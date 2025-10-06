Ultima ora
Dacia anunță cea mai ciudată mașină a brandului, cu 20% mai ușoară decât Spring. Merge doar cu telefonul tău
06 oct. 2025 | 16:48
de Daoud Andra

Un nou magazin cu haine ieftine se deschide în București. Rivalul direct al lui H&M și Pepco promite articole vestimentare de la 19 lei
Un nou magazin în București (FOTO: Freepik)

Retailul de modă accesibilă din România primește un nou jucător important. Lefties, brandul cu haine la prețuri mici din portofoliul gigantului Inditex – compania care deține și Zara, Bershka, Pull&Bear și Stradivarius – se pregătește să își deschidă primul magazin în București, după succesul înregistrat în alte orașe din țară.

Lefties ajunge, în sfârșit, în Capitală

La doi ani după intrarea pe piața românească, Lefties își aduce oferta de modă low-cost și în Capitală. Noul magazin se va deschide în AFI Palace Cotroceni, unul dintre cele mai vizitate centre comerciale din București, și promite să devină un rival direct pentru H&M, Pepco și Sinsay – branduri deja populare printre clienții care caută haine moderne la prețuri reduse.

Deși Inditex nu a anunțat oficial data deschiderii, compania a demarat deja campania de recrutare pentru personalul magazinului. Printre cele 20 de posturi disponibile se numără manager de magazin, manager adjunct, manager de departament, asistent manager, manager operațional și specialist în visual merchandising, potrivit economica.net.

Cunoscut pentru articolele sale vestimentare la prețuri extrem de accesibile, Lefties promite o ofertă variată pentru femei, bărbați și copii, de la haine de zi și articole sport până la accesorii și încălțăminte. În alte piețe europene, prețurile pornesc de la echivalentul a 19 lei pentru tricouri, colanți sau bluze de bază, ceea ce poziționează brandul ca o alternativă economică la magazinele de fast fashion deja consacrate.

Lefties a fost fondat în 1999, inițial ca un outlet pentru hainele Zara din colecțiile trecute. Cu timpul, însă, brandul a evoluat și și-a creat propriile linii de design, devenind un nume de sine stătător în industria modei accesibile.

Primul magazin Lefties din București se va deschide în curând

Expansiune rapidă în România

Primul magazin Lefties din țară a fost inaugurat în octombrie 2023, în Promenada Mall din Craiova. Succesul rapid al acestuia a fost urmat de alte trei deschideri – în Timișoara, Suceava și Ploiești – semn că piața românească are un apetit crescut pentru branduri cu prețuri prietenoase și stil modern.

Extinderea la București reprezintă un pas strategic pentru Inditex, întrucât Capitala este cel mai competitiv și dinamic oraș al pieței de retail. Prin poziționarea în AFI Palace, Lefties vizează o categorie largă de consumatori – de la tineri până la familii – care caută produse de calitate, dar la costuri reduse.

Astăzi, Lefties este considerat una dintre cele mai importante mărci de modă accesibilă din Spania și își extinde constant prezența internațională. Brandul operează deja în 16 țări, având magazine în orașe mari din Europa, Orientul Mijlociu și America Latină.

Prin această nouă deschidere, România devine o piață tot mai importantă pentru Inditex, iar Lefties se conturează drept un competitor serios pentru giganții H&M, Pepco și Sinsay.

