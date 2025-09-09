Posibilă scurgere de informații a specificațiilor pentru iPhone 17, înainte de lansarea oficială

Cu doar două zile înainte ca Apple să prezinte oficial noua gamă iPhone 17, un operator de telecomunicații din Coreea de Sud ar fi dezvăluit specificațiile complete ale viitoarelor modele. Informațiile, distribuite pe rețelele sociale de leakerul @Jukanlosreve, includ detalii despre procesoare, memorie, camere și capacitatea bateriilor, dar și o comparație directă între iPhone 17 Air și Samsung S25 Edge.

Deși autenticitatea acestor date nu poate fi confirmată în totalitate, zvonurile par să fie aliniate cu informațiile vehiculate în ultimele luni despre noua generație de iPhone. Totuși, faptul că operatorii nu sunt de regulă informați oficial înaintea evenimentului ridică întrebări despre cât de mult reflectă realitatea aceste liste.

Diferențele dintre modelele iPhone 17

Potrivit documentelor scurse, gama iPhone 17 va cuprinde patru modele principale: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max. Diferențele de hardware par să fie semnificative, în special pentru modelele Pro.

iPhone 17 și iPhone 17 Pro vor păstra un ecran de 6,3 inch, în timp ce iPhone 17 Air ar urma să aibă un panou ceva mai mare, de 6,6 inch. Cel mai impunător va rămâne Pro Max, cu un display de 6,9 inch. La capitolul camere, iPhone 17 va oferi un sistem dual cu un senzor principal de 48 MP și unul secundar de 12 MP. Modelul Air va integra o singură cameră de 48 MP, capabilă de filmare 4K, în timp ce modelele Pro ar aduce în premieră filmare la rezoluție 8K.

Din punct de vedere al performanței, se vorbește despre noul cip A19, disponibil în două variante: A19 pentru modelele standard și Air, cu 8 GB memorie RAM, respectiv A19 Pro pentru iPhone 17 Pro și Pro Max, cu 12 GB RAM.

Autonomie și capacități de stocare

Bateriile listate în documentele distribuite de operatorul sud-coreean arată diferențe importante între modele. iPhone 17 ar urma să aibă o capacitate de 3.600 mAh, în timp ce Air ar scădea la doar 2.800 mAh, ceea ce ridică semne de întrebare despre autonomia reală. Modelul Pro ar beneficia de 3.700 mAh, iar Pro Max ar atinge pragul impresionant de 6.000 mAh, sugerând o durată de utilizare considerabil extinsă.

În ceea ce privește stocarea, modelele de bază (iPhone 17 și Air) ar începe de la 128 GB și ar urca până la 512 GB. iPhone 17 Pro ar avea o gamă mai largă, de la 128 GB până la 1 TB, iar Pro Max ar porni de la 256 GB, tot cu un maxim de 1 TB. Această diversitate le-ar oferi utilizatorilor mai multă flexibilitate în alegerea unui dispozitiv potrivit pentru nevoile lor, fie că vorbim despre utilizare casual, fie despre cerințe profesionale.

Deși specificațiile publicate se aliniază cu multe dintre zvonurile circulate anterior, există o problemă majoră: operatorii telecom nu primesc, în mod normal, informații oficiale atât de devreme. În multe cazuri, fișele tehnice pregătite de rețelele de telefonie se bazează pe speculații și rapoarte din presa de specialitate, fiind apoi ajustate după prezentarea oficială a produselor.

Cu toate acestea, faptul că detaliile sunt atât de precise și includ comparații directe cu concurența, precum Samsung S25 Edge, face ca scurgerea să atragă atenția publicului și să sporească anticipația pentru evenimentul Apple. Rămâne de văzut câte dintre aceste informații se vor confirma în prezentarea oficială și dacă Apple va reuși să surprindă prin elemente neprevăzute.

Lansarea iPhone 17 este așteptată cu interes la nivel global, iar zvonurile din Coreea de Sud nu fac decât să alimenteze curiozitatea. Dacă datele scurse se vor dovedi corecte, noua gamă ar putea aduce îmbunătățiri majore în special pe zona video și a performanței, consolidând poziția Apple pe piața premium a smartphone-urilor.