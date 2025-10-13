Porecla pe care Donald Trump i-a dat-o lui Benjamin Netanyahu. Doar așa i s-a adresat în timpul discursului din Parlamentul israelian

Vizita fostului președinte american Donald Trump în Israel a devenit unul dintre cele mai urmărite evenimente politice internaționale ale momentului. Liderul de la Casa Albă a fost primit cu onoruri la Ierusalim, unde a susținut un discurs istoric în fața Knessetului, parlamentul israelian, fiind aplaudat în repetate rânduri pentru declarațiile sale legate de pace și reconciliere. Momentul a fost marcat și de o adresare neobișnuită a acestuia către premierul Benjamin Netanyahu, pe care Trump l-a numit într-un mod familiar, surprinzând audiența.

Donald Trump, primit ca un erou în Knesset

Luni, Donald Trump a fost aplaudat minute în șir de parlamentarii israelieni, în cadrul unei vizite oficiale desfășurate la scurt timp după eliberarea celor 20 de ostatici israelieni ținuți captivi de Hamas timp de mai bine de doi ani. Eliberarea acestora, însoțită de un schimb de prizonieri palestinieni, marchează prima etapă a unui acord mai amplu care ar putea deschide calea către o pace durabilă în Orientul Mijlociu.

Atmosfera din Knesset a fost una încărcată de emoție, iar discursul lui Trump a fost primit cu ropote de aplauze și aprecieri din partea oficialilor israelieni. În timpul intervenției sale, fostul lider american i s-a adresat premierului Benjamin Netanyahu folosind o poreclă familiară — „Bibi”, derivată din numele său. Modul direct și prietenos în care Trump s-a referit la Netanyahu a fost remarcat imediat de presa israeliană și internațională.

„Sfârșitul erei terorii și al morții”

În fața parlamentarilor israelieni, Donald Trump a susținut un discurs puternic despre pace și speranță, declarând că armistițiul recent semnat reprezintă nu doar încheierea conflictului din Gaza, ci și începutul unei noi ere pentru întreaga regiune.

„Acesta nu este doar sfârșitul unui război. Este sfârșitul erei terorii și morții și începutul erei credinței, speranței și a lui Dumnezeu. Este începutul unei mari concilieri și armonii durabile pentru Israel și pentru toate națiunile din ceea ce va deveni în curând o regiune cu adevărat magnifică. Cred cu tărie în acest lucru. Este începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu”, a declarat Trump.

Declarațiile sale au fost interpretate de analiștii politici ca o reafirmare a sprijinului SUA pentru Israel și o promisiune de implicare în procesul de stabilizare a regiunii.

Comparat cu un mare rege persan

Discursul său a fost urmat de un moment de elogiere fără precedent. Președintele Knessetului, Amir Ohana, l-a descris pe Trump drept „un colos care va fi consacrat în panteonul istoriei”, adăugând că „poporul evreu își va aminti de el peste mii de ani”.

Ohana a recitat chiar și binecuvântarea tradițională rostită la vederea unui rege, un gest de mare încărcătură simbolică. În același timp, l-a comparat pe fostul președinte american cu un mare rege persan, făcând referire la rolul său decisiv în sprijinirea Israelului de-a lungul mandatului său.

Oficialul israelian a amintit, printre realizările notabile ale lui Donald Trump, recunoașterea Ierusalimului drept capitală a Israelului, mutarea ambasadei SUA în acest oraș, precum și semnarea Acordurilor Abraham, care au normalizat relațiile dintre Israel și mai multe state arabe. De asemenea, a menționat bombardarea siturilor nucleare iraniene în timpul conflictului din vara acestui an, o acțiune considerată de mulți un gest de protejare a securității statului israelian.

O vizită cu ecouri politice puternice

Discursul și gesturile simbolice din Knesset consolidează imaginea lui Donald Trump ca unul dintre cei mai pro-Israel lideri americani din istorie. Porecla afectuoasă „Bibi”, modul cald de adresare și referirile la „era credinței și speranței” au fost interpretate ca semne ale unei relații personale solide cu premierul Netanyahu.

În timp ce eliberarea ostaticilor marchează o primă etapă a procesului de pace, viitorul Gazei, al Hamas și al unui eventual stat palestinian rămâne incert. Cu toate acestea, momentul din Knesset va rămâne, fără îndoială, unul de referință în relațiile dintre Statele Unite și Israel.