Pilonul 2 de pensii: până când se mai poate retrage întreaga sumă acumulată

Pensionarii și Pilonul 2: termenul-limita pentru retragerea completa a fondurilor

Legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament, prevede noi reguli pentru retragerea banilor din Pilonul 2, inclusiv pentru bolnavii oncologici. Dacă legea va fi promulgată de președinte în forma actuală, modificările vor intra în vigoare după un an de la publicarea în Monitorul Oficial. Participanții vor putea alege între plata unică, pensia viageră sau pensia programată, în funcție de sumele acumulate.

Cine va putea retrage integral banii din Pilonul 2

Noile prevederi legislative permit, printre altele, ca bolnavii oncologici să retragă întreaga sumă acumulată în contul de Pilon 2, fără alte condiții suplimentare, pe baza documentației medicale corespunzătoare. Pentru restul participanților, legea stabilește reguli diferite în funcție de valoarea fondurilor disponibile la momentul pensionării.

”Cei care au în contul de pilon mai mult de 15.372 de lei, la vârsta pensionării, trebuie să aleagă modalitatea în care vor primi banii. Prima decizie pe care participantul va trebui să o aibă este: doresc să am o plată unică de maxim 30% sau nu.

Unii ar putea să opteze pentru această plată unică, alții ar putea să nu și-o dorească”, a explicat Radu Crăciun, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, potrivit stirileprotv.ro.

Cum vor funcționa plățile după intrarea în vigoare a legii

În cazul promulgării legii în forma actuală, va fi creat un fond de plată, prin intermediul căruia se vor vira banii acumulați în Pilonul 2 și 3.

”Practic va apărea un așa-numit fond de plată. Deci plățile nu vor fi făcute de către actualele fonduri de pensii, decât în niște condiții pe care le vom menționa.

În momentul în care cineva îndeplinește condițiile de pensionare, banii pe care el i-a strâns în fondul de pensii private pilon de pilon trei vor fi virați către acest fond de plată (…) vor fi fonduri cu risc scăzut, pentru că este important să conservăm valoarea banilor”, a precizat Radu Crăciun.

Participanții vor putea opta pentru plata unică, pentru pensia programată sau pentru pensia viageră, fiecare având avantaje și dezavantaje. Pensia viageră asigură plăți lunare pe întreaga durată a vieții, dar sumele neconsumate nu se moștenesc. Pensia programată oprește plățile odată ce fondurile se epuizează.

Când vor intra în vigoare noile reguli și ce trebuie să știe participanții

Legea adoptată va intra în vigoare la un an de la publicarea în Monitorul Oficial, cu condiția ca președintele României să o promulge în forma actuală.

Totodată, plățile depind și de existența entităților care să administreze fondurile de plată, acestea putând fi administratorii de pensii private, companii de asigurări sau fonduri de investiții.

Prin urmare, retragerea integrală a banilor va fi posibilă doar în anumite condiții, iar participanții trebuie să-și aleagă cu atenție modalitatea de plată. În cazul bolnavilor oncologici, restricțiile nu se aplică, iar suma totală acumulată poate fi extrasă imediat.

Radu Crăciun recomandă ca participanții să se informeze atent și să studieze opțiunile disponibile, pentru a lua decizia care le asigură cel mai bine stabilitatea financiară la pensionare.

