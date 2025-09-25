Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
25 sept. 2025 | 07:52
de Badea Violeta

„Mama are un teren de vânzare. Copiii au vreun drept?”. Situaţia legală, explicată exact

Legislație
Internautii intreaba, avocatul raspunde. Sursa foto: Profimedia

O întrebare aparent simplă, dar des întâlnită, ridică nelămuriri în multe familii: dacă părintele deține bunuri și dorește să le vândă, pot copiii să se opună sau să revendice vreo parte? Avocata Gabriela Ursărescu a explicat foarte clar acest aspect juridic, în urma unei întrebări primite pe pagina sa de Facebook.

Întrebarea care dă naștere confuziilor

În cadrul clipului postat online, o internaută a întrebat: ”Mama mea are un teren de vânzare. Noi, frații, adică copiii ei, avem vreun drept?” O întrebare care reflectă dilema multor persoane, convinse că simplul fapt de a fi copil al proprietarului le conferă un fel de garanție asupra bunurilor.

Răspunsul avocatei a fost tranșant: ”Vreun drept la ce? La pământul mamei? La bunurile mamei? La sumele obținute din vânzare? Nu aveți absolut niciun drept. Deci am spus-o de nenumărate ori, copiii nu au niciun drept la bunurile părinților, atâta timp cât aceștia sunt în viață. Copiii au drepturi după decesul părinților. Atât.”

Dreptul de proprietate rămâne exclusiv al părintelui

Explicația este simplă: bunurile cumpărate sau moștenite de un părinte, cât timp acesta este în viață, sunt în totalitate la dispoziția lui. El sau ea poate decide să vândă, să doneze ori să ipotecheze acel teren, fără a avea nevoie de acordul copiilor. Proprietatea înseamnă libertatea de a dispune de bun, iar legea protejează această libertate.

Mulți confundă situația cu dreptul de moștenire. Însă moștenirea apare doar după decesul proprietarului, moment în care copiii devin moștenitori legali și pot pretinde partea ce li se cuvine conform Codului civil.

Ce trebuie reținut

Astfel, până la deces, copiii nu pot cere nimic din terenul sau bunurile părinților lor. Dacă mama decide să vândă, banii obținuți sunt tot ai ei și îi poate folosi așa cum consideră. Eventuale pretenții pot fi formulate abia după ce părintele nu mai este în viață, prin procedura succesorală.

Declarația avocatei Gabriela Ursărescu este clară și fără echivoc: ”Nu aveți absolut niciun drept. (…) Copiii au drepturi după decesul părinților. Atât.” Aceasta înseamnă că, din punct de vedere legal, respectarea deciziei părinților este singura cale.

În concluzie, terenul pe care mama vrea să-l vândă îi aparține exclusiv, iar copiii nu pot interveni. Situația este una simplă în drept, dar care, emoțional, ridică deseori tensiuni în familie.

