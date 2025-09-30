Poliția a amendat o mașină autonomă fără șofer care a încălcat codul rutier american, iar dilema este cine este sancționat în acest caz

Într-o scenă care pare desprinsă dintr-un film SF, poliția din San Bruno, California, s-a trezit săptămâna trecută în fața unei dileme neobișnuite: cum sancționezi o mașină fără șofer care a încălcat regulile de circulație? Incidentul a avut loc în timpul unei operațiuni de verificare pentru șoferii aflați sub influența alcoolului, atunci când un vehicul Waymo – compania lider în domeniul taxiurilor autonome din zona golfului San Francisco – a efectuat o întoarcere ilegală la semafor, scrie The Guardian.

Ofițerii au tras pe dreapta mașina albă echipată cu senzori și camere, dar au descoperit rapid că nu există niciun șofer pe care să-l amendeze. „Cărțile noastre de amenzi nu au o rubrică pentru «robot»”, a glumit ulterior departamentul de poliție într-o postare pe rețelele sociale. Situația ridică o întrebare serioasă: cum poate fi responsabilizată o tehnologie care funcționează fără intervenția directă a unui om?

Între amuzament și realitate juridică

Deși scena a stârnit amuzament online, problema este cât se poate de serioasă. Waymo a transmis într-o declarație oficială că sistemul său de conducere autonomă este programat să respecte regulile de circulație și că incidentul va fi investigat. Totuși, nu este primul semn de întrebare ridicat asupra siguranței acestor vehicule.

Compania a mai avut dificultăți în trecut. La începutul anului 2025, peste 1.200 de mașini au fost retrase temporar din circulație din cauza unei erori de software care le făcea să lovească bariere fixe precum porți sau lanțuri. Agenția Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA a deschis, de asemenea, o anchetă după ce a primit 22 de rapoarte privind comportamente ciudate sau potențiale încălcări ale legii de către vehiculele Waymo.

În San Francisco, vehicule autonome au blocat intersecții, au intrat în zone ale poliției și chiar au tras accidental un pieton. Toate aceste incidente alimentează dezbaterea: cât de pregătit este cadrul legal să facă față unei tehnologii care evoluează mai rapid decât regulamentele?

Legea care urmează să schimbe regulile jocului

Deocamdată, polițiștii nu au instrumentele necesare pentru a sancționa companiile atunci când mașinile lor autonome comit abateri. Totuși, acest lucru se va schimba începând cu iulie 2026, când va intra în vigoare o lege semnată anul trecut de guvernatorul Californiei, Gavin Newsom.

Noua legislație permite ofițerilor să emită un „aviz de neconformitate” dacă un vehicul autonom încalcă regulile de circulație. În plus, companiile vor fi obligate să pună la dispoziția forțelor de ordine o linie telefonică de urgență, pentru ca mașinile să poată fi redirecționate în cazuri critice. În situații de urgență, vehiculele autonome vor avea maximum două minute pentru a părăsi zona la ordinul autorităților.

Această lege vine ca răspuns la tot mai multe incidente neprevăzute, dar și ca o încercare de a echilibra inovația tehnologică cu responsabilitatea publică. Legislatorul Phil Ting, inițiatorul proiectului, a declarat că reglementările sunt esențiale pentru a preveni blocajele și riscurile cauzate de mașini care, deși inteligente, pot lua decizii periculoase.

Viitorul transportului între siguranță și încredere

Dezbaterea privind viitorul vehiculelor autonome rămâne una aprinsă. Pe de o parte, companii precum Waymo promovează ideea că mașinile autonome pot reduce accidentele provocate de erori umane, oboseală sau consum de alcool. Pe de altă parte, fiecare incident atrage critici și ridică întrebări despre cine răspunde în cazul unei tragedii.

În prezent, lipsa unui cadru clar lasă poliția și autoritățile locale într-o zonă gri, în care intervențiile lor par mai degrabă gesturi simbolice. Cazul din San Bruno este o dovadă clară a acestei incertitudini: mașina a fost oprită, dar nicio sancțiune nu a fost aplicată. Până la intrarea în vigoare a noii legislații, autoritățile nu pot face altceva decât să raporteze incidentele companiilor și să spere că acestea își vor îmbunătăți sistemele.

Într-un fel, momentul în care un polițist s-a uitat în interiorul unei mașini și a constatat că nu există șofer de amendat poate fi privit ca o imagine simbol a timpului în care trăim: tehnologia se mișcă mai repede decât regulile, iar societatea se chinuie să țină pasul. Întrebarea reală pentru viitor rămâne: vei fi dispus să ai încredere într-o mașină care decide singură ce manevre face în trafic?