Poţi obţine drept de proprietate după folosirea unui teren ani de zile?

Da, în România, în anul 2025, este posibil să obții dreptul de proprietate asupra unui teren după ce l-ai folosit ani de zile, printr-o procedură legală numită uzucapiune. Aceasta permite dobândirea dreptului de proprietate asupra unui imobil în urma unei posesii îndelungate, în anumite condiții stabilite de legislația română.

Ce este uzucapiunea?

Uzucapiunea este un mod de dobândire a dreptului de proprietate asupra unui imobil prin posesia continuă, netulburată și publică pe o perioadă determinată de lege. În România, Codul Civil prevede două tipuri principale de uzucapiune imobiliară:

Uzucapiunea extratabulară: Se aplică în cazul imobilelor neînscrise în Cartea Funciară sau în care proprietarul înscris a decedat ori și-a încetat existența. Posesorul trebuie să fi avut posesia neîntreruptă timp de 10 ani și să fi depus cererea de înscriere în Cartea Funciară înainte ca altcineva să-și fi înregistrat un drept asupra imobilului.

Uzucapiunea tabulară: Se aplică atunci când imobilul este înscris în Cartea Funciară pe numele unei alte persoane, iar posesorul a dobândit posesia în mod de bună-credință, fără a cunoaște viciile actului prin care a intrat în posesie. Posesorul trebuie să fi avut posesia neîntreruptă timp de 5 ani și să fi depus cererea de înscriere în Cartea Funciară înainte ca altcineva să-și fi înregistrat un drept asupra imobilului.

Condițiile uzucapiunii

Pentru ca uzucapiunea să fie valabilă, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

Posesia: Trebuie să fie continuă, netulburată și publică, exercitată în mod pașnic și sub nume de proprietar.

Durata: Pentru uzucapiunea extratabulară, durata minimă este de 10 ani; pentru uzucapiunea tabulară, durata minimă este de 5 ani.

Actele necesare: Depunerea unei cereri de înscriere în Cartea Funciară, însoțită de dovezi care să ateste îndeplinirea condițiilor legale.

Procedura

Procesul de uzucapiune implică următoarele etape:

Reunirea dovezilor: Adunarea documentelor care să ateste posesia imobilului pe perioada cerută de lege.

Acțiunea în instanță: Depunerea unei acțiuni în constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune la instanța competentă.

Hotărârea judecătorească: Obținerea unei hotărâri definitive care să constate dobândirea dreptului de proprietate.

Intabularea în Cartea Funciară: Înregistrarea dreptului de proprietate în Cartea Funciară, pentru a deveni opozabil față de terți.

Exemple practice

Uzucapiunea extratabulară: Dacă ai ocupat un teren nelucrat timp de 10 ani, fără a fi contestat de nimeni și fără ca proprietarul să fi fost identificat, poți solicita dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune extratabulară.

Uzucapiunea tabulară: Dacă ai cumpărat un imobil și ai fost înscris în Cartea Funciară, dar ulterior s-a constatat că actul de vânzare a fost viciat, poți solicita dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune tabulară, dacă ai avut posesia neîntreruptă timp de 5 ani.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în domeniu.