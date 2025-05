Planta rară de 800 de ani care se vinde cu sute de euro/kg, dar nimeni nu vrea să o cultive. De ce?

Este considerată o comoară a naturii, cu proprietăți terapeutice apreciate în toată lumea, iar rădăcina sa se vinde cu sume ce pot ajunge la mii de euro pe kilogram. Totuși, în ciuda valorii ridicate și a cererii constante, puțini se încumetă să o cultive. Motivul? Necesită condiții speciale și o răbdare de fier, fiind una dintre cele mai pretențioase plante de pe piață.

O plantă cu valoare istorică și economică

Ginsengul are o istorie de peste 800 de ani, fiind folosit în medicina tradițională chineză pentru stimularea imunității, combaterea oboselii și întărirea organismului.

În prezent, este cultivat și în Coreea de Sud, estul Siberiei sau America de Nord, iar rădăcina sa este extrem de apreciată pe piețele internaționale. Forma sa umanoidă și proprietățile medicinale o fac un simbol al longevității și vitalității.

Prețul variază în funcție de vârstă și calitate, pornind de la câteva sute de euro și ajungând chiar la mii pentru rădăcinile mature. Cu toate acestea, în ciuda valorii comerciale ridicate, foarte puțini se încumetă să îl cultive.

Condiții dificile și un ritm lent de creștere

Cultivarea ginsengului este considerată una dintre cele mai dificile activități agricole. Planta are nevoie de soluri reci, bogate în humus, bine drenate și de umbră adâncă. Nu tolerează soarele direct și preferă zonele umede, de aceea crește cel mai bine în păduri sau spații special amenajate.

Semințele se plantează toamna sau iarna, iar germinarea nu are loc decât în anul următor. Pentru a ajunge la maturitate, rădăcina are nevoie de 5 până la 10 ani, ceea ce înseamnă o investiție cu profit întârziat. În plus, plantele sunt sensibile la boli fungice și atacuri de dăunători, iar solul trebuie menținut curat de buruieni înalte.

Vezi și Planta mov ce se poate transforma în afacere de succes. Este tot mai căutată de marile lanțuri de restaurante, dar puțini o cultivă!

Investiție de lungă durată, dar cu potențial uriaș

Pentru agricultorii care nu dispun de resurse și răbdare, ginsengul nu este o cultură atractivă. Deși întreținerea este redusă în pădure, în grădină sau în ghivece necesită atenție sporită. Ghivecele din lut sunt descurajate, deoarece absorb umiditatea, uscând rapid solul.

Totuși, pentru cei dispuși să aștepte, planta oferă beneficii uriașe: fructele și rădăcina au efecte antiinflamatorii, antioxidante și energizante, fiind căutate în întreaga lume. Cultivarea sa poate deveni o afacere profitabilă pentru viitor, dar doar în condițiile în care natura și timpul sunt aliați.

Vezi și Planta iubită de toţi românii pe care nu ai voie să o culegi în Germania. Deja s-au dat amenzi!