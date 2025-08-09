Incendii de vegetație în Franța, Spania, Grecia și Turcia. Temperaturile extreme de 42°C îngreunează intervențiile pompierilor

Sudul Europei se confruntă cu o situație de urgență, pe măsură ce incendiile de vegetație continuă să facă ravagii în mai multe țări, inclusiv în Franța, Spania, Grecia și Turcia. Un nou val de căldură extremă, cu temperaturi care depășesc 42°C, îngreunează considerabil eforturile pompierilor, punând la grea încercare rezistența și profesionalismul echipelor de intervenție. Situația tragică a dus deja la pierderi de vieți omenești și la pagube materiale substanțiale, iar autoritățile din regiunile afectate monitorizează îndeaproape evoluția focarelor.

Situația din Franța: lupta continuă pentru stingerea focului

În Franța, regiunea Aude a fost epicentrul celui mai mare incendiu de vegetație din ultimele decenii. Deși focul a fost ținut sub control de joi, peste 1.400 de pompieri au fost mobilizați sâmbătă pentru a preveni reaprinderea sa. Prefectul din Aude, Christian Pouget, a declarat că toate drumurile au fost redeschise, iar locuitorii au primit permisiunea să se întoarcă la casele lor. Cu toate acestea, lupta nu s-a încheiat.

Incendiul a lăsat în urmă un bilanț tragic: o persoană a decedat, iar alte 25 au fost rănite, dintre care 19 sunt pompieri. Colonelul Christophe Magny, directorul departamentului de pompieri din Aude, a avertizat că stingerea completă a focului ar putea dura „câteva săptămâni” și a menționat existența mai multor „puncte fierbinți” care sunt supravegheate. Se așteaptă ca temperaturile să atingă 39°C sâmbătă în regiune, ceea ce va îngreuna eforturile de intervenție.

Incendii active în Spania și Grecia, cu victime și evacuări

În Spania, pompierii au continuat să lupte sâmbătă cu un incendiu activ în provincia Avila. Unitatea Militară de Urgență Spaniolă (UME) a intervenit pe parcursul nopții pentru a împiedica extinderea focului către drumuri și linii de cale ferată. Cu temperaturi care se apropie de 39°C, riscul de noi incendii este extrem de mare, iar serviciul național de meteorologie din Spania, AEMET, estimează că valul de căldură va persista cel puțin până miercurea viitoare.

Grecia se confruntă, de asemenea, cu un incendiu de amploare, care a izbucnit în Keratea, la sud-est de Atena, și a provocat pagube semnificative. Focul, alimentat de vânturile puternice, a necesitat evacuări de urgență în zonele rezidențiale. Cel puțin 260 de pompieri și 77 de vehicule, alături de numeroși voluntari, au fost mobilizați pentru a stinge flăcările. Bilanțul tragic al acestui incendiu include o viață pierdută.

Situație sub control în Turcia, dar cu evacuări preventive

În vestul Turciei, în districtele Çanakkale și Bayramic, incendiile de vegetație au fost în mare parte aduse sub control. Ministrul Agriculturii și Silviculturii, Ibrahim Yumakli, a confirmat că răspândirea incendiilor a fost oprită și că se lucrează la răcirea focarelor. Vântul puternic a contribuit la extinderea rapidă a focului, necesitând evacuarea preventivă a 654 de locuitori din satele Sacakli, Ahmetceli, Doganca, Zeytinli și Pitirelli. Autoritățile au reținut deja patru suspecți în cadrul anchetei privind cauzele izbucnirii incendiilor.

O nouă normalitate exacerbată de schimbările climatice

Incendiile din sudul Europei fac parte dintr-un tipar care devine tot mai frecvent, determinat de schimbările climatice. Oamenii de știință avertizează că frecvența și intensitatea valurilor de căldură sunt în creștere, făcând regiunea extrem de vulnerabilă la incendiile de vegetație. Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a ONU a publicat recent un raport care subliniază gravitatea situației, arătând că temperaturile extreme au cauzat anual aproximativ 489.000 de decese legate de căldură între 2000 și 2019, iar 36% dintre acestea au avut loc în Europa. Turcia a înregistrat recent un nou record național de 50,5°C, iar țări nordice, precum Suedia și Finlanda, au avut perioade neobișnuit de lungi cu temperaturi de peste 30°C.

„Căldura extremă este uneori numită ucigașul tăcut, dar datorită științei, datelor și tehnologiilor de astăzi, tăcerea nu mai este o scuză. Fiecare deces cauzat de căldura extremă poate fi prevenit”, a declarat Ko Barrett, secretarul general adjunct al OMM.

Organizația estimează că extinderea sistemelor de avertizare privind căldura în 57 de țări ar putea salva aproape 100.000 de vieți anual.