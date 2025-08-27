Plățile prin PayPal au devenit o mare problemă pentru băncile europene, iar un raport arată tranzacții frauduloase de peste 10 miliarde de euro

Un incident major în sistemul de plăți electronice a afectat luni o parte semnificativă a băncilor europene, după ce PayPal a procesat tranzacții neautorizate în valoare estimată la 10 miliarde de euro. Asociația băncilor de economii din Germania (DSGV) a confirmat existența unor „plăți frauduloase de debit direct”, care au fost generate fără consimțământul clienților și care au obligat instituțiile financiare să blocheze operațiunile suspecte, informează BBC.

O defecțiune în sistemul de filtrare PayPal

Cotidianul german Süddeutsche Zeitung a relatat că problema a apărut din cauza unei defecțiuni în sistemul de verificare a fraudelor al PayPal, menit să respingă automat tranzacțiile neautorizate. În loc să fie filtrate, milioane de plăți false au fost procesate și trimise către bănci împreună cu tranzacțiile legitime.

DSGV a precizat că a fost vorba despre „incidente de debitare directă neautorizată” care au afectat diverse instituții de credit din Europa, în special din Germania. În urma semnalelor din partea băncilor, plățile prin PayPal au fost suspendate temporar luni, pentru a limita extinderea fenomenului.

Reacția companiei și a autorităților

PayPal a confirmat „o întrerupere temporară a serviciului” și a declarat că a identificat rapid cauza problemei. „Lucrăm îndeaproape cu partenerii noștri bancari pentru a ne asigura că toate conturile au fost actualizate”, a transmis compania.

DSGV a menționat că platforma americană a recunoscut disfuncționalitățile și a asigurat că situația a fost rezolvată. În prezent, tranzacțiile către și dinspre PayPal au revenit la normal. Totodată, autoritățile de supraveghere financiară din Germania și din Uniunea Europeană au fost informate cu privire la incident.

Piața reacționează, clienții rămân cu întrebări

Acest blocaj a avut efecte importante asupra operațiunilor bancare din Europa, în special în Germania, unde PayPal este folosit pe scară largă pentru plăți online. În urma știrilor, acțiunile companiei au scăzut cu 1,9% miercuri, semn că investitorii privesc cu îngrijorare impactul pe termen lung al acestui episod.

Problema evidențiază și vulnerabilitățile din ce în ce mai mari ale sistemelor de plăți digitale, pe fondul creșterii fraudei electronice și a tacticilor tot mai sofisticate folosite de infractorii cibernetici. Deși PayPal are rolul de a filtra aceste tentative înainte să ajungă în conturile bancare, defecțiunea arată cât de fragil poate fi întregul lanț de securitate financiară atunci când mecanismele de protecție cedează.