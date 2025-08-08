Ultima ora
08 aug. 2025 | 12:03
de Vieriu Ionut

Actualitate
Ploaia de meteoriți Perseide 2025. Nopțile din august în care cerul României se umple de stele căzătoare
Ploaia de meteoriți Perseide atinge vârful în august

Luna august aduce cu sine un eveniment astronomic fascinant: ploaia de meteoriți Perseide. Cunoscută și sub numele de „stele căzătoare”, această ploaie de meteori este unul dintre cele mai așteptate fenomene anuale de către pasionații de astronomie și de publicul larg deopotrivă. Anul acesta, vârful de activitate va fi atins în două nopți consecutive, oferind un prilej excelent de a admira cerul înstelat.

Când și cum să observi Perseidele

Potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, cele mai bune nopți pentru a observa ploaia de meteori Perseide, fără a fi nevoie de echipament specializat, sunt 11 spre 12 august și 12 spre 13 august. Vârful de intensitate al fenomenului va fi atins în noaptea de 12 august. Reprezentanții Observatorului recomandă ca observația să se facă după miezul nopții și până dimineața, pentru a beneficia de cea mai bună vizibilitate.

„Meteorii se observă cu ochiul liber; nu veți avea nevoie de niciun instrument astronomic pentru a vă bucura de acest fenomen. Priviți cerul timp de cel puțin o oră, de preferință după miezul nopții, dintr-un loc departe de luminile orașului,” transmit reprezentanții Observatorului.

Provocarea Lunii și unde să te așezi pentru o vizibilitate maximă

Chiar dacă un echipament astronomic nu este necesar, există un factor care va influența vizibilitatea meteorilor anul acesta: Luna. Se pare că satelitul natural al Pământului va fi vizibil pe cer pe tot parcursul nopții, ceea ce va crește luminozitatea cerului și va face ca doar cei mai strălucitori meteori să poată fi observați.

Pentru a contracara efectul luminii lunare, este esențial să alegi un loc de observație potrivit. Specialiștii de la Observatorul Astronomic recomandă evitarea orașelor mari, unde poluarea luminoasă este un impediment major.

„Fenomenele astronomice se observă cel mai bine din locuri cu cer senin, fără poluare luminoasă. Așadar, din orașele mari nu se pot vedea mulți meteori. Cel mai bun loc este la țară sau la munte. Un loc bun de observare este și la periferia orașelor mari”, a mai transmis sursa.

Câți meteori poți vedea și de unde vin Perseidele

Numărul de meteori vizibili pe oră variază în funcție de locul de observație. Cei care vor admira cerul din zone cu cer senin și fără poluare luminoasă se pot aștepta să vadă până la 100 de meteori pe oră. În schimb, persoanele care vor observa fenomenul din orașe vor vedea, cel mai probabil, doar 10-20 de meteori pe oră, din cauza luminii ambientale și a prezenței Lunii.

Numele de „Perseide” provine de la constelația din care par să își aibă originea. Orice meteor a cărui traiectorie inversă ajunge în constelația Cassiopeia (între Cassiopeia și Perseus) este considerat o „Perseidă”. Aceasta este doar una dintre numeroasele ploi de meteori care au loc pe parcursul unui an, dar intensitatea și regularitatea sa o fac una dintre cele mai populare.

