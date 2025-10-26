Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
26 oct. 2025 | 21:20
de Andrei Simion

Pentru haine care rezistă mai mult timp, specialiștii recomandă acest ciclu de spălare – ce spune știința despre întreținerea corectă a țesăturilor

Social
Ce spun specialiștii / Foto: Arhivă
Ce spun specialiștii / Foto: Arhivă

Un studiu recent realizat de Universitatea din Leeds, în colaborare cu Procter & Gamble, oferă un răspuns clar la o întrebare veche a consumatorilor: care este modul optim de spălare pentru a menține hainele în stare bună mai mult timp?

Concluzia cercetătorilor este surprinzătoare prin simplitate, ciclurile de spălare mai scurte și la temperaturi mai scăzute protejează țesăturile și reduc uzura prematură.

Analiza, publicată în revista Dyes & Pigments, a arătat că temperatura apei și durata ciclului au un impact direct asupra pierderii culorii, degradării fibrelor și eliberării de microfibre în apă.

Cu alte cuvinte, spălarea hainelor la 30°C timp de 30 de minute este mai blândă cu materialele decât un ciclu de 85 de minute la 40°C.

De ce temperaturile scăzute sunt mai sigure pentru țesături

Echipa de cercetători a testat mai multe tricouri din bumbac și poliester de la diferite branduri, simulând spălări repetate în condiții controlate.

Rezultatele au fost clare: hainele spălate la temperaturi ridicate și pentru perioade lungi își pierd culoarea mai repede și eliberează mai multe microfibre, particule microscopice care contribuie la poluarea apelor.

Prin reducerea temperaturii și a duratei ciclului de spălare, scade și tensiunea mecanică asupra fibrelor textile, ceea ce duce la o uzură mai lentă și la o menținere mai îndelungată a aspectului inițial. În plus, consumul de energie este mai mic, ceea ce se traduce și prin facturi reduse la electricitate.

Beneficii pentru haine, mediu și buget

Cercetătorii au observat că și după 8 sau 16 cicluri de spălare, hainele continuă să elibereze microfibre, dar în cantități mai reduse atunci când sunt spălate în apă rece.

Astfel, alegerea unui program scurt și blând nu doar că protejează hainele, ci contribuie și la diminuarea poluării microplastice din sistemele de canalizare.

Specialiștii recomandă, așadar, utilizarea programelor „Cold Express” sau „Eco” disponibile pe majoritatea mașinilor moderne de spălat.

Aceste setări sunt concepute pentru a menține echilibrul între curățare eficientă, protejarea culorilor și reducerea impactului asupra mediului.

În plus, spălarea la temperaturi joase este compatibilă cu detergenții moderni formulați special pentru apă rece, o categorie introdusă de Procter & Gamble încă din 2005 și perfecționată de-a lungul timpului.

Pe scurt, știința confirmă ceea ce mulți intuiau deja: mai puțină căldură și mai puțin timp înseamnă haine care arată mai bine, poluare redusă și un consum energetic mai mic. Pentru o garderobă durabilă și un impact mai mic asupra mediului, soluția este una simplă,spălați rece și scurt.

