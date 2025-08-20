Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
20 aug. 2025 | 14:59
de Iulia Kelt

Platforma EPIDS pentru tichetele de energie este activă: cine primește ajutorul de 50 de lei pe lună pentru plata facturilor la curent

TEHNOLOGIE
Platforma EPIDS pentru tichetele de energie este activă: cine primește ajutorul de 50 de lei pe lună pentru plata facturilor la curent
Detalii importante despre tichetele la energie / Foto: Arhivă

Începând de miercuri, consumatorii vulnerabili din România pot cere online tichetul electronic de energie, un sprijin financiar oferit de stat pentru a acoperi o parte din costurile la electricitate.

Platforma dedicată, EPIDS, este disponibilă la adresa epids.mmuncii.ro, iar pentru cei fără acces la internet, cererile se vor putea depune în scris la primăria de domiciliu sau la oficiile poștale, începând din 28 august 2025, potrivit Ministerului Energiei și Ministerului Muncii.

Tichetul are o valoare fixă de 50 de lei pe lună, fiind destinat exclusiv achitării facturilor la energie electrică. Acesta nu poate fi transferat, vândut sau folosit în alt scop, iar perioada maximă de utilizare este până la 31 martie 2026.

Cine poate beneficia, concret, de tichetele de energie

Sprijinul se adresează consumatorilor cu venituri reduse, respectiv:

  • persoanele singure cu un venit net lunar de cel mult 1.940 lei;
  • familiile în care venitul net pe membru nu depășește 1.784 lei.

În plus, beneficiarii venitului minim de incluziune sunt înregistrați automat în sistem, fără a fi nevoie să depună cerere.

Practic, condiția esențială este ca solicitantul să aibă domiciliul în România sau rezidență legală pe teritoriul țării.

Cererile se depun o singură dată, iar pentru facturile aferente lunilor iulie și august 2025, termenul limită de înregistrare în aplicația EPIDS este 27 septembrie 2025.

Cum se utilizează, mai exact, tichetele electronice

Tichetele nu se acordă în numerar și nici nu pot fi transferate într-un cont bancar. Ele sunt legate de un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de furnizare. Plata facturilor se face direct la oficiile poștale, unde beneficiarii trebuie să prezinte factura și un act de identitate.

Un alt detaliu important se referă la faptul că tichetul de energie este valabil 12 luni de la ultima încărcare, iar sumele nefolosite pot fi utilizate până cel târziu la 31 martie 2026.

De altfel, este bine de știut că, în cazul schimbării adresei de domiciliu sau a componenței familiei, solicitantul este obligat să depună o nouă cerere, fie prin platforma EPIDS, fie la primărie sau la oficiile poștale.

Prin această măsură, Guvernul își propune să sprijine românii aflați în dificultate financiară, asigurându-le o mai bună gestionare a cheltuielilor cu energia electrică, mai ales în contextul creșterii costurilor la utilități.

