care a muncit în străinătate s-a hotărât să revină în țara natală pentru a investi aici banii economisiți. Află ce recomandări i s-au făcut acestuia, având în vedere că avea disponibilă suma de 50.000 de euro.

Românul s-a gândit că este momentul să renunțe la viața de străinătate și să revină pe plaiurile natale, dar nu oricum, ci cu toate economiile agonisite acolo de-a lungul timpului. Mai concret, suma de 50.000 de euro, bani pe care ar dori să îi investească într-o afacere în România.

Acesta s-a gândit să ceară câteva sfaturi, și nu oriunde, ci pe una dintre cele mai populare platforme de socializare, Facebook. Răspunsurile primite de la internauți au variat în funcție de viziunile fiecăruia și de educația financiară pe care aceștia o au.

”M-am întors din străinătate după ceva timp și vreau să fac ceva în țara mea, dar nu știu ce, ca să am un venit lunar constant. Am undeva la 50.000 € cash. Am vrut să iau un apartament în Timișoara să îl închiriez (era un venit pasiv de 300€ lunar), dar este prea mare investiția și nu merită, plus că dacă dai de chiriași care nu respectă locul, te costă reparațiile mai mult decât profitul! Locuiesc în Mehedinți și zona este și săracă, așa că nu știu ce să fac. Cafenele au toți, dube de transport are toată lumea, chiar nu știu! Salariile la noi în zonă nu depășesc 1.500 RON net și muncești 10 ore/ zi. Poate aveți voi ceva idei!”, a scris bărbatul pe un grup de pe Facebook.