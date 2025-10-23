Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
23 oct. 2025 | 09:43
de Diana Dumitrache

Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfinţită pe 26 octombrie. Programul oficial, punctele de acces şi restricţiile de circulaţie anunţate în Bucureşti

ACTUALITATE
Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfinţită pe 26 octombrie. Programul oficial, punctele de acces şi restricţiile de circulaţie anunţate în Bucureşti
7imagini
Catedrala Mântuirii Neamului (Foto: Playtech.ro)

Catedrala Națională, cel mai important lăcaș de cult construit în România ultimelor decenii, va fi sfinţită duminică, 26 octombrie 2025, în cadrul unei ceremonii religioase de amploare, la care vor participa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel. Evenimentul marchează sfințirea picturii interioare a Catedralei Mântuirii Neamului și va reuni zeci de ierarhi, sute de clerici și mii de credincioși din întreaga țară.

Programul liturgic din 26 octombrie 2025, la Catedrala Mântuirii Neamului

Potrivit Patriarhiei Române, slujba va fi una dintre cele mai importante manifestări religioase ale ultimilor ani. La interior și exterior se fac ultimele pregătiri: 2.500 de scaune au fost pregătite pentru invitații oficiali, iar 8.000 de pelerini vor asista de pe esplanada Catedralei, organizați în grupuri venite din toate eparhiile țării. Programul liturgic din 26 octombrie 2025:

  • 07:30 – 10:00: Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de ierarhi din Capitală, 67 de preoți și 12 diaconi;
  • 10:15: Sosirea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului Daniel;
  • 10:30 – 12:30: Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale, urmată de citirea Actului de sfințire.

Accesul în interiorul Catedralei va fi permis doar celor 2.500 de invitați oficiali. Pelerinii din esplanadă vor putea urmări slujba pe ecrane de mari dimensiuni, iar alți credincioși vor avea acces în spațiul exterior, unde vor fi montate ecrane suplimentare.

Vezi și:
Cum arată în interior Catedrala Neamului? Imaginile luxului din centrul Capitalei

După slujbă, închinarea în Sfântul Altar se va face în etape: mai întâi invitații, apoi pelerinii din esplanadă, iar credincioșii aflați în afara gardului vor putea intra după ora 20:00. Accesul la închinare va continua și în zilele următoare, 27–31 octombrie, inclusiv pe timpul nopții.

Reprezentanții ISU București–Ilfov recomandă pelerinilor să poarte haine călduroase și impermeabile și să evite umbrelele, pentru a nu îngreuna circulația.

„Aprindeţi lumânările numai în locurile special amenajate”, a transmis Ana Covaşniuc, purtătorul de cuvânt al instituției.

Restricții de circulație

Pentru buna desfășurare a evenimentului, în data de 26 octombrie 2025, între orele 00:00 și 22:00, vor fi restricții pe următoarele artere:

  • Bulevardul Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției;
  • Calea 13 Septembrie, între Bulevardul Libertății și Piața Arsenalului;
  • Bulevardul Libertății, între Splaiul Independenței și Bulevardul Regina Maria;
  • Bulevardul Națiunile Unite și Strada Izvor, între Piața Arsenalului și Splaiul Independenței;
  • Străzile B.P. Hașdeu, Dr. Nicolae Staicovici, Dr. Alexandru Vitzu, Mihail Cioranu, Ion Popescu-Gopo, Uranus – pe tronsoanele adiacente Catedralei.

Brigada Rutieră a precizat că restricțiile vor fi aplicate gradual, în funcție de numărul participanților, asigurând totodată culoare de urgență și acces pentru riverani și instituțiile din zonă.

Parcarea autocarelor cu pelerini

Autocarele care transportă grupurile de credincioși vor fi parcate, între orele 04:00 și 10:00, sub supravegherea polițiștilor rutieri, în următoarele zone:

  • Bulevardul Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției;
  • Parcarea din Piața Constituției;
  • Bulevardul Libertății și Tudor Vladimirescu, pe prima bandă, în ambele sensuri;
  • Splaiul Independenței, sensul dinspre Pod Hașdeu către Bulevardul Libertății;
  • Strada Buzești, între Știrbei Vodă și Bulevardul Nicolae Titulescu.

Organizatorii estimează participarea a zeci de mii de credincioși la evenimentele dedicate Zilelor Sfințirii Catedralei Naționale, desfășurate între 25 și 31 octombrie 2025, perioadă în care Catedrala Mântuirii Neamului va deveni principalul punct spiritual al României.

Vine iar frigul. Când se răceşte vremea, temperaturile scad brusc
Recomandări
MAX, aplicația de mesagerie a Kremlinului – fără legătură cu HBO Max – devine instrument-cheie de control online în Rusia
MAX, aplicația de mesagerie a Kremlinului – fără legătură cu HBO Max – devine instrument-cheie de control online în Rusia
REVIEW documentarul „BTK: Confession of a Serial Killer’s Daughter”: Povestea tulburătoare a unei femei care nu a cerut să fie cine este
REVIEW documentarul „BTK: Confession of a Serial Killer’s Daughter”: Povestea tulburătoare a unei femei care nu a cerut să fie cine este
De ce nu mai crește salariul minim pe economie în România, avertismentul oficial de Guvern. Cât timp rămâne plafonat
De ce nu mai crește salariul minim pe economie în România, avertismentul oficial de Guvern. Cât timp rămâne plafonat
Fragmente din „proto-Pământ” au supraviețuit până azi: descoperirea care schimbă istoria planetei
Fragmente din „proto-Pământ” au supraviețuit până azi: descoperirea care schimbă istoria planetei
Cum reglezi termopanele pentru iarnă? Butonul care îţi scade factura instant
Cum reglezi termopanele pentru iarnă? Butonul care îţi scade factura instant
Meta dă afară sute de angajați din divizia de inteligență artificială. Ce a dus la situația aceasta, de fapt?
Meta dă afară sute de angajați din divizia de inteligență artificială. Ce a dus la situația aceasta, de fapt?
Codul Muncii ar trebui schimbat – cum funcționează litigiile de muncă în România și de ce angajații ”au întotdeauna dreptate”
Codul Muncii ar trebui schimbat – cum funcționează litigiile de muncă în România și de ce angajații ”au întotdeauna dreptate”
„Dacă mama mi-a făcut act de vânzare-cumpărare cu întreţinere, fraţii mai pot face ceva?”. Demersurile legale
„Dacă mama mi-a făcut act de vânzare-cumpărare cu întreţinere, fraţii mai pot face ceva?”. Demersurile legale
Revista presei
Adevarul
Cum s-a umplut România de mașini străine în anii ’90. Primii samsari au acoperit golul lăsat de era Ceaușescu
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile care primesc un semn divin joi, 23 octombrie. Au parte de o protecţie specială
Playtech Știri
Rotiri gratuite sau re-spins: care sunt diferențele?
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 23 octombrie 2025. Zodiile care trebuie să fie atente la relaţii
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...