Cu cine mai ține legătura Klaus Iohannis, după demisia din funcție: „Schimbăm mesaje. Este nevoie de expertiza unui om care a petrecut 10 ani la Cotroceni”

După ce a demisionat din funcția de președinte al României în luna februarie, Klaus Iohannis a ales să se retragă din viața publică, fără a mai apărea în spațiul mediatic. Cu toate acestea, fostul șef al statului continuă să mențină legături discrete cu unele persoane din anturajul său politic, potrivit declarațiilor făcute de Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA și fost consilier prezidențial al lui Iohannis. Muraru a explicat că schimbă mesaje cu fostul președinte și speră ca acesta să revină în anumite contexte publice, valorificând experiența acumulată în cei 10 ani petrecuți la Cotroceni.

Legătura dintre Iohannis și Andrei Muraru

În cadrul emisiunii „Insider politic”, difuzată la Prima TV, Andrei Muraru a vorbit despre relația sa cu fostul președinte.

„Acum ne despart 10.000 de kilometri şi domnia s-a a părăsit Bucureştiul. Sigur, schimbăm mesaje, dar mi-ar face o mare plăcere să-l văd pe fostul preşedinte implicat, aşa cum se implică foştii preşedinţi americani, pentru că ei au o viaţă publică în timpul mandatului şi apoi o viaţă publică după mandat”, a spus Muraru.

El a subliniat că experiența fostului președinte este valoroasă pentru România și ar putea fi folosită în diverse domenii.

„Există celebrele biblioteci prezidenţiale, care gestionează nu doar arhiva unui fost preşedinte, ci şi memoria mandatului. Şi cred că în această traumă colectivă pe care am trăit-o, în această perioadă complicată, cu multe ambiguităţi, cu un orizont foarte mare de aşteptare din partea românilor, este nevoie totuşi de expertiza unui om care a petrecut 10 ani la Cotroceni şi mi-ar face mare plăcere să-l văd conferenţiind pe diferite teme, discutând cu liderii politici, ajutând într-un fel sau altul cu expertiză, cu contactele pe care le-a construit. Totuşi, sunt şase luni de când şi-a încheiat mandatul, care s-a prelungit până în februarie, când a decis să demisioneze. Şi cred că putem cu toţii să înţelegem că oricine ar avea nevoie de o perioadă de linişte. Cât va dura asta? Eu sper cât mai puţin”, a mai adăugat ambasadorul.

Problemele fiscale ale lui Klaus Iohannis după demisie

Recent, fostul președinte Klaus Iohannis a fost somat de ANAF să achite aproape un milion de euro, sumă reprezentând chirii încasate din imobile pierdute în instanță, plus penalități și dobânzi. În total, familia Iohannis va trebui să returneze statului sumele provenite din chirii, care inițial însumau aproximativ 300.000 de euro.

Litigiul privind aceste proprietăți a început în 2016 și a vizat două imobile din Sibiu. Primul imobil, situat pe strada Magheru 35, aparținea soției președintelui, mamei sale și unei familii Baștea, iar al doilea, un spațiu comercial de pe strada Nicolae Bălcescu 29, a fost deținut de familia Iohannis între 1999 și 2016. În cazul ambelor imobile, instanțele au decis că acestea trebuie să revină statului român, inclusiv sumele obținute din închiriere.

Procedura de recuperare a fost întârziată de contestațiile succesive și de probleme legate de certificatul de moștenitor, care fusese inițial declarat ilegal. ANAF a depus cereri de recuperare a sumelor cu întârziere, iar unele au fost respinse, dar ulterior fiscul a întreprins o acțiune separată, ajungând astfel la suma finală de aproximativ un milion de euro.

Spațiul comercial din Bălcescu 29 fusese închiriat, printre alții, Raiffeisen Bank, generând venituri de peste 260.000 de euro. Banii obținuți din chirii au fost folosiți de familia Iohannis pentru achiziția altor trei proprietăți, care aduc și ele venituri din chirii. Decizia Curții Supreme și procedura de succesiune deschisă de un notar permit statului să recupereze aceste sume, consolidând obligațiile fiscale ale fostului președinte.