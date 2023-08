Fenomenul astronomic spectaculos care poate fi văzut pe cerul României în noaptea dintre 12 şi 13 august. Ce sunt Perseidele, de fapt

Fenomenul astronomic de neegalat, ploaia de meteoriți Perseide, va înfrumuseța cerul și va captiva observatorii de pe teritoriul României în noaptea de 12 spre 13 august, când este anticipat apogeul activității.

Dintre diferitele ploi de meteori care împodobesc cerurile în fiecare an, ploaia de meteoriți Perseide este cea mai cunoscută majorității populației. Această familiaritate poate fi atribuită nu numai activității sale regulate de-a lungul mileniilor – observată de peste 2.000 de ani – ci și datorită perioadei sale extinse de vizibilitate, oferind condiții ideale pentru observatorii din emisfera nordică.

Fenomenul unei „stele căzătoare” este un eveniment larg recunoscut. Dâra luminoasă de pe cer este creată de o particulă cu un diametru mai mic de 1 mm, care se aprinde la intrarea în atmosfera Pământului și interacționează cu frecarea aerului. Acest fenomen trecător, denumit meteorit de către astronomi, este vizibil pentru o fracțiune de secundă în timp ce se întinde pe cer.

Cu toate acestea, ploaia de meteoriți Perseide se confruntă cu un adversar formidabil – propria noastră Lună. Luminozitatea lunii poate întuneca afișajul ceresc. Din fericire, în anul 2023, vizibilitatea Lunii în timpul ploii de meteori va fi de doar 10%, favorizând observațiile astronomice optime.

Luna va apune pe 12 august la 18:35 și va răsări din nou pe 13 august la 02:24. Pe cer senin, observatorii pot fi martori la până la 100 de meteori pe oră, după cum a declarat NASA. Fereastra principală de observare se întinde de la miezul nopții până la primele ore ale dimineții.

Orice meteor care urmărește o cale inversă și intră în regiunea dintre constelațiile Cassiopeia și Perseus este identificat drept „Perseid”. Cele mai bune puncte de observație pentru a vedea Perseidele, precum și majoritatea celorlalte ploi de meteori, se află în cele mai întunecate locații, departe de luminile artificiale ale orașelor.

Ploaia de meteoriți Perseide a început pe 14 iulie și se va încheia pe 1 septembrie a acestui an. Având în vedere activitatea robustă a Perseidelor, se recomandă observarea lor în nopțile adiacente vârfului, 11/12, 13/14 august.

În mod constant, Pământul se încrucișează cu un nor de praf și moloz eliberat de cometa Swift-Tuttle. Această convergență are loc în același punct de pe orbita Pământului în fiecare an, în jurul datei de 12 august. Viteza de coliziune dintre particulele cometei și atmosfera Pământului ajunge la 59 km/s.

În ciuda dimensiunii mici a particulelor norului, adesea nu mai mari decât un bob de mazăre, viteza lor incredibilă le oferă o energie uluitoare. Pe măsură ce încetinesc la intrarea în atmosferă, se încălzesc și ionizează o dâră lungă de aer în urma lor. Datorită trecerii cometei Swift-Tuttle lângă Soare în 1992 (periheliu), activitatea ploii s-a intensificat. Frecvența meteorilor a crescut la aproximativ 400 pe oră în 1991 și 1992, scăzând treptat la aproximativ 100 pe oră în 1999.

Supranumit „ploaia de stele” sau „stele căzătoare”, acest fenomen uluitor radiază din constelația Perseus, de la care își trage numele. Perseus (în latină: Perseus) este o constelație din emisfera nordică, împodobită de Calea Lactee și vizibilă după miezul nopții în luna august. Această constelație, bogată în stele — inclusiv steaua binară Algol, prima stea variabilă cunoscută, documentată de astronomii arabi — este o priveliște magnifică de privit.

Primul observator care a determinat rata orară a ploii de meteori Perseide a fost Eduard Heis, care în 1839 a numărat 160 de meteori pe oră. Calculul orbitei Perseidei a fost întreprins între 1864 și 1866 de către Giovanni Schiaparelli (1835-1910).

El a stabilit o corelație strânsă între ploaia de meteoriți și orbita cometei Swift-Tuttle, care se apropie de Soare la fiecare 120 de ani. Schiaparelli a inventat și termenul „Perseide” în 1866, legând pentru totdeauna acest fenomen ceresc cu constelația sa radiantă.

Pe măsură ce lumea se pregătește pentru viitoarea extravaganță cerească, ploaia de meteoriți Perseide promite să fie un eveniment de neuitat, o mărturie a frumuseții și măreției cosmosului. În nopțile de 12 și 13 august, în timp ce Pământul se aventurează prin rămășițele cometei Swift-Tuttle, cerul de deasupra României va prinde viață cu minuni meteorice, amintindu-ne de natura în continuă schimbare și minunată a universului. Așadar, pregătiți-vă să priviți în sus și să vă scufundați în cascada luminoasă a Perseidelor, un spectacol țesut în țesătura timpului însuși.