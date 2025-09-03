Cel mai recent fake news despre recrutarea românilor la oaste, dezmințit de Ministerul Apărării. De unde vine ”chemarea la război”

În ultimele zile, rețelele sociale și anumite site-uri obscure au amplificat o știre falsă potrivit căreia românii ar fi chemați ”la război”. Informațiile, prezentate sub forma unor mesaje alarmiste, au creat confuzie în rândul populației și au alimentat temeri legate de un presupus conflict armat iminent. Ministerul Apărării Naționale a reacționat prompt, prin vocea ministrului Ionuț Moșteanu, care a explicat clar situația și a demontat complet speculațiile.

Mesajul său vine într-un context sensibil, marcat de tensiuni internaționale și de un mediu online unde campaniile de dezinformare devin tot mai frecvente. Oficialul a subliniat că România nu intră în niciun război și că nu există vreo mobilizare generală a populației, ci doar exerciții militare periodice, planificate și anunțate din timp.

Exercițiile Mobex, sursa confuziei

Potrivit ministrului Apărării, zvonurile privind „chemarea la oaste” au fost alimentate de desfășurarea exercițiilor Mobex. Acestea sunt organizate de ani buni, pe regiuni, și au ca scop actualizarea bazei de date și testarea procedurilor privind resursele operaționale.

În primăvara acestui an, exercițiile au avut loc în județele Teleorman, Giurgiu și Olt, urmând ca în septembrie să fie organizate la Sibiu și Mureș, iar în octombrie să se desfășoare cel mai amplu exercițiu, în București și Ilfov. Ministerul precizează că la aceste activități sunt chemați doar bărbații care au efectuat stagiul militar obligatoriu înainte de suspendarea acestuia, deci nu este vorba despre o recrutare forțată sau despre trimiterea tinerilor la luptă.

Astfel de exerciții au loc nu doar în România, ci și în alte țări NATO și UE, fiind considerate proceduri normale pentru menținerea capacității de reacție a armatei.

De ce apare fake news-ul și ce efecte are

Ministerul Apărării avertizează că aceste informații false fac parte din campanii de manipulare menite să creeze panică și neîncredere în instituțiile statului. Știrile alarmiste despre „mobilizare” sau „chemarea la război” sunt distribuite masiv online tocmai pentru a specula sensibilitatea publicului și pentru a alimenta frica în rândul populației.

Astfel de mesaje pot afecta serios încrederea oamenilor în autorități și pot genera reacții disproporționate, de la proteste spontane până la migrarea unor persoane din teamă. De aceea, MApN le recomandă românilor să se informeze doar din surse oficiale și să verifice informațiile înainte de a le distribui.

Mesajul ministrului Moșteanu este tranșant: „Îi anunț de acum pe cei care vor mai vedea pe internet că îi cheamă cineva la oaste: nu-i cheamă nimeni la oaste, nu intrăm în niciun război, nu ia Armata pe nimeni cu forța în armată”.

În concluzie, „chemarea la oaste” nu este decât o manipulare online, iar singurele activități în desfășurare sunt exercițiile Mobex, cu scop pur administrativ și logistic.