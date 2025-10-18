Instagram va permite părinților să blocheze chatul adolescenților, pentru a-i feri de inteligența artificială

Instagram pregătește un nou set de opțiuni de siguranță pentru conturile de adolescenți, iar cea mai importantă schimbare vizează conversațiile cu personajele AI ale platformei. Părinții vor putea să oprească complet chaturile adolescentului cu aceste personaje sau să blocheze selectiv accesul doar la anumite personaje, direct din setările de control parental. Compania-mamă, Meta, spune că noile opțiuni sunt în dezvoltare și vor începe să apară pentru utilizatori la începutul anului viitor.

Pe lângă blocare, aplicația va oferi părinților și vizibilitate asupra temelor generale discutate de adolescenți cu personajele AI, fără a transforma totul într-o supraveghere intruzivă. Măsura vine în contextul în care industria tehnologică încearcă să răspundă criticilor privind protecția minorilor și impactul pe care interacțiunile cu chatboturile l-ar putea avea asupra sănătății emoționale.

Ce presupun noile controale

Potrivit anunțului, părinții vor avea două opțiuni principale: dezactivarea totală a chatului cu personajele AI pentru conturile adolescentului sau blocarea unor personaje anume, dacă preferă o abordare mai fină. În plus, vor putea vedea informații despre subiectele generale de discuție dintre adolescent și personajele AI, astfel încât să înțeleagă mai bine contextul fără a citi conversațiile în detaliu.

Meta subliniază că personajele AI sunt proiectate să nu abordeze subiecte sensibile cu adolescenții, precum autovătămarea, tulburările de alimentație sau alte teme care ar putea încuraja comportamente riscante. În prezent, accesul adolescenților este orientat spre personaje cu teme educaționale sau de sport, iar acest filtru intenționează să rămână activ odată cu noile setări parentale.

De ce vine această schimbare

În ultimul an, platformele mari s-au confruntat cu presiuni tot mai mari din partea părinților, organizațiilor civice și a autorităților, pe fondul temerilor că tinerii pot apela la chatboturi pentru sprijin emoțional, izolându-se de familie. În același timp, au apărut rapoarte și acțiuni legale care au ridicat semne de întrebare privind dialogurile nepotrivite dintre conturile de minori și agenții conversaționali de pe diverse servicii.

Răspunsul platformelor a fost o serie de actualizări de siguranță. În cazul Instagram, setările pentru „Teen Accounts” au fost recent ajustate către un standard asemănător ratingului PG-13, astfel încât conținutul cu limbaj puternic sau care poate încuraja comportamente nocive să nu mai fie promovat sau recomandat către minori.

Când și cum se activează noile opțiuni

Meta spune că lucrează deja la noile controale și că acestea vor începe să fie vizibile pentru utilizatori la începutul anului viitor. Implementarea ar urma să apară în instrumentele Family Center/Control parental, acolo unde părinții pot gestiona deja timpul petrecut în aplicație, setările de confidențialitate și alte limite.

Pentru familii, fluxul va fi simplu: părintele conectează contul adolescentului în centrul de control, alege dacă dezactivează complet chaturile cu AI sau dacă blochează doar anumiți „asistenți” conversaționali, apoi consultă periodic rezumatele tematice puse la dispoziție. Scopul declarat este de a oferi un nivel suplimentar de protecție, fără a transforma experiența într-una intruzivă.

Ce înseamnă pentru părinți și adolescenți

Pentru părinți, noile setări înseamnă mai mult control asupra unui tip de interacțiune care a crescut vizibil în ultimul an: dialogurile cu personaje AI în aplicațiile sociale. Posibilitatea de a opri sau restrânge astfel de conversații poate fi utilă în familiile în care regulile privind tehnologia sunt stabilite gradual, pe măsură ce copilul avansează în vârstă și maturitate.

Pentru adolescenți, schimbarea nu elimină complet instrumentele AI de pe platformă, dar le plasează într-un cadru mai strict, axat pe siguranță și pe conținut adecvat vârstei. În practică, asta ar trebui să reducă expunerea la conversații nepotrivite și să ofere părinților mai multă claritate, în timp ce adolescenții își păstrează accesul la funcții educaționale și recreative care respectă regulile stabilite în familie.