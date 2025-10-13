Incident în timpul discursului lui Donald Trump în Parlamentul Israelian. Un bărbat a fost scos cu forța din sală. Reacția președintelui SUA: „Ați fost eficienți”

Momente de tensiune la Ierusalim, în timpul discursului susținut de Donald Trump în fața Parlamentului israelian. Un bărbat a început să strige din sală, întrerupându-l pe liderul de la Casa Albă. Incidentul a fost gestionat rapid de autorități, iar reacția ironică și calmă președintelui american a stârnit zâmbete printre oficiali.

Ce s-a întâmplat în timpul discursului lui Donald Trump

Președintele american Donald Trump a fost primit luni, 13 octombrie, cu aplauze prelungite și scandări în Parlamentul Israelian, cunoscut drept Knesset.

Atmosfera solemnă a fost însă tulburată de un incident neașteptat. În timp ce liderul de la Casa Albă își ținea discursul, un bărbat aflat în sală a început să strige, întrerupându-l.

Reacția celor din jur a fost imediată – mai mulți membri ai serviciului de securitate israelian au intervenit prompt, scoțându-l cu forța pe bărbat din sală.

În tot acest timp, Donald Trump a urmărit calm scena, fără să-și piardă cumpătul. Câteva secunde mai târziu, oficialii israelieni și-au cerut scuze liderului american pentru incident și l-au rugat să își continue intervenția.

Răspunsul președintelui Statelor Unite a fost scurt, dar plin de umor și spontaneitate: ”Ați fost foarte eficienți”, a spus acesta, stârnind aplauze, zâmbete și murmure de apreciere în sală.

Epic scene in the Israeli Knesset. A heckler tried to interrupt President Trump’s address—only to be swiftly escorted out. Then something incredible happened…the entire chamber erupted into cheers of “TRUMP! TRUMP! TRUMP!” Lawmakers stood, applauded, and chanted his name as… pic.twitter.com/1CWnqjE6BL — Overton (@overton_news) October 13, 2025

Cum a fost primit președintele american în Knesset

Vizita președintelui american în Israel face parte dintr-un turneu diplomatic în Orientul Mijlociu. În debutul discursului său, Donald Trump a declarat că ”este o mare onoare” să se adreseze Parlamentului israelian, pe care l-a numit ”un loc drăguț”, potrivit agențiilor The Associated Press și AFP.

Sala a reacționat entuziast, scandând numele său: ”Trump! Trump! Trump!”. Înainte de a-și începe discursul, el a ținut să-i mulțumească premierului Benjamin Netanyahu pentru colaborarea strânsă dintre cele două state:

”Țin să-mi exprim mulțumirea față de un om de un curaj și de un patriotism excepționale, Benjamin Netanyahu. Țin să vă spun că nu este ușor să negociezi cu el, dar asta este măreția lui”, a spus liderul de la casa Albă.

Printre participanții la eveniment s-au numărat secretarul de Stat al SUA, Marco, secretarul Apărării, Pete Hegseth, precum și șeful Statului Major Interarme american, Dan Caine. Hemiciclul era plin de parlamentari israelieni, oficiali americani și invitați de rang înalt.

Ce urmează pentru Donald Trump după discursul din Israel

Agenda președintelui american a fost una încărcată. Înaintea discursului din Knesset, Trump s-a întâlnit cu familiile unora dintre ostaticii eliberați de Hamas din Fâșia Gaza, un gest care a fost apreciat de publicul israelian.

În orele următoare, liderul american urma să plece spre Egipt, unde va participa la summitul pentru pace în Fâșia Gaza, alături de alți lideri internaționali. Incidentul din Parlament nu a umbrit însă semnificația momentului.

Donald Trump a reușit să transforme o situație tensionată într-un episod care a demonstrat, încă o dată, instinctul său de showman și abilitatea de a detensiona rapid atmosfera.

În ciuda întreruperii, discursul s-a încheiat cu aplauze puternice și prelungite, într-o atmosferă caldă, marcată de sentimentul unei relații tot mai strânse și durabile între Washington și Ierusalim.