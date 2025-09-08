Ultima ora
Accidentul de funicular de la Lisabona: Primul raport indică ruperea unui cablu. Totul s-a întâmplat în mai puțin de 50 de secunde
08 sept. 2025 | 13:04
de Badea Violeta

Pensia minimă garantată după 20, 30 și 35 de ani de muncă. Ce prevede noua lege

Social
Suma garantata la pensie dupa 20, 30 si 35 de ani de contributii

Reforma sistemului public de pensii aduce schimbări importante pentru românii care au contribuit zeci de ani la stat. Una dintre cele mai discutate prevederi vizează pensia minimă garantată, care se acordă în funcție de vechimea în muncă și numărul de ani de contribuții. Noua lege urmărește să corecteze diferențele mari existente între pensionari și să asigure un venit minim decent pentru toți cei care au muncit o viață întreagă.

Cum se calculează pensia minimă garantată

Pensia minimă garantată nu se acordă în mod egal tuturor pensionarilor, ci este stabilită în funcție de stagiul de cotizare realizat. Practic, un român care a muncit și a contribuit mai mulți ani va primi o sumă mai mare decât cineva cu un stagiu mai scurt.

Formula de calcul ia în considerare punctajul obținut, salariul minim pe economie și un indicator social de referință stabilit prin lege. Astfel, pentru 20 de ani de muncă, pensionarul are dreptul la o pensie minimă garantată de bază, menită să acopere nevoile esențiale.

Pentru 30 de ani de vechime, suma crește semnificativ, reflectând efortul și contribuțiile mai mari. În cazul celor care au lucrat 35 de ani sau chiar mai mult, pensia minimă garantată ajunge la un nivel superior, menit să recompenseze constanța și stabilitatea pe piața muncii.

Diferențe importante între 20, 30 și 35 de ani de muncă

Noua lege introduce praguri clare pentru acordarea pensiei minime. Cei care au un stagiu complet de cotizare, de minimum 35 de ani, vor beneficia de o pensie minimă mai ridicată decât cei care au doar 20 sau 30 de ani lucrați.

Acest sistem este conceput pentru a stimula contribuția cât mai îndelungată la bugetul asigurărilor sociale și pentru a elimina situațiile în care persoane cu vechime mică primeau sume apropiate de cei care au muncit întreaga viață. Astfel, diferențele de venit dintre categoriile de pensionari devin mai vizibile, iar principiul contributivității este mai bine respectat.

În plus, noua lege oferă claritate și transparență, astfel încât fiecare persoană să știe din timp ce nivel minim de pensie poate aștepta în funcție de vechimea acumulată.

Ce înseamnă noua lege pentru viitorii pensionari

Prin aceste măsuri, statul încearcă să asigure sustenabilitatea sistemului și să ofere un trai decent tuturor categoriilor de pensionari. În același timp, legea transmite un mesaj clar: cei care contribuie mai mult timp vor fi recompensați corespunzător.

Pentru românii aflați acum în câmpul muncii, aceste prevederi reprezintă o garanție că eforturile lor nu vor fi în zadar, iar la finalul carierei vor beneficia de o pensie minimă corespunzătoare muncii depuse.

Pe termen lung, pensia minimă garantată va rămâne un pilon esențial al protecției sociale, cu rolul de a reduce riscul de sărăcie în rândul vârstnicilor și de a aduce mai multă echitate între generații.

Noua lege încurajează stabilitatea profesională și contribuția constantă, asigurându-le românilor certitudinea unui venit minim sigur după încheierea vieții active.

