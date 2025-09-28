Ultima ora
28 sept. 2025 | 08:53
de Vieriu Ionut

ACTUALITATE
Poţi construi fără autorizaţie dacă ai plătit amenda la primărie? Ce spune legea
Plata amenzii nu îți garantează dreptul de construire fără autorizație în 2025

Când vine vorba de construcții „la negru”, mulți proprietari se întreabă dacă simpla plată a unei amenzi le permite ulterior să legalizeze lucrarea fără autorizație. În 2025, legislația referitoare la construcții a suferit modificări importante, iar răspunsul la această întrebare nu este simplu: plata amenzii nu conferă automat dreptul de a construi fără autorizație, iar autoritățile pot impune condiții stricte sau chiar demola lucrarea.

Ce prevede legea pentru construcții fără autorizație

Legea de bază și cadrul sancțiunilor

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții rămâne reperul legislativ principal în materie. Conform art. 26 alin. (1) și (2), execuția totală sau parțială a unor construcții fără autorizație constituie contravenție și poate fi sancționată cu amenzi între 1.000 şi 100.000 lei. Totodată, instanțele au clarificat că, dacă au trecut mai bine de 3 ani de la finalizarea lucrării, aplicarea amenzii poate fi prescrisă.

Pe lângă sancțiunea pecuniară, proprietarul poate fi obligat să intre în legalitate. Dacă nu o face în termenul stabilit în procesul-verbal de contravenție, primăria poate demara proceduri de demolare sau poate solicita instanței demontarea construcției pe cheltuiala proprietarului.

Cum poți extinde balconul la parter fără probleme legale. Ghid complet
Noi reguli pentru construcțiile din curte. Ce modificări la locuință îți pot aduce amenzi uriașe, de până la 100.000 de lei

Important: plata amenzii nu înseamnă implicit obținerea unei autorizații de construire retroactive — trebuie să urmezi proceduri suplimentare pentru a reglementa oficial construcția.

Intrarea în legalitate: ce pași trebuie urmați

Dacă ai fost sancționat și vrei ca lucrarea să fie acceptată legal, legislația și practica indică câteva etape clare:

  • Proces-verbal de constatare și sancționare — actul prin care autoritatea locală semnalează lucrarea neautorizată și aplică amenda.
  • Certificat de urbanism cu mențiunea autorizării retroactive — autoritățile pot solicita un astfel de certificat pentru regularizarea lucrării.
  • Documentație tehnică și expertiză — dosarul va include relevee, memoriu de arhitectură, expertiză tehnicăși documente cadastrale.
  • Depunerea dosarului la primărie — autoritatea verifică conformitatea cu normele urbanistice și construcțiile susținute legal.
  • Emiterea autorizației — dacă dosarul este complet și lucrarea corespunde normelor, se poate obține autorizația, cu sau fără distincții.
  • Dacă proprietarul nu reușește acest demers în perioada stipulată, poate exista obligația de demolare sau executare silită a deciziei.

OUG 31/2025 și schimbările relevante

În 2025, a fost adoptată OUG nr. 31/2025, care aduce măsuri de simplificare și clarificare în domeniul construcțiilor și urbanismului.

  • Autorităţile locale au termene stricte de răspuns: 15 zile pentru autorizații de construire și 30 de zile pentru documentațiile urbanistice
  • Avizele și acordurile emise în vederea autorizării nu mai trebuie reinnoite dacă nu intervin schimbări, fiind valabile până la recepția finală a lucrărilor.
  • Se introduce conceptul de avizare tacită: dacă autoritatea nu răspunde în termenul legal, se consideră că aprobarea a fost dată implicit — dar nu în toate situațiile.

OUG 31/2025 nu exclude însă necesitatea obținerii autorizației retroactive atunci când construcția a fost realizată ilegal — doar că adaugă claritate în proceduri și termene

Ce nu schimbă legea: plata amenzii nu face lucrarea legală

Chiar dacă plătești amenda, nu devii automat legitim pentru construcția făcută fără autorizație. Amenda este doar o sancțiune penală-administrativă. Pentru ca lucrarea să fie recunoscută legal, trebuie să te conformezi cu pașii de intrare în legalitate (certificat de urbanism, expertiză, documentație etc.).

În lipsa acestei reglementări, construcția riscă fie să rămână ilegală, fie să fie demolată de autorități, chiar și după plata amenzii.

Plata unei amenzi nu reprezintă o scutire automată de autorizație de construire. În 2025, chiar și sancționat, poți să încerci să regularizezi construcția, dar vei fi obligat să urmezi un traseu legal: certificat de urbanism, dosar tehnic, autorizație post-factum. Schimbările din OUG 31/2025 facilitează procedurile și introduc termene fixe, dar nu elimină obligația de legalizare a lucrărilor executate ilegal.

Nota redacției PlaytechAcest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.

