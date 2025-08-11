Pensiunea din România inclusă în MICHELIN Guide. Turiștii se pot bucura de servicii de top într-un loc cu o istorie de 800 de ani

O pensiune din inima Transilvaniei a fost inclusă oficial în prestigiosul Ghid MICHELIN, recunoscut pentru standardele sale de excelență în turism și gastronomie. Situată într-un sat liniștit de pe dealurile Crișului, această proprietate de patrimoniu oferă o experiență autentică, combinând istoria veche de 800 de ani cu servicii moderne și de top.

Pensiunea ”Bethlen Estates Transylvania” a fost inclusă oficial pe lista hotelurilor recomandate de Ghidul MICHELIN, prin selecția realizată de Tablet Hotels. La fel cum Ghidul MICHELIN este recunoscut pentru promovarea gastronomiei rafinate, Tablet Hotels pune accent pe locurile de cazare de calitate superioară, redefinindu-le standardele.

Situată într-un sat mic, ascuns între dealurile Crișului, această proprietate a fost recunoscută drept unul dintre cele mai remarcabile locuri de cazare din lume. Această apreciere nu vine dintr-o căutare a perfecțiunii, ci din grija de a păstra intactă simplitatea și spiritul autentic al locului.

”Este oficial: suntem acum pe lista hotelurilor din Ghidul MICHELIN, organizată de Tablet Hotels. Așa cum Ghidul MICHELIN definește gastronomia rafinată, Tablet Hotels redefinește locurile de cazare – cu același angajament față de o calitate excepțională. Ascunsă într-un sat mic printre dealurile Crișului, proprietatea noastră a fost numită printre cele mai extraordinare locuri de cazare din lume. Nu pentru că am căutat perfecțiunea – ci pentru că am protejat ceea ce era deja perfect în simplitatea sa. Când protejezi spiritul unui loc, lumea observă.”, se menționează pe pagina de Facebook a pensiunii.

Patrimoniu transilvănean păstrat cu grijă

Contele Nikolaus Bethlen, vizionarul din spatele renașterii acestei proprietăți, a explicat că misiunea lor a fost întotdeauna să păstreze patrimoniul Transilvaniei, deschizând în același timp porțile către lume ”într-un mod atent și semnificativ”.

Această abordare de conservare a valorilor autentice, îmbinate cu facilități moderne, face ca pensiunea să fie o destinație unică, care atrage turiști din toate colțurile lumii.

O experiență care îmbină tradiția cu rafinamentul

Bethlen Estates Transylvania nu oferă doar cazare, ci o experiență completă care pune în valoare simplitatea și frumusețea autentică a locului.

Turiștii se pot bucura de servicii de înaltă calitate într-un cadru ce păstrează amprenta istoriei, făcându-i să se simtă conectați cu spiritul Transilvaniei de acum opt secole.

Recunoașterea în Ghidul MICHELIN este o confirmare a faptului că acest echilibru între tradiție și modernitate este apreciat la nivel internațional.

Această includere în Ghidul MICHELIN reprezintă nu doar o realizare importantă pentru pensiune, ci și o promovare a valorilor și frumuseților autentice ale României pe scena turismului mondial.

