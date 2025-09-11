Ultima ora
Poreclele date de Diana Buzoianu lui Ilie Bolojan, Nicușor Dan şi Sorin Grindeanu. Ce a spus despre Klaus Iohannis nu a fost uşor de zis
Diana Buzoianu, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor (Foto: Captura video Pro TV)

Diana Buzoianu, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, a acceptat provocarea rubricii „sosurile picante” din emisiunea lui Cătălin Măruță și a oferit răspunsuri directe, presărate cu umor, dar și cu declarații tăioase. Tânăra politiciană de 31 de ani, avocat la bază, a fost pusă la încercare cu întrebări incomode despre politică, colaborări și dezamăgirile din spațiul public.

Diana Buzoianu, porecle pentru Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu

Încă de la început, moderatul i-a spus: „Încercați să îmbinați politica și avocatura și ne faceți din vorbe!”. A urmat întrebarea legată de presiuni în dosarul Romsilva. Răspunsul a venit prompt:

„Nu vă pot spune numele unui politician, dar pot să zic că liderul sindicatului a făcut ca toate visele. Nu m-a sunat însă niciun om politic pentru asta!”.

Întrebată despre dificultățile colaborării în coaliția de guvernare, Buzoianu a precizat că „până în momentul de față nu au fost blocate proiecte! Acesta e proiectul acum, Romsilva, și mă îndoiesc că îl va bloca cineva”.

Provocată să desemneze „uscăturile” din pădurea guvernării, ministra a refuzat să dea nume directe:

„Eu încerc să văd lucrurile bune, am fost atacată și de reprezentanți din partide politice. Nu îmi e ușor să zic că nu face cineva nimic bun!”.

La partea mai relaxată a interviului, Diana Buzoianu a acceptat să găsească porecle pentru câțiva lideri politici:

  • Nicușor Dan – „Matematicianul”
  • Ilie Bolojan – „Hotărâtul” („e bine că e așa”, a completat ministra)
  • Sorin Grindeanu – „Necunoscutul” („nu l-am întâlnit, nu am avut discuții, pentru mine”).

Ce a spus ministrul Mediului despre Klaus Iohannis?

Când discuția a ajuns la capitolul „dezamăgiri politice”, a fost tranșantă: „Iohannis, Dragnea, Ponta – câțiva dintre cei care au dezamăgit masiv țara”.

La final, ministra a transmis un mesaj cetățenilor: „Trimiteți petiții la Ministerul Mediului. Răspundem la toate. Corpul de control merge tot mai des pe teren – vrem să-l creștem ca să verificăm mai bine”.

Astfel, prezența Dianei Buzoianu la Măruță a adus o combinație de sinceritate, replici ironice și o notă personală în raport cu scena politică românească.

