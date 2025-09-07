Cum scapi de petele galbene de pe haine fără să folosești înălbitor. Specialiștii au explicat metoda corectă

Petele galbene de transpirație sunt cel mai mare dușman al unei cămăși albe. Prima tentație este, de obicei, să folosești clor sau înălbitor, însă specialiștii avertizează că această metodă poate deteriora țesăturile și nu oferă întotdeauna rezultatele dorite.

Cum scapi de petele galbene de pe haine, fără înălbitor

O echipă de cercetători japonezi a descoperit o alternativă mult mai eficientă pentru îndepărtarea petelor de pe haine: lumina albastră LED.

În cadrul studiului, oamenii de știință au comparat mai multe metode de îndepărtare a petelor produse de suc de portocale, suc de roșii și substanțe similare transpirației, pe materiale precum bumbac, mătase și poliester. Rezultatele au arătat că expunerea la lumină LED albastră intensă a eliminat petele mult mai bine decât înălbitorul sau razele UV.

Studiu pentru îndepărtarea petelor

„Metoda noastră utilizează lumina albastră vizibilă în combinație cu oxigenul din aer, care acționează ca agent oxidant pentru procesul de fotodecolorare”, a explicat autorul studiului, Tomohiro Sugahara. „Această abordare evită folosirea substanțelor chimice dure, necesare în metodele convenționale de albire, ceea ce o face mult mai sustenabilă.”

Petele galbene sunt cauzate în special de uleiurile naturale ale pielii și transpirație (squalen și acid oleic). În testele realizate, bucăți de material impregnate cu aceste substanțe au fost tratate timp de 10 minute fie cu soluție de peroxid de hidrogen (înălbitor), fie cu lumină UV, fie cu lumină albastră LED. Analiza a arătat că lumina albastră a fost cea mai eficientă, în timp ce expunerea la UV a dus chiar la formarea unor compuși galbeni noi.

Este nevoie de mai multe teste

Metoda a funcționat și pe alte tipuri de pete (uleiuri oxidate, suc de portocale, suc de roșii) și nu a afectat materialele delicate, precum mătasea.

Cercetătorii intenționează să dezvolte un sistem cu LED-uri albastre, destinat atât uzului casnic, cât și industrial. Totuși, înainte de lansarea comercială, sunt necesare teste suplimentare pentru siguranță.

De ce e important: spre deosebire de clor și alte substanțe chimice, această tehnologie nu consumă solvenți și nu dăunează țesăturilor, fiind o opțiune mult mai prietenoasă cu mediul și potrivită pentru hainele delicate.