POS-uri instalate în Catedrala Mântuirii Neamului pentru donații. Credincioșii pot contribui acum cu cardul

RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
25 oct. 2025 | 19:19
de Iulia Kelt

Se modernizează donațiile către biserică / Foto: Arhivă

Patriarhia Română a instalat mai multe terminale POS în interiorul Catedralei Naționale din București, pentru a facilita donațiile credincioșilor care doresc să contribuie la finalizarea lucrărilor artistice.

Măsura vine în preajma unui moment important pentru Biserica Ortodoxă Română, sfințirea picturii în mozaic a catedralei, programată pentru duminică, 26 octombrie 2025.

Donații moderne și accesibile

Terminalele de donații electronice, realizate cu sprijinul Băncii Comerciale Române (BCR), permit contribuții rapide și sigure, atât prin card fizic, cât și prin plată contactless.

Credincioșii pot selecta una dintre sumele predefinite, 5, 10, 20, 50, 100 sau 200 de lei, sau pot introduce o sumă personalizată.

Pe lângă plata electronică, sunt disponibile și alte modalități de donație: în numerar la pangar, prin transfer bancar sau prin codul QR afișat în interiorul edificiului.

Patriarhia transmite că inițiativa nu are doar o componentă tehnologică, ci și una simbolică, aceea de a aduce tradiția și credința în dialog cu mijloacele moderne de sprijin comunitar.

Sloganul campaniei, „Un dar al tău pentru eternitate”, sintetizează ideea centrală a demersului: fiecare gest de generozitate devine o parte a istoriei Catedralei Naționale, un act de credință și participare la construcția unui simbol al unității spirituale românești.

Un moment istoric în Anul Centenarului Patriarhiei Române

Sfințirea picturii în mozaic va fi săvârșită în prezența unor înalte fețe bisericești, între care se numără Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.

Evenimentul marchează una dintre cele mai importante etape din istoria recentă a Bisericii Ortodoxe Române și se desfășoară în contextul Anului Omagial al Centenarului Patriarhiei Române.

Catedrala Națională, dedicată Înălțării Domnului și Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, este cel mai amplu proiect eclesial al BOR, considerat o expresie a credinței, demnității și continuității spirituale a poporului român.

Potrivit Patriarhiei, noile puncte electronice de donație reflectă „nevoia de adaptare a Bisericii la realitățile prezentului”, fără a pierde legătura cu tradiția. „Tehnologia devine un instrument prin care fapta bună este mai ușor de făcut”, transmit reprezentanții instituției.

Astfel, în pragul unui moment de mare semnificație pentru ortodoxia românească, credincioșii pot contribui la finalizarea Catedralei Mântuirii Neamului printr-un gest simplu, accesibil și sigur, oferind, așa cum spune mesajul campaniei, „un dar pentru eternitate”.

