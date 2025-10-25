Ultima ora
25 oct. 2025 | 16:50
de Iulia Kelt

Pilonul II de pensii: Contribuția ar putea urca la 6% până în 2027, proiect dezbătut în Senat

ACTUALITATE
Pilonul II de pensii: Contribuția ar putea urca la 6% până în 2027, proiect dezbătut în Senat
Modificări la Pilonul II / Foto: Colaj Playtech

România se pregătește pentru o nouă etapă în sistemul de pensii private obligatorii: contribuția la Pilonul II ar putea ajunge la 6% până în anul 2027.

Propunerea legislativă care modifică actuala lege a fondurilor administrate privat prevede o creștere graduală, de la 5,25% începând cu 1 ianuarie 2026, până la 6% începând cu 1 ianuarie 2027. Inițiativa urmează să fie analizată în comisiile de specialitate ale Senatului, primul for sesizat.

Majorarea are rolul de a compensa întârzierile acumulate în implementarea calendarului de creștere stabilit inițial în 2008.

Atunci, legea prevedea o majorare anuală de 0,5 puncte procentuale, până la atingerea pragului de 6%, dar multiplele crize economice și decizii politice au dus la amânări succesive.

Autorii proiectului subliniază că reluarea ritmului de creștere este esențială pentru a susține sustenabilitatea sistemului de pensii și pentru a evita presiunea pe Pilonul I, care, potrivit estimărilor demografice, va întâmpina dificultăți după anul 2030.

Pilonul II intră în etapa maturității

Tot mai mulți dintre cei peste 8,4 milioane de participanți la Pilonul II vor atinge vârsta de pensionare în următorul deceniu.

În acest context, majorarea contribuției ar trebui să asigure acumulări suficiente în conturile individuale, oferind un venit suplimentar la pensie.

În expunerea de motive, inițiatorii subliniază că „Pilonul II de pensii are nevoie de o susținere consistentă și rapidă pentru a crește economiile participanților, în condițiile în care numeroși contribuabili vor solicita plata acestor drepturi în următorii 5-10 ani”.

De asemenea, măsura se aliniază angajamentelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care include obiective privind consolidarea pe termen lung a fondurilor de pensii private și creșterea gradului de protecție financiară la vârsta pensionării.

ASF susține majorarea contribuției

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a transmis deja un aviz favorabil asupra proiectului, considerând că majorarea contribuției reprezintă un pas important pentru consolidarea Pilonului II și pentru stimularea investițiilor pe piața internă.

ASF arată că o cotă mai ridicată a contribuției va genera un volum mai mare de capital disponibil pentru investiții în economia reală și pentru finanțarea datoriei publice pe termen mediu și lung, ceea ce ar putea avea efecte pozitive asupra stabilității macroeconomice.

Proiectul urmează să fie analizat de Comisia pentru muncă și protecție socială și de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat.

După dezbaterile din comisii, propunerea legislativă va fi supusă votului plenului, urmând ca decizia finală să aparțină Camerei Deputaților. Dacă va fi adoptată și promulgată, prima majorare se va aplica de la 1 ianuarie 2026, iar procentul de 6% va deveni efectiv un an mai târziu.

