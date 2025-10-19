Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Trei seisme au avut loc în ultimele zile
19 oct. 2025
Iulia Kelt

Pericol de explozie în Pipera. Două mașini au luat foc, flăcările s-au extins și la o țeavă de gaze, zeci de persoane evacuate FOTO/VIDEO

Pericol de explozie în Pipera. Două mașini au luat foc, flăcările s-au extins și la o țeavă de gaze, zeci de persoane evacuate
Pericol de explozie în zona Pipera / Foto: Captură video și ISU Ilfov

Panică în nordul Capitalei, în zona Pipera, după ce două autoturisme au fost cuprinse de flăcări, iar incendiul s-a extins rapid la o țeavă de gaze aflată în apropiere.

Incidentul a avut loc pe Bulevardul Pipera, în localitatea Voluntari, județul Ilfov, iar autoritățile au instituit restricții de circulație din cauza riscului de explozie.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov, incendiul a izbucnit la două autoturisme parcate, iar focul s-a propagat ulterior către conducta de gaze din apropiere.

„În urmă cu scurt timp am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la două autoturisme pe Bulevardul Pipera, Voluntari, Ilfov. Incendiul s-a extins și la o țeavă de gaze”, au precizat pompierii.

incendiu pipera scurgeri de gaze

Pericol de explozie / Foto: Captură video ISU Ilfov

Pericol de explozie în Pipera. Două mașini au luat foc, flăcările s-au extins și la o țeavă de gaze, zeci de persoane evacuate FOTO/VIDEO

Mașinile arse în Pipera / Foto: ISU Ilfov

Zeci de persoane evacuate dintr-un hotel aflat în apropiere, de frica unei tragedii

După stingerea incendiului la cele două autoturisme, echipajele ISU au descoperit că flăcările au fisurat conducta de gaze, ceea ce a dus la scăpări periculoase în fața unei clădiri de tip P+5, unde funcționează un hotel.

„În acest moment asigurăm măsuri specifice de prevenire și protecție ca urmare a fisurării acestei conducte de gaze, ținând cont că este în apropierea unei construcții P+5 (hotel), de unde am evacuat 40 de persoane”, au declarat oficialii ISU.

În zonă persistă scăpări de gaze, iar echipele de intervenție acționează pentru a preveni un posibil incident major. Traficul rutier este complet blocat pe Bulevardul Pipera, iar autoritățile le recomandă șoferilor să evite zona și să respecte indicațiile poliției.

Echipaje multiple acționează la fața locului pentru a gestiona situația

La intervenție participă patru autospeciale de stingere, două echipaje SMURD, un echipaj CBRN specializat în riscuri chimice și biologice, precum și echipa de descarcerare.

„A fost solicitată prezența unei echipe de intervenție de la furnizorul de gaz. Misiunea este în dinamică, revenim cu date. În continuare sunt scăpări de gaze în partea din față a clădirii”, au transmis reprezentanții ISU.

Echipajele continuă să asigure perimetrul și să monitorizeze nivelul de gaz din atmosferă, pentru a evita producerea unei explozii.

Nu au fost raportate victime până în acest moment, însă pagubele materiale sunt considerabile, iar autoritățile urmează să stabilească cauza izbucnirii incendiului.

Zona rămâne sub supravegherea pompierilor și a echipelor specializate, până la eliminarea oricărui risc de explozie.

