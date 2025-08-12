Peste 18.000 de carcase de ouă de rechin, descoperite într-un golf din Marea Britanie

O descoperire impresionantă făcută de voluntarii ecologiști din Morecambe Bay, în Marea Irlandei, atrage atenția asupra bogăției și fragilității vieții marine din zonă. Într-un singur an, echipa coordonată de Lancashire Wildlife Trust a identificat și numărat aproape 18.000 de carcase de ouă de rechin și patină, reprezentând aproximativ 30% din totalul descoperit în întreaga Marea Britanie în aceeași perioadă. Rezultatul a adus organizației un premiu național și a oferit cercetătorilor date esențiale pentru înțelegerea stării ecosistemului marin.

Această activitate nu este doar una de curiozitate biologică, ci o acțiune cu impact real în protejarea speciilor. Carcasele de ouă, denumite popular „pungi de sirenă”, protejează embrionii până la eclozare, iar după ce se golesc, ajung adesea pe plajă, purtate de valuri.

Un ecosistem bogat, dar vulnerabil

Alan Wright, reprezentant al Lancashire Wildlife Trust, a subliniat că mulți nu conștientizează diversitatea faunei marine din Marea Irlandei. „Avem delfini, marsuini, rechini uriași, balene cu cocoașă. Este un loc extraordinar, pe care trebuie să-l protejăm”, a declarat acesta pentru BBC Radio Lancashire.

Morecambe Bay este una dintre cele mai importante zone din regiune pentru rechini și patine. Descoperirea unui număr atât de mare de carcase indică nu doar prezența semnificativă a acestor specii, ci și necesitatea unei monitorizări continue. Prin identificarea și clasificarea cochiliilor, cercetătorii pot înțelege mai bine compoziția populațiilor marine, tendințele de reproducere și eventualele pericole care amenință aceste specii.

Speciile cel mai frecvent identificate de voluntari au fost catshark-ul cu pete mici și thornback-ul (o specie de patină), ambele fiind reprezentative pentru apele britanice. Prezența lor în număr mare sugerează că aceste zone rămân habitate esențiale pentru reproducerea lor, însă și că schimbările climatice, poluarea sau pescuitul excesiv le-ar putea pune în pericol.

Cum se desfășoară procesul de monitorizare

Munca voluntarilor implică mai mult decât simple plimbări pe plajă. Aceștia caută cochiliile aduse la mal, le fotografiază și le încarcă pe platforma Shark Trust, o bază de date națională dedicată monitorizării speciilor marine. Ulterior, carcasele sunt rehidratate pentru a-și recăpăta forma originală, apoi sunt clasificate și numărate.

Acest proces, deși aparent simplu, oferă informații cruciale. Prin studierea formei, dimensiunilor și stării cochiliei, cercetătorii pot deduce specia, vârsta aproximativă a oului și posibile indicii despre condițiile de mediu în care s-a dezvoltat. Datele colectate contribuie la rapoarte anuale care sprijină măsurile de conservare și politicile publice privind protecția mediului marin.

Faptul că Morecambe Bay a generat aproape o treime din totalul carcaselor găsite în Marea Britanie în 2024 demonstrează importanța strategică a acestei zone pentru biodiversitatea marină națională.

Monitorizarea ouălor de rechin și patină nu este doar un exercițiu științific, ci și un indicator al sănătății întregului ecosistem marin. O scădere bruscă a numărului de carcase ar putea semnala probleme serioase, cum ar fi reducerea populației din cauza pescuitului intensiv, pierderea habitatelor sau schimbările climatice care afectează zonele de reproducere.

În același timp, descoperirile consistente, precum cele din Morecambe Bay, arată că eforturile de protecție și conservare pot avea efecte pozitive. Colaborarea dintre organizațiile ecologiste, voluntari și comunitățile locale este esențială pentru a menține acest echilibru.

Succesul proiectului din Lancashire poate servi drept model și pentru alte regiuni maritime, unde implicarea voluntarilor și utilizarea platformelor online de raportare pot duce la creșterea volumului de date colectate și, implicit, la politici de conservare mai bine fundamentate.

Într-o perioadă în care oceanele se confruntă cu presiuni fără precedent, de la poluarea cu plastic până la pescuitul excesiv, gesturile simple – precum căutarea și raportarea unei carcase de ou – pot face diferența în înțelegerea și protejarea vieții marine. Iar cei aproape 18.000 de martori tăcuți găsiți pe țărmurile din Morecambe Bay sunt o dovadă clară că natura încă își spune povestea, iar noi avem responsabilitatea să o ascultăm.