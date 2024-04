38 de ani de la dezastrul nuclear Cernobîl. Ne protejează sau nu sarea iodată? Nutriționiștii, medicii și bucătarii au păreri controversate: ”Un experiment!” EXCLUSIV

În România, consumul de sare iodată continuă să aibă caracter obligatoriu de mai bine de 25 de ani. Măsura însă provoacă și azi controverse. Numeroși medici o consideră absolut necesară organismului după Cernobîl, cel mai mare dezastru nuclear din istoria omenirii, de acum 38 de ani. Alții sunt însă de părere că sarea iodată produce daune ireparabile în organism. În exclusivitate pentru Playtech Știri, nutriționistul vedetelor, Codruța Pantelimon, și celebrii bucătari Petrișor Tănase și Aida Parascan și-au expus punctul de vedere.

Obligativitatea consumului de sare iodată în România a fost dată cu scopul de a proteja populația de efectele catastrofale nucleare de la Cernobîl, de acum 38 de ani, din data de 26 aprilie 1986, dar și cu scopul de a completa absența iodului din alimentație, înregistrat în mai multe țări europene. Petrișor Tănase explică de ce el refuză să folosească la gătit sarea iodată, deși în România încă sunt obligatorii comercializarea și consumul acestui produs alimentar:

”Cândva, am vorbit cu regretatul biolog, biochimist și cercetător român, fost director al Institutului de Cercetări Alimentare, Gheorghe Mencinicopschi. Îmi zicea că sarea iodată a apărut ca un experiment făcut în România, având în vedere faptul că în țara noastră nu este destulă apă care să conțină iod. De aceea s-a mers pe varianta introducerii iodului în sare. De atunci, de când am vorbit cu el, am renunțat la sarea iodată, iau sare normală, de la Plafar. La murături, sarea neiodată e cea mai bună, cea iodată dă gust de pește. Chiar dacă experimentul continuă în România, eu unul nu recomand, eu folosesc sarea neiodată de 15 ani”.