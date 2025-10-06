Ce pensie ia un pilot militar în România. Cât crește suma în funcție de orele de zbor și riscurile meseriei

Cariera de pilot militar este una dintre cele mai solicitante și riscante din cadrul armatei române, dar și una dintre cele mai bine recompensate la final de activitate. În 2025, pensiile piloților militari sunt calculate după reguli specifice, care țin cont de vechime, grad, ore de zbor și condițiile de muncă. Diferențele pot ajunge și la câteva mii de lei între doi piloți retrași în aceleași condiții, dar cu experiență diferită.

Cum se calculează pensia unui pilot militar în 2025

Pensiile piloților militari fac parte din categoria pensiilor de serviciu și sunt reglementate prin Legea nr. 223/2015, actualizată în 2023 și 2024.

Conform acesteia, pensia reprezintă 65% din baza de calcul (media soldelor brute din ultimele 6 luni de activitate), la care se adaugă sporurile și indemnizațiile pentru condiții speciale.

În medie, un pilot militar cu gradul de locotenent-colonel sau colonel, care a servit peste 25 de ani, primește o pensie cuprinsă între 10.000 și 14.000 de lei net lunar, în funcție de misiuni și de vechimea efectivă în aer.

De exemplu, un pilot care a avut o soldă lunară brută de 20.000 de lei în ultimele luni de activitate va primi: 65% x 20.000 = 13.000 de lei pensie lunară. La această sumă se pot adăuga sporuri pentru riscuri, zboruri de noapte sau misiuni internaționale.

Cât contează orele de zbor și misiunile în teatre de operații

Fiecare oră de zbor contribuie direct la creșterea pensiei, întrucât piloții sunt încadrați în condiții speciale de muncă. Pentru fiecare an efectiv petrecut în zbor, se consideră suplimentar între 6 și 9 luni vechime, ceea ce permite pensionarea anticipată și creșterea cuantumului final.

De asemenea, piloții care au participat la misiuni NATO sau în teatre de operații externe beneficiază de un spor de până la 15% la pensie, conform reglementărilor Ministerului Apărării Naționale. Această majorare compensează riscurile ridicate, expunerea la stres și condițiile dificile de lucru.

Astfel, un pilot care a zburat peste 3.000 de ore în carieră și a participat la misiuni externe poate avea o pensie totală ce depășește 15.000 de lei lunar.

Ce perspective există pentru tinerii piloți militari

Statul român încearcă să încurajeze tinerii să urmeze o carieră în aviația militară, oferind salarii competitive și beneficii la final de activitate. Pe lângă pensia de serviciu, piloții pot primi și plăți compensatorii dacă părăsesc sistemul înainte de limita de vârstă, precum și acces la servicii medicale gratuite, bilete de tratament și reduceri la transport.

În plus, după pensionare, mulți piloți militari aleg să continue activitatea în sectorul civil — ca instructori, consultanți sau piloți în aviația comercială — combinând pensia cu un venit suplimentar consistent.

Așadar, pensia unui pilot militar reflectă anii de pregătire intensă, responsabilitatea și riscurile asumate. Cu o vechime completă și o carieră activă, aceasta poate depăși cu ușurință 14.000-15.000 de lei lunar, fiind printre cele mai mari pensii militare din România.