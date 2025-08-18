Harta ploilor, în România. Când se schimbă radical vremea în funcţie de zonă

Schimbările bruște de vreme revin în atenția românilor la început de săptămână, odată cu noi avertizări transmise de meteorologi. După un weekend cu temperaturi variabile, ziua de luni aduce ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni ale țării. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atât cod galben, cât și cod portocaliu de instabilitate atmosferică, valabile în diverse zone, iar evoluția ploilor va afecta treptat mai multe județe, de dimineață până spre seară.

Cod galben valabil în prima parte a zilei

Până la ora 10.00, o mare parte a Transilvaniei, dar și centrul Moldovei se află sub cod galben de instabilitate atmosferică. Potrivit meteorologilor, aceste regiuni se confruntă cu perioade de averse torențiale, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele pot ajunge la 50 – 55 km/h, iar în unele locuri apare și grindina, de dimensiuni mici, între 1 și 2 centimetri.

De asemenea, în intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 20 – 25 l/mp, iar izolat chiar și la peste 35 – 40 l/mp. Aceste fenomene reprezintă un risc crescut pentru zonele vulnerabile la inundații, dar și pentru traficul rutier.

Zonele vizate de codul portocaliu

Tot până la ora 10.00 este în vigoare și un cod portocaliu de ploi abundente, care se aplică pentru județele Maramureș, Suceava, Botoșani, Neamț, precum și zona montană a județului Bistrița-Năsăud. În aceste locuri, instabilitatea atmosferică este mai accentuată, iar cantitățile de apă pot ajunge la 40 – 50 l/mp, cu posibilitatea de a depăși chiar și 60 l/mp.

Meteorologii atrag atenția că aceste intensificări pot produce efecte locale semnificative, mai ales în zonele montane, unde acumulările rapide de apă pot duce la viituri sau scurgeri pe versanți.

Noi avertizări meteo până la ora 23.00

Instabilitatea atmosferică nu se oprește odată cu expirarea primelor alerte. ANM a emis un alt cod galben, valabil luni până la ora 23.00, care se va extinde în Oltenia, sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei și zona Carpaților Meridionali.

Aici, ploile torențiale vor continua, însoțite de descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului ce pot depăși chiar și 70 km/h și, izolat, grindină de dimensiuni mici și medii, de 1 – 3 centimetri. Cantitățile de apă vor varia între 20 – 30 l/mp, însă pe arii restrânse pot trece și de 40 l/mp.

Cum evoluează vremea

Potrivit meteorologilor, ploile se deplasează treptat spre sud și vest pe parcursul zilei, ceea ce face ca zonele afectate să se schimbe în funcție de momentul zilei. Astfel, dacă dimineața problemele au fost resimțite mai ales în nord și nord-est, spre seară atenția se mută pe Oltenia, sudul Transilvaniei și Muntenia.

Aceste fenomene, specifice instabilității atmosferice de vară, pot afecta activitățile în aer liber și pot pune probleme infrastructurii în zonele cu acumulări mari de apă.