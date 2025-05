Poate fi cea mai bună mașină hibridă de lux din 2025. Confortabilă, nu se strică repede și nici prețul nu e de neglijat

Într-un context în care mașinile hibride devin tot mai populare ca soluție de tranziție între propulsia convențională și cea electrică, fiabilitatea rămâne un criteriu esențial pentru cumpărători.

Printre numeroasele opțiuni disponibile pe piață, Lexus ES 300h se remarcă drept cea mai fiabilă berlină hibridă de lux disponibilă în 2025, potrivit mai multor surse autoritare precum J.D. Power, Cars.com și CarEdge.

Un scor absolut impresionat pentru Lexus ES 300h

Scorul obținut de ES 300h la evaluările J.D. Power pentru calitate și fiabilitate este de 88 din 100, cel mai mare în rândul sedanurilor hibride.

De asemenea, experiențele reale ale proprietarilor confirmă această reputație: modelele produse în ultimii cinci ani au primit în mod constant evaluări de peste 4,7 din 5 stele pe platforma Cars.com.

Printre aspectele apreciate se numără confortul ridicat, nivelul redus de zgomot, spațiul generos pentru pasageri și portbagaj, dar și consumul scăzut.

Lexus oferă o garanție completă care acoperă 4 ani sau 80.000 km pentru vehicul, 6 ani sau 112.000 km pentru sistemul de propulsie și 8 ani sau 160.000 km pentru componentele hibride.

În plus, primul serviciu de întreținere este gratuit. Estimările CarEdge indică un cost de întreținere de aproximativ 5.972 de dolari pe parcursul a 10 ani, cu aproape 4.000 de dolari mai puțin decât media pentru un sedan premium. Probabilitatea de a avea o reparație majoră în acest interval este de doar 15,6%, scrie publicația How to Geek.

Eficiență, confort și un preț competitiv

Lexus ES 300h oferă o combinație rară de rafinament, economie de combustibil și preț accesibil în segmentul sedanurilor de lux.

Cu un preț de pornire de 44.615 de dolari în SUA, modelul hibrid este semnificativ mai ieftin decât concurenții săi direcți, care depășesc frecvent pragul de 50.000 de dolari.

Versiunea Ultra Luxury adaugă dotări de top precum tapițerie din piele semi-anilină, volan îmbrăcat în lemn și piele, parasolar electric pentru bancheta spate și un sistem multimedia modern cu ecran mare.

Performanțele dinamice nu sunt punctul forte al acestui model, dar pentru publicul țintă, cei care caută o călătorie confortabilă și silențioasă, compromisurile sunt acceptabile.

Motorul de 2,5 litri în 4 cilindri, combinat cu un sistem electric, dezvoltă 215 CP și un cuplu de 221 Nm. Transmisia CVT și tracțiunea față oferă o accelerație 0-100 km/h în aproximativ 7,9 secunde.

Consumul mixt este estimat la 5,3 l/100 km (44 MPG), atât în oraș cât și pe autostradă, ceea ce poziționează ES 300h în topul celor mai eficiente modele hibride de lux. Autonomia totală depășește 930 de kilometri cu un singur plin de benzină.

Pe partea de siguranță, Lexus ES 300h este echipat cu un pachet complet de asistență la condus: frânare automată de urgență, pilot automat adaptiv și asistență pentru menținerea benzii.

Rezultatele testelor NHTSA confirmă calitatea construcției, modelul primind cinci stele din cinci la toate categoriile.