Totul despre „zidul de drone” pe care UE vrea să îl ridice: ce țări va proteja și cu ce arme
28 sept. 2025 | 08:10
de Vieriu Ionut

Pensii militare anticipate, în 2025. Cine are dreptul, în România
Anul 2025 aduce schimbări importante în ceea ce privește sistemul pensiilor militare de stat. Militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special pot beneficia, în anumite condiții, de pensionare anticipată sau anticipată parțială. Legea stabilește criterii clare pentru fiecare categorie, punând accent pe vechime, vârsta standard de pensionare și natura activităților desfășurate de cadrele aflate în serviciu.

Tipuri de pensii în sistemul militar

Potrivit reglementărilor, sistemul pensiilor militare de stat prevede trei mari categorii:

  • pensia de serviciu
  • pensia de invaliditate
  • pensia de urmaș

În cazul pensiei de serviciu, aceasta poate fi acordată pentru limită de vârstă, dar și în formă anticipată sau anticipată parțială. Fiecare dintre aceste variante are condiții specifice, menite să țină cont atât de vechimea acumulată, cât și de situațiile în care cadrele trec în rezervă.

Pensia de serviciu pentru limită de vârstă

Pentru obținerea pensiei de serviciu la limită de vârstă, beneficiarii trebuie să îndeplinească două criterii:

  • atingerea vârstei standard de pensionare, stabilită la 60 de ani,
  • o vechime efectivă de cel puțin 25 de ani, dintre care minimum 15 ani reprezintă vechimea în serviciu.

Legea prevede o creștere eșalonată a vârstei de pensionare, iar această regulă se aplică tuturor cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special.

Condițiile pentru pensia anticipată

Pensia anticipată se acordă celor care au îndeplinit condițiile de vechime cerute, dar pot ieși la pensie cu până la 5 ani înainte de vârsta standard. Situațiile în care acest drept se aplică sunt bine definite: reorganizarea unităților și reducerea unor funcții, nevoi ale instituțiilor din domeniul apărării sau clasarea ca inapt ori apt limitat de către comisiile medico-militare. Este important de subliniat că reducerea de 5 ani nu se poate cumula cu alte facilități prevăzute de lege.

Pensia anticipată parțială

Un alt mecanism introdus este pensia anticipată parțială. Aceasta poate fi accesată de către cei care au cel puțin 20 de ani de vechime, dintre care minimum 10 în serviciu. Regula se aplică în aceleași condiții ca la pensia anticipată, adică fie prin trecerea în rezervă din motive organizatorice, fie din motive medicale. În acest caz, cuantumul pensiei se calculează pe baza anilor efectivi de serviciu și a sporurilor prevăzute de lege. La împlinirea vârstei standard, pensia anticipată parțială se transformă automat într-una pentru limită de vârstă.

Cazuri speciale și reducerea vârstei

Legea stabilește și situații speciale pentru anumite categorii de personal, cum ar fi unitățile de intervenție, acțiuni speciale, aviație militară sau scafandri. Aceștia pot beneficia de pensionare anticipată sau anticipată parțială indiferent de vârstă, dacă au acumulat minimum 20 de ani vechime, dintre care 10 în serviciu. De asemenea, există și prevederi privind reducerea vârstei standard de pensionare pentru cadrele care au lucrat în condiții deosebite sau speciale, reducere care poate ajunge până la 13 ani, dar fără a coborî pragul sub 45 de ani.

Prin noile reglementări, anul 2025 marchează o clarificare și o structurare mai detaliată a drepturilor cadrelor militare și ale funcționarilor publici cu statut special. Pensia anticipată și cea anticipată parțială devin instrumente prin care statul răspunde nevoilor acestor categorii profesionale, oferindu-le posibilitatea de a se retrage mai devreme, dar numai în condițiile strict prevăzute de lege.

