Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
09 sept. 2025 | 10:10
de Ozana Mazilu

Posibilă scurgere de informații a specificațiilor pentru iPhone 17, înainte de lansarea oficială

TEHNOLOGIE
Posibilă scurgere de informații a specificațiilor pentru iPhone 17, înainte de lansarea oficială
Cât de credibile sunt informațiile 

Cu doar două zile înainte ca Apple să prezinte oficial noua gamă iPhone 17, un operator de telecomunicații din Coreea de Sud ar fi dezvăluit specificațiile complete ale viitoarelor modele. Informațiile, distribuite pe rețelele sociale de leakerul @Jukanlosreve, includ detalii despre procesoare, memorie, camere și capacitatea bateriilor, dar și o comparație directă între iPhone 17 Air și Samsung S25 Edge.

Deși autenticitatea acestor date nu poate fi confirmată în totalitate, zvonurile par să fie aliniate cu informațiile vehiculate în ultimele luni despre noua generație de iPhone. Totuși, faptul că operatorii nu sunt de regulă informați oficial înaintea evenimentului ridică întrebări despre cât de mult reflectă realitatea aceste liste.

Diferențele dintre modelele iPhone 17

Potrivit documentelor scurse, gama iPhone 17 va cuprinde patru modele principale: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max. Diferențele de hardware par să fie semnificative, în special pentru modelele Pro.

Vezi și:
Ce faci când ți se udă iPhone-ul: pașii corecți și ce este mit periculos
iPhone 17, deconspirat fix înainte de lansare? Mai multe informații ar zburda online, iar vina ar purta-o un operator sud-coreean

iPhone 17 și iPhone 17 Pro vor păstra un ecran de 6,3 inch, în timp ce iPhone 17 Air ar urma să aibă un panou ceva mai mare, de 6,6 inch. Cel mai impunător va rămâne Pro Max, cu un display de 6,9 inch. La capitolul camere, iPhone 17 va oferi un sistem dual cu un senzor principal de 48 MP și unul secundar de 12 MP. Modelul Air va integra o singură cameră de 48 MP, capabilă de filmare 4K, în timp ce modelele Pro ar aduce în premieră filmare la rezoluție 8K.

Din punct de vedere al performanței, se vorbește despre noul cip A19, disponibil în două variante: A19 pentru modelele standard și Air, cu 8 GB memorie RAM, respectiv A19 Pro pentru iPhone 17 Pro și Pro Max, cu 12 GB RAM.

Specificații de la un operator din Coreea de Sud – Credit imagine: @Jukanlosreve/X

Autonomie și capacități de stocare

Bateriile listate în documentele distribuite de operatorul sud-coreean arată diferențe importante între modele. iPhone 17 ar urma să aibă o capacitate de 3.600 mAh, în timp ce Air ar scădea la doar 2.800 mAh, ceea ce ridică semne de întrebare despre autonomia reală. Modelul Pro ar beneficia de 3.700 mAh, iar Pro Max ar atinge pragul impresionant de 6.000 mAh, sugerând o durată de utilizare considerabil extinsă.

În ceea ce privește stocarea, modelele de bază (iPhone 17 și Air) ar începe de la 128 GB și ar urca până la 512 GB. iPhone 17 Pro ar avea o gamă mai largă, de la 128 GB până la 1 TB, iar Pro Max ar porni de la 256 GB, tot cu un maxim de 1 TB. Această diversitate le-ar oferi utilizatorilor mai multă flexibilitate în alegerea unui dispozitiv potrivit pentru nevoile lor, fie că vorbim despre utilizare casual, fie despre cerințe profesionale.

Deși specificațiile publicate se aliniază cu multe dintre zvonurile circulate anterior, există o problemă majoră: operatorii telecom nu primesc, în mod normal, informații oficiale atât de devreme. În multe cazuri, fișele tehnice pregătite de rețelele de telefonie se bazează pe speculații și rapoarte din presa de specialitate, fiind apoi ajustate după prezentarea oficială a produselor.

Cu toate acestea, faptul că detaliile sunt atât de precise și includ comparații directe cu concurența, precum Samsung S25 Edge, face ca scurgerea să atragă atenția publicului și să sporească anticipația pentru evenimentul Apple. Rămâne de văzut câte dintre aceste informații se vor confirma în prezentarea oficială și dacă Apple va reuși să surprindă prin elemente neprevăzute.

Lansarea iPhone 17 este așteptată cu interes la nivel global, iar zvonurile din Coreea de Sud nu fac decât să alimenteze curiozitatea. Dacă datele scurse se vor dovedi corecte, noua gamă ar putea aduce îmbunătățiri majore în special pe zona video și a performanței, consolidând poziția Apple pe piața premium a smartphone-urilor.

Date îngrijorătoare: August 2025 a fost a treia cea mai călduroasă lună august de pe Pământ
Recomandări
Restaurantele din România, victima scumpirilor din ultima perioadă. Cât de mult s-au rărit ieșirile în oraș pentru români
Restaurantele din România, victima scumpirilor din ultima perioadă. Cât de mult s-au rărit ieșirile în oraș pentru români
Mașina de spălat rufe care curăță în același timp haine albe, negre și colorate. Cum reușește Candy Multi Wash acest lucru, de fapt
Mașina de spălat rufe care curăță în același timp haine albe, negre și colorate. Cum reușește Candy Multi Wash acest lucru, de fapt
Scrisoarea lui Trump către Jeffrey Epstein, publicată de WSJ. Detaliul grafic care a atras atenția și prima reacție a președintelui SUA
Scrisoarea lui Trump către Jeffrey Epstein, publicată de WSJ. Detaliul grafic care a atras atenția și prima reacție a președintelui SUA
Meta, acuzată că ar fi ascuns riscurile folosirii căștilor VR de către copii. Cum se apără gigantul
Meta, acuzată că ar fi ascuns riscurile folosirii căștilor VR de către copii. Cum se apără gigantul
CFR Călători, pe plan de avarie. De ce s-ar putea să rămână în aer mersul cu trenul în România
CFR Călători, pe plan de avarie. De ce s-ar putea să rămână în aer mersul cu trenul în România
Cum îți poți proteja copiii prin testament. Cele mai importante clauze pe care trebuie să le incluzi
Cum îți poți proteja copiii prin testament. Cele mai importante clauze pe care trebuie să le incluzi
ChatGPT aduce gratuit funcția Projects și introduce opțiunea de a împărți conversațiile
ChatGPT aduce gratuit funcția Projects și introduce opțiunea de a împărți conversațiile
Editarea foto profesională, revoluționată de Google. Cu ce se laudă noul AI Gemini 2.5 Flash Image
Editarea foto profesională, revoluționată de Google. Cu ce se laudă noul AI Gemini 2.5 Flash Image
Revista presei
Adevarul
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Rugăciune puternică de Sfinţii Ioachim şi Ana. Ruga face minuni pentru cei care cer ajutorul divin în această zi
Playtech Știri
Lavinia Pîrva şi Ştefan Bănică Jr, mândri de Alexandru în prima zi de şcoală. Cum au fost filmaţi cei doi?
Playtech Știri
O nouă lovitură pentru Adriana Bahmuţeanu. Mama vedetei a murit, anunţul a fost făcut de sora prezentatoarei TV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...