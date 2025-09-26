După cât timp se prescrie o construcţie fără autorizaţie de construire?

Construcțiile ridicate fără autorizație reprezintă o problemă frecventă în România, iar legislația în domeniu stabilește reguli clare atât în ceea ce privește sancționarea, cât și pașii necesari pentru intrarea în legalitate. Mulți proprietari aflați în această situație se întreabă după cât timp se prescriu eventualele sancțiuni și care sunt consecințele pe termen lung ale unei astfel de construcții.

Când se prescrie sancțiunea pentru o construcție ilegală

Legea prevede că, în cazul unei construcții realizate fără autorizație, autoritățile pot aplica sancțiuni contravenționale. Totuși, dacă lucrările au fost finalizate de mai bine de trei ani și nu a fost emisă nicio amendă în acest interval, dreptul de a aplica sancțiunea se prescrie. Cu alte cuvinte, după trecerea acestei perioade, proprietarul nu mai poate fi amendat pentru lucrarea respectivă.

Este important însă de reținut că această prescriere vizează doar amenda. Construcția rămâne nelegală și poate genera numeroase probleme pentru proprietar în viitor, mai ales dacă acesta intenționează să vândă, să ipotecheze sau să înscrie imobilul în cartea funciară.

De ce rămâne construcția ilegală chiar și după prescriere

Faptul că autoritățile nu mai pot aplica sancțiuni contravenționale nu înseamnă că imobilul devine automat legal. O clădire ridicată fără autorizație nu are actele necesare pentru a fi înregistrată oficial. Astfel, proprietarul se va confrunta cu imposibilitatea de a efectua tranzacții imobiliare sau de a accesa credite bancare garantate cu respectiva proprietate.

Situația poate crea blocaje nu doar pentru cel care a ridicat construcția, ci și pentru moștenitori sau viitorii cumpărători, motiv pentru care intrarea în legalitate este singura soluție viabilă.

Cum se face intrarea în legalitate

Procesul de intrare în legalitate diferă în funcție de momentul în care a fost realizată construcția și de regulamentele de urbanism în vigoare la nivel local. În general, proprietarul trebuie să depună documentația necesară la primărie și să obțină avizele cerute pentru autorizația de construire retroactivă.

Pașii pot include:

întocmirea unui proiect tehnic realizat de un arhitect sau inginer autorizat;

solicitarea certificatului de urbanism;

obținerea avizelor de la instituțiile competente (mediu, sănătate publică, protecția patrimoniului etc.);

depunerea cererii pentru autorizația de construire retroactivă.

Trebuie menționat că nu toate construcțiile pot fi legalizate. Dacă imobilul nu respectă regulamentele locale de urbanism sau a fost ridicat pe un teren unde construcțiile nu sunt permise, autoritățile pot refuza intrarea în legalitate, iar proprietarul riscă obligația de demolare.

Consecințele nelegalizării construcției

Menținerea unei clădiri fără autorizație ridică dificultăți majore pe termen lung. Lipsa actelor poate împiedica vânzarea, intabularea sau accesarea unor împrumuturi. În plus, imobilul poate deveni un subiect de litigiu în instanță, iar proprietarul riscă pierderea investiției dacă demolarea este impusă prin hotărâre judecătorească.

Astfel, chiar dacă amenda nu mai poate fi aplicată după trei ani, intrarea în legalitate rămâne esențială pentru protejarea valorii și utilizării imobilului.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.