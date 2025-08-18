Ultima ora
18 aug. 2025 | 10:24
de Diana Dumitrache

METEO - VREME - ANM
Ploi torențiale, vijelii și grindină. ANM a emis mai multe avertizări de vreme rea, inclusiv pentru Bucureşti
Mai multe coduri de vreme rea au fost emise de ANM (Sursa foto: Pixabay)

Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări de vreme severă pentru data de 18 august, care vizează mai multe județe din țară.

Cod Portocaliu de vreme rea

ANM e emis un cod portocaliu de vreme rea, acesta fiind valabil în intervalul 18 august, ora 14:00 – ora 21:00. În județele Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, precum și în zona de munte a județelor Alba, Sibiu, Brașov, Dâmbovița și Prahova, se vor înregistra:

  • averse torențiale cu caracter de potop;
  • frecvente descărcări electrice;
  • rafale puternice de vânt, cu viteze de 70 – 90 km/h;
  • grindină de dimensiuni medii și posibil mari (3 – 5 cm).

Cantitățile de apă vor fi însemnate, ajungând la 40 – 50 l/mp, iar izolat chiar peste 60 l/mp.

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de vreme instabilă pentru București valabil până diseară la ora 23.00. În acest interval, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat. Cerul va fi temporar noros, iar la începutul intervalului, dar mai ales spre seară și noaptea vor fi perioade cu averse (cantități de apă în jurul a 15 l/mp) și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări după orele amiezii (rafale de 40…50 km/h). Temperatura maximă va fi de 29-30 de grade, iar cea minimă de 15…17 grade.

Cod Galben de ploi

De asemenea, a fost emis şi un cod galben de ploi luni, 18 august, între orele 10:00 şi 23:00, în cea mai mare parte a Olteniei, în vestul, nordul și centrul Munteniei, dar și în sudul Transilvaniei, vremea va fi instabilă. Se vor semnala:

  • averse torențiale și descărcări electrice;
  • intensificări ale vântului și vijelii (rafale de 50 – 70 km/h);
  • grindină pe arii restrânse, de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm).

Cantitățile de apă vor atinge local 20 – 30 l/mp, iar izolat pot depăși 40 – 50 l/mp.

Astfel de fenomene se pot manifesta pe arii restrânse și în restul teritoriului. În sudul Moldovei și în Bărăgan, sunt așteptate intensificări ale vântului cu viteze de 40 – 50 km/h.

Autoritățile recomandă populației să urmărească informările meteorologice actualizate, să evite deplasările în aer liber în perioadele de intensificare a fenomenelor și să ia măsuri de siguranță pentru protecția bunurilor și a locuințelor.

