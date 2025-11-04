Ploi și temperaturi neobișnuite în noiembrie. Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni

Luna noiembrie vine cu un tablou meteorologic atipic pentru această perioadă a anului. Deși, în mod obișnuit, această lună marchează trecerea către iarnă, temperaturile vor rămâne ușor mai ridicate, iar ploile își vor face simțită prezența mai des decât de obicei. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis estimarea pentru următoarele patru săptămâni, iar datele arată că vremea va fi caracterizată de o combinație neobișnuită între valori termice blânde și precipitații abundente în anumite regiuni.

Temperaturile din prima parte a lunii, peste media normală

Potrivit ANM, în intervalul 3 – 10 noiembrie 2025, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă în regiunile extracarpatice. În restul țării, temperaturile vor fi apropiate de mediile multianuale. Meteorologii subliniază că regimul pluviometric va fi neuniform distribuit – zonele sudice și sud-estice vor înregistra un volum mai mare de precipitații, în timp ce în vest, nord-vest și centru cantitățile de apă vor fi mai scăzute decât de obicei.

Această variație confirmă tendința de instabilitate din ultima perioadă, specifică toamnelor tot mai imprevizibile din România. Totuși, vremea mai blândă va oferi o scurtă pauză de la temperaturile reci, chiar dacă ploile vor fi frecvente în unele regiuni.

A doua săptămână din noiembrie: valori ușor peste normal, ploi locale în sud-est

Pentru perioada 10 – 17 noiembrie 2025, prognoza arată că temperaturile medii vor continua să fie ușor mai ridicate decât cele normale pentru această lună, la nivelul întregii țări. În același timp, precipitațiile vor fi mai abundente în extremitatea de sud-est, în special în Dobrogea, în timp ce în celelalte regiuni se vor situa în jurul mediilor obișnuite.

Această tendință confirmă o toamnă lungă, cu episoade de ploi locale și o tranziție lentă către iarnă. Pentru agricultori, această perioadă poate aduce beneficii în ceea ce privește rezervele de apă din sol, însă pentru cei care se pregătesc de sezonul rece, vremea instabilă va fi o provocare.

A treia săptămână: temperaturi blânde și ploi mai frecvente în vest și nord-vest

Între 17 și 24 noiembrie 2025, temperatura medie a aerului se va menține peste valorile normale ale perioadei, mai ales în regiunile sud-estice ale țării. În schimb, vestul și nord-vestul vor avea parte de un regim pluviometric excedentar, ceea ce înseamnă că va ploua mai mult decât în mod normal.

Restul teritoriului se va situa în parametri obișnuiți pentru această perioadă, însă meteorologii atrag atenția că diferențele regionale pot fi semnificative, iar perioadele de instabilitate se vor alterna cu intervale mai calme.

Final de lună cu vreme ușor caldă și precipitații normale

Ultima săptămână din noiembrie, cea cuprinsă între 24 noiembrie și 1 decembrie 2025, va fi dominată de temperaturi mai ridicate decât media sezonului. ANM precizează că mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această perioadă, în întreaga țară, mai ales în jumătatea estică.

În privința precipitațiilor, acestea vor fi apropiate de cele normale pentru finalul de toamnă, fără episoade semnificative de ploi sau ninsori. Totuși, meteorologii amintesc că aceste prognoze sunt realizate pe baza mediei săptămânale și nu pot anticipa fenomene extreme de scurtă durată, precum furtuni sau ploi torențiale izolate.

Prognoza ANM, realizată pe baza datelor europene

Administrația Națională de Meteorologie a precizat că estimările pentru cele patru săptămâni sunt realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Potrivit specialiștilor, analiza ia în calcul media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de perioada de referință 2005–2024.

Totodată, ANM reamintește că fenomenele meteorologice extreme, cu o durată scurtă, nu pot fi anticipate prin acest tip de prognoză. Astfel, chiar dacă estimările indică o lună noiembrie mai blândă, schimbările bruște de vreme nu pot fi excluse complet. mm