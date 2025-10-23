Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfinţită pe 26 octombrie. Programul oficial, punctele de acces şi restricţiile de circulaţie anunţate în Bucureşti

Catedrala Națională, cel mai important lăcaș de cult construit în România ultimelor decenii, va fi sfinţită duminică, 26 octombrie 2025, în cadrul unei ceremonii religioase de amploare, la care vor participa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel. Evenimentul marchează sfințirea picturii interioare a Catedralei Mântuirii Neamului și va reuni zeci de ierarhi, sute de clerici și mii de credincioși din întreaga țară.

Programul liturgic din 26 octombrie 2025, la Catedrala Mântuirii Neamului

Potrivit Patriarhiei Române, slujba va fi una dintre cele mai importante manifestări religioase ale ultimilor ani. La interior și exterior se fac ultimele pregătiri: 2.500 de scaune au fost pregătite pentru invitații oficiali, iar 8.000 de pelerini vor asista de pe esplanada Catedralei, organizați în grupuri venite din toate eparhiile țării. Programul liturgic din 26 octombrie 2025:

07:30 – 10:00: Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de ierarhi din Capitală, 67 de preoți și 12 diaconi;

10:15: Sosirea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului Daniel;

10:30 – 12:30: Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale, urmată de citirea Actului de sfințire.

Accesul în interiorul Catedralei va fi permis doar celor 2.500 de invitați oficiali. Pelerinii din esplanadă vor putea urmări slujba pe ecrane de mari dimensiuni, iar alți credincioși vor avea acces în spațiul exterior, unde vor fi montate ecrane suplimentare.

După slujbă, închinarea în Sfântul Altar se va face în etape: mai întâi invitații, apoi pelerinii din esplanadă, iar credincioșii aflați în afara gardului vor putea intra după ora 20:00. Accesul la închinare va continua și în zilele următoare, 27–31 octombrie, inclusiv pe timpul nopții.

Reprezentanții ISU București–Ilfov recomandă pelerinilor să poarte haine călduroase și impermeabile și să evite umbrelele, pentru a nu îngreuna circulația.

„Aprindeţi lumânările numai în locurile special amenajate”, a transmis Ana Covaşniuc, purtătorul de cuvânt al instituției.

Restricții de circulație

Pentru buna desfășurare a evenimentului, în data de 26 octombrie 2025, între orele 00:00 și 22:00, vor fi restricții pe următoarele artere:

Bulevardul Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției;

Calea 13 Septembrie, între Bulevardul Libertății și Piața Arsenalului;

Bulevardul Libertății, între Splaiul Independenței și Bulevardul Regina Maria;

Bulevardul Națiunile Unite și Strada Izvor, între Piața Arsenalului și Splaiul Independenței;

Străzile B.P. Hașdeu, Dr. Nicolae Staicovici, Dr. Alexandru Vitzu, Mihail Cioranu, Ion Popescu-Gopo, Uranus – pe tronsoanele adiacente Catedralei.

Brigada Rutieră a precizat că restricțiile vor fi aplicate gradual, în funcție de numărul participanților, asigurând totodată culoare de urgență și acces pentru riverani și instituțiile din zonă.

Parcarea autocarelor cu pelerini

Autocarele care transportă grupurile de credincioși vor fi parcate, între orele 04:00 și 10:00, sub supravegherea polițiștilor rutieri, în următoarele zone:

Bulevardul Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției;

Parcarea din Piața Constituției;

Bulevardul Libertății și Tudor Vladimirescu, pe prima bandă, în ambele sensuri;

Splaiul Independenței, sensul dinspre Pod Hașdeu către Bulevardul Libertății;

Strada Buzești, între Știrbei Vodă și Bulevardul Nicolae Titulescu.

Organizatorii estimează participarea a zeci de mii de credincioși la evenimentele dedicate Zilelor Sfințirii Catedralei Naționale, desfășurate între 25 și 31 octombrie 2025, perioadă în care Catedrala Mântuirii Neamului va deveni principalul punct spiritual al României.