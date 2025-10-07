Plata cu cardul la metrou ar putea dispărea. Metrorex: ”Este vorba despre un comision”

Plata cu cardul bancar la metrou ar putea deveni istorie, după ce Metrorex a anulat, pentru a doua oară, licitația destinată achiziției de „servicii bancare aferente activității comerciale”. Decizia, anunțată la începutul lunii octombrie 2025, a venit în urma unei contestații depuse de una dintre firmele participante la procedură și a recunoașterii publice a unor greșeli chiar din partea companiei de stat.

De ce ar putea dispărea plata cu cardul

Metrorex a admis că acuzațiile aduse în documentația contestației sunt „corecte și întemeiate”, potrivit informațiilor publicate de Buletin de București. Problemele nu s-au lăsat așteptate. La terminalul intermodal Străulești, în ultimele zile, șoferii nu au mai putut plăti parcarea cu cardul, semn că disfuncționalitățile din sistemul electronic de plată au început deja să se manifeste.

Potrivit surselor din interiorul Metrorex, „este vorba și despre un comision la fiecare tranzacție”, care ar îngreuna relația contractuală dintre companie și furnizorii de servicii bancare. Totuși, dincolo de costuri, adevărata problemă pare a fi una tehnică și procedurală.

Firma care a contestat licitația a reclamat faptul că integrarea viitoarelor sisteme de plată cu echipamentele deja existente nu se poate face fără acces la documentația tehnică. Deși în caietul de sarcini Metrorex specificase obligația generală de integrare, compania a clarificat ulterior că asocierea TIAB S.A., UTI GRUP S.A. și LOGIC IT CONSULT S.R.L., care operează sistemul actual, nu va furniza documente esențiale, precum codul sursă sau manualele de interoperabilitate.

Această restricție a creat un blocaj major, transformând o cerință tehnică deschisă într-una dependentă de „bunăvoința unui terț”. În practică, orice ofertant ar fi fost obligat să colaboreze cu un concurent direct, ceea ce, conform contestației, ar fi generat un „avantaj competitiv” pentru operatorul care administrează deja sistemul.

Probleme tehnice și echipamente neconforme

A doua problemă ridicată în contestație vizează starea tehnică a validatoarelor de la metrou. Contestatarul a arătat că Metrorex a impus obligativitatea ca echipamentele să aibă certificări valabile, dar a transferat întreaga responsabilitate a verificării către ofertanți.

Mai mult, compania a recunoscut că „nu deține și nu pune la dispoziție documentația privind statutul actual al acestor certificări”, o declarație care a ridicat semne de întrebare privind transparența procesului.

Investigațiile realizate de firma contestatoare au arătat că unul dintre modelele de validatoare folosite în rețeaua Metrorex avea certificarea expirată din 28 decembrie 2022 și a fost eliminat din lista oficială Visa în august 2025. Astfel, o parte din aparatura aflată în exploatare nu mai respectă cerințele tehnice stabilite chiar de compania publică.

Cum vor putea fi plătite călătoriile

Acest detaliu obligă eventualii ofertanți să suporte „costuri suplimentare și incertitudini” pentru a recertifica echipamente care, în mod normal, aparțin autorității contractante.

Anularea celei de-a doua licitații ridică semne de întrebare serioase asupra viitorului plăților electronice la metrou. În lipsa unui contract funcțional și a unui sistem integrat, Metrorex riscă să revină temporar la plata exclusiv cash sau prin cartele magnetice, un pas înapoi într-o perioadă în care digitalizarea transportului public ar trebui să fie prioritară.

Oficialii nu au oferit, până în prezent, un calendar clar pentru reluarea procedurii, însă surse din companie au confirmat că situația „se analizează intern” și că se caută soluții pentru relansarea licitației în condiții „mai transparente și sustenabile”.