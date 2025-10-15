Planul celor peste 3.000 de km de autostrăzi şi drumuri expres din România. Unde se vor construi şosele rapide

România se află într-un moment decisiv pentru infrastructura sa rutieră. După ani de întârzieri, licitații reluate și promisiuni amânate, țara are acum pe hârtie un plan ambițios care promite să schimbe complet felul în care circulăm. Dacă toate termenele vor fi respectate, până în anul 2030, România ar trebui să aibă peste 3.200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres, conectând regiunile istorice între ele și legând economia locală de principalele coridoare europene.

Master Planul care a pus bazele rețelei naționale

Harta marilor șosele rapide din România a fost conturată pentru prima dată în anul 2014, prin Master Planul General de Transport, document aprobat oficial de Guvern la 25 februarie 2015. Acesta a devenit piatra de temelie pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere moderne, stabilind investiții în valoare totală de 45,4 miliarde de euro, acoperind sectoarele rutier, feroviar, naval, aerian și multimodal.

Jumătate din aceste fonduri erau direcționate către construcția și modernizarea drumurilor. Planul prevedea 1.300 km de autostrăzi, peste 1.800 km de drumuri expres și aproape 3.000 km de drumuri regionale, gândite să asigure conexiuni rapide între marile orașe și punctele de frontieră.

Actualizarea din 2021: prioritățile până în 2030

În 2021, Guvernul a actualizat planurile prin Programul Investițional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport 2021–2030, care a adus o abordare mai realistă, stabilind priorități clare în funcție de impactul economic și disponibilitatea finanțării.

Ministerul Transporturilor a explicat atunci că acest program reprezintă o „schimbare de paradigmă”, prin concentrarea resurselor către proiecte esențiale, capabile să creeze o „coloană vertebrală” a infrastructurii naționale.

Documentul include 40 de proiecte majore — autostrăzi și drumuri expres — însumând 3.257 km. Dintre acestea, 16 tronsoane, totalizând peste 700 km, au fost incluse într-un scenariu de referință, fiind considerate prioritare. Unele sunt deja finalizate, altele în construcție sau licitație.

Ce segmente sunt deja gata și care sunt în lucru

Până la jumătatea anului 2025, mai multe proiecte importante au fost finalizate sau sunt aproape de final. Printre ele se numără:

Inelul de autostradă București Sud, complet finalizat în iunie 2025, cu o lungime de peste 51 km;

Autostrada A7 Buzău – Focșani, finalizată în iulie 2025, parte din „Autostrada Moldovei”;

Drumul expres Pitești – Craiova (DEx12), primul drum expres complet funcțional din țară, deschis integral în iulie 2025;

Podul peste Dunăre de la Brăila, un proiect strategic finalizat și dat în folosință în vara lui 2025;

Autostrada A3 Chețani – Câmpia Turzii, care a închis veriga lipsă între Târgu Mureș și Cluj-Napoca.

Alte proiecte, precum Autostrada A1 Sibiu – Pitești, A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni sau A3 Nădășelu – Poarta Sălajului, sunt în execuție, urmând să fie deschise etapizat până în 2027.

Autostrăzile și drumurile expres prioritare pentru următorii ani

În același program au fost incluse 27 de proiecte suplimentare, totalizând peste 2.500 km de drumuri rapide, care vor completa rețeaua principală. Acestea au fost ierarhizate după relevanță economică, impact ecologic și grad de proiectare.

Printre cele mai importante se numără:

Autostrada Sibiu – Făgăraș, aflată deja în construcție, cu termen estimat pentru 2027;

Autostrada Pitești – Sibiu (Loturile 2 și 3), în zona Văii Oltului, programată pentru 2028;

Drumul expres Giurgiu – București (DX Transdanubium), aflat în faza studiului de fezabilitate;

Autostrada Zăpezii (Comarnic – Brașov) și Drumul expres București – Alexandria, două proiecte care ar putea descongestiona traficul în sudul țării.

Totodată, în planurile pentru 2026–2030 sunt incluse și proiecte majore de conectivitate regională, precum Drumul expres Arad – Oradea, Moldova Express (Suceava – Siret), Tracia Express (Craiova – Calafat) și Dobrogea Express (Tulcea – Constanța), fiecare cu rol strategic pentru comerț și turism.

România, mai aproape de o rețea rutieră modernă

Dacă ritmul actual de lucru se menține, România ar putea depăși pentru prima dată pragul de 3.000 de kilometri de drumuri rapide până în 2030. Deși termenele din trecut au fost deseori depășite, actualul Program Investițional oferă un cadru realist, cu finanțare europeană asigurată și obiective etapizate.

În următorii cinci ani, autostrăzile vor lega toate regiunile istorice, de la Moldova și Transilvania până la Oltenia și Dobrogea — un pas esențial spre dezvoltarea economică echilibrată a țării.