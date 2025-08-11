Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
11 aug. 2025 | 12:03
de Badea Violeta

Pensiunea din România inclusă în MICHELIN Guide. Turiștii se pot bucura de servicii de top într-un loc cu o istorie de 800 de ani

Vacanțe și turism
Pensiunea din România inclusă în MICHELIN Guide. Turiștii se pot bucura de servicii de top într-un loc cu o istorie de 800 de ani
5imagini
Bethlen Estates Transylvania. Sursa foto: Facebook

O pensiune din inima Transilvaniei a fost inclusă oficial în prestigiosul Ghid MICHELIN, recunoscut pentru standardele sale de excelență în turism și gastronomie. Situată într-un sat liniștit de pe dealurile Crișului, această proprietate de patrimoniu oferă o experiență autentică, combinând istoria veche de 800 de ani cu servicii moderne și de top.

O pensiune din inima Transilvaniei a fost inclusă în MICHELIN Guide

Pensiunea ”Bethlen Estates Transylvania” a fost inclusă oficial pe lista hotelurilor recomandate de Ghidul MICHELIN, prin selecția realizată de Tablet Hotels. La fel cum Ghidul MICHELIN este recunoscut pentru promovarea gastronomiei rafinate, Tablet Hotels pune accent pe locurile de cazare de calitate superioară, redefinindu-le standardele.

Situată într-un sat mic, ascuns între dealurile Crișului, această proprietate a fost recunoscută drept unul dintre cele mai remarcabile locuri de cazare din lume. Această apreciere nu vine dintr-o căutare a perfecțiunii, ci din grija de a păstra intactă simplitatea și spiritul autentic al locului.

”Este oficial: suntem acum pe lista hotelurilor din Ghidul MICHELIN, organizată de Tablet Hotels. Așa cum Ghidul MICHELIN definește gastronomia rafinată, Tablet Hotels redefinește locurile de cazare – cu același angajament față de o calitate excepțională.

Ascunsă într-un sat mic printre dealurile Crișului, proprietatea noastră a fost numită printre cele mai extraordinare locuri de cazare din lume.

Nu pentru că am căutat perfecțiunea – ci pentru că am protejat ceea ce era deja perfect în simplitatea sa. Când protejezi spiritul unui loc, lumea observă.”, se menționează pe pagina de Facebook a pensiunii.

Patrimoniu transilvănean păstrat cu grijă

Contele Nikolaus Bethlen, vizionarul din spatele renașterii acestei proprietăți, a explicat că misiunea lor a fost întotdeauna să păstreze patrimoniul Transilvaniei, deschizând în același timp porțile către lume ”într-un mod atent și semnificativ”.

Această abordare de conservare a valorilor autentice, îmbinate cu facilități moderne, face ca pensiunea să fie o destinație unică, care atrage turiști din toate colțurile lumii.

Vezi și Autostrada care unește Transilvania de Moldova. Când se va construi și ce zone din România va străbate!

O experiență care îmbină tradiția cu rafinamentul

Bethlen Estates Transylvania nu oferă doar cazare, ci o experiență completă care pune în valoare simplitatea și frumusețea autentică a locului.

Turiștii se pot bucura de servicii de înaltă calitate într-un cadru ce păstrează amprenta istoriei, făcându-i să se simtă conectați cu spiritul Transilvaniei de acum opt secole.

Recunoașterea în Ghidul MICHELIN este o confirmare a faptului că acest echilibru între tradiție și modernitate este apreciat la nivel internațional.

Această includere în Ghidul MICHELIN reprezintă nu doar o realizare importantă pentru pensiune, ci și o promovare a valorilor și frumuseților autentice ale României pe scena turismului mondial.

Vezi și Cum arată prima sală de clasă din cea mai veche școală românească. Mobilierul a fost păstrat intact!

Ce este fenomenul Calima și cum ne afectează. Cod roșu de caniculă în România, temperaturi peste 40°C
Recomandări
Cum să te aperi legal când vecinul provoacă daune repetate în bloc? Pași esențiali pentru a-ți proteja locuința și liniștea
Cum să te aperi legal când vecinul provoacă daune repetate în bloc? Pași esențiali pentru a-ți proteja locuința și liniștea
Un Lamborghini Miura S a stat 40 de ani în sufrageria unui apartament din New York: Povestea unei bijuterii auto ascunse în mijlocul casei
Un Lamborghini Miura S a stat 40 de ani în sufrageria unui apartament din New York: Povestea unei bijuterii auto ascunse în mijlocul casei
Telescopul James Webb surprinde cele mai detaliate imagini ale Universului îndepărtat până în 2025
Telescopul James Webb surprinde cele mai detaliate imagini ale Universului îndepărtat până în 2025
Google se confruntă cu un AI depresiv. Gemini cedează în fața propriilor erori: „Am făcut atât de multe greșeli încât nu mai pot fi de încredere”
Google se confruntă cu un AI depresiv. Gemini cedează în fața propriilor erori: „Am făcut atât de multe greșeli încât nu mai pot fi de încredere”
Mesajul transmis de Maia Sandu după weekendul petrecut cu Nicușor Dan și familia președintelui, în Republica Moldova
Mesajul transmis de Maia Sandu după weekendul petrecut cu Nicușor Dan și familia președintelui, în Republica Moldova
Neurologul român de la Stanford care a reușit să recreeze țesut și circuite neuronale umane în laborator
Neurologul român de la Stanford care a reușit să recreeze țesut și circuite neuronale umane în laborator
Emirates anunță o nouă restricție pentru pasageri. Ce obiecte nu vor mai putea fi luate la bord
Emirates anunță o nouă restricție pentru pasageri. Ce obiecte nu vor mai putea fi luate la bord
Decizia președintelui Trump în legătură cu portretele președinților Obama și Bush din Casa Albă i-a lăsat pe toți „tablou”
Decizia președintelui Trump în legătură cu portretele președinților Obama și Bush din Casa Albă i-a lăsat pe toți „tablou”
Revista presei
Adevarul
Diplomați mahmuri, cozi la toalete și ploșnițe în paturile liderilor lumii. Ce nu se spune despre conferința de la Ialta
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc 11-17 august 2025. Şarpele trebuie să înceapă să aibă încredere în ceilalţi şi să spună ce îşi doreşte cu adevărat
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 11 august. Este un război zodiacal, nativii Berbec au parte de confruntări directe
Playtech Știri
Trei zodii care atrag succesul financiar între 11 şi 17 august 2025. Energia abundenţei este de partea lor
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei